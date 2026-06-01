Швейцарии суждено быть вечно второй. На этот раз Йози и компанию даже не жаль

Главный итог чемпионата мира – Швейцария вновь проиграла в финале. Команда даже сменила главного тренера (хоть и вынужденно), но результат ровно тот же, что и год, и два года назад. Суммарно в современную эпоху «сыры» уже в пятый раз уступают в решающей встрече ЧМ.

Но если две первые попытки стать чемпионами в матчах со шведами ещё можно было списать на адаптацию к новому статусу элитной сборной, то в трёх последних финалах Швейцария была, скорее, фаворитом и всё равно упустила свой шанс. Он был последним для этого поколения?

249 минут. Больше четырёх часов. Что можно сделать за это время? Ярославскому «Локомотиву» хватило 33 секунд, чтобы уйти от поражения в шестой встрече серии с «Авангардом» и забросить две шайбы в концовке. Сборной Канады – 79 секунд, чтобы сделать то же самое в «бронзовом» матче с Норвегией. Сборной Швейцарии не хватило 4 часов и 15 минут, чтобы забросить всего одну шайбу, которая сделала бы целую нацию самой счастливой на свете. Четыре раза швейцарцы встречались с абсолютно разными соперниками. Со сборной Швеции во главе с Хенриком Лундквистом, с Чехией, которая мечтала о большой победе у себя дома, с американцами, где подросла яркая молодёжь, которую проверяли перед Олимпиадой. Но каждый раз всё заканчивалось одинаково. Поражение по буллитам, пропущенные шайбы в концовках. Один гол – и Швейцария чемпион. Однако что-то вечно шло не так.

В хоккейной среде даже стали говорить о некоем «проклятии» тренера Патрика Фишера. Есть специалисты, которые умеют ставить яркую игру, работать с молодёжью, но не умеют доводить команду до титула. Самый яркий пример в России – Дмитрий Квартальнов. Каждая команда под его руководством смотрелась симпатично, с каждой он добивался хоть и локальных, но успехов. Только вот чемпионом он не стал ни с ЦСКА, ни с «Локомотивом», ни с «Ак Барсом», ни с минским «Динамо». Так же и Фишер смог заставить всех считаться со сборной Швейцарии. Обыграл Канаду, в составе которой был Коннор Макдэвид. Раз за разом проходил катком по групповому этапу без поражений. Но постоянно натыкался на проблемы в финале. И вот – нет даже и Фишера. Хоть и по странной, надуманной причине в виде фальшивой ковидной справки.

Изменилось хоть что-либо? Исполняющим обязанности экстренно поставили Яна Кадьо. 46-летний специалист ранее работал с молодёжной сборной и проявил себя неплохо, заслужив повышение. С одной стороны, он попал в тяжёлую ситуацию, когда на него давят успехи предыдущего тренера, да ещё и предстояло работать на домашнем турнире – ответственность возрастает вдвойне. С другой – едва ли можно было подготовить более тепличные условия. ЧМ в олимпийский год с усечёнными составами элитных команд, знакомые арены и площадки (всё-таки даже для финнов, шведов и чехов швейцарские «аэродромы» непривычны, что тут говорить про США и Канаду). Приехали почти все лидеры, разве что Кевин Фиала выбыл до конца сезона ещё на Олимпиаде и турнир пропустил. Проходная группа, где нет серьёзного сопротивления – можно спокойно наигрывать связки и готовиться к матчам плей-офф.

И ничего не предвещало беды. Швейцария смотрелась даже интереснее, чем при Фишере. Патрик, скорее, ставил на систему, он был сторонником канадского хоккея, который не сказать, что идеально подходил для креативных лидеров сборной. Кадьо отпустил вожжи и разрешил творить – в результате мы видели настоящий атакующий фестиваль, где Нико Хишир с Романом Йози разрывали оборону соперников как только их душе было угодно. 48 заброшенных шайб за весь турнир, тем же финнам на групповом этапе отгрузили четыре и играли с явным преимуществом, осязанием своего превосходства. Забросили быстрые две, потом дали сопернику приблизиться, однако легко вновь ушли в отрыв. В четвертьфинале со Швецией у команды Сэма Халлама были все возможности – шальной гол, большой штраф в первом периоде, но стоило только Швейцарии включиться, как победитель стал ясен.

Норвегию, от которой намучились на турнире вообще все, про которую сам Сидни Кросби говорил как о неприятной и колючей команде, чью оборону сложно взламывать, куражные швейцарцы, гонимые ареной в Цюрихе, даже не заметили. Забросили шесть, могли легко отгрузить и девять. Но вновь финал, и как будто что-то в них отключилось. По необъяснимой причине швейцарцы решили отказаться от своего яркого стиля, который и приносил им результат, и ждать ошибки. В медальной игре с Финляндией. План надёжный, почти как швейцарские часы. Интересно, что могло пойти не так? За весь матч можно выделить разве что короткий отрезок ближе к концу второго периода, когда Швейцария играла от своих сильных качеств, с преимуществом. И Финляндия начала проседать, пробрасываться. Тогда команду Александра Баркова откровенно спас перерыв.

Но что мешало продолжить это давление уже в третьем периоде? Почему швейцарцы начали дрожать, допуская к тому же грубые ошибки в своей зоне? По турниру у них было очень мощное большинство, однако в финале им выпала возможность полноценные две минуты играть впятером против троих. И за этот отрезок они не смогли не то что создать момент. Даже нанести бросок в створ ворот. Как часто вы видели на льду Нико Хишира? Вспоминали про него? О нападающем «Нью-Джерси» говорят как о сильном ментальном лидере, но беда «дьяволам» с таким капитаном, который буквально испаряется в решающие мгновения. Отрезками включался Роман Йози, однако он тоже играл не так, как должен один из лучших защитников мира в такой ответственный момент. Лучшими были скромные ребята из четвёртого звена и Денис Мальгин.

Отдельной строкой – Нино Нидеррайтер. Нино – единственный хоккеист, который застал все пять финалов Швейцарии, от 2013 года до 2026-го. Таким образом, он стал первым и наверняка на долгие годы единственным, кто проиграл пять финалов на ЧМ и не выиграл ни одного. По числу серебряных наград Нидеррайтер уступает только чеху Иржи Голику, игравшему в 60-70-е годы. Но чемпионаты мира в те годы проводились по круговой системе, да и в карьере Голика всё же были победы. В то время как Нино к неудачам со сборной Швейцарии добавил ещё финал Кубка мира в составе сборной Европы, да и на клубном уровне ничего не взял. В Европе он и поиграть толком не успел, а в НХЛ за 1000 с лишним матчей и 15 сезонов даже до финала Кубка Стэнли ещё не добирался.

Можно говорить о проклятии, сравнивать Нидеррайтера с Гарри Кейном, а сборную Швейцарии – со сборной Англии, но факт в том, что швейцарцы могут винить в очередной неудаче только самих себя. На этот раз в их пользу сложились абсолютно все звёзды, и далеко не факт, что в ближайшее время у них в принципе будет подобный шанс. Лидеры стареют, тому же Леонардо Дженони 38 лет. Андреас Амбюль уже не выдержал и завершил карьеру, скоро уйдут Нидеррайтер и Йози, а молодая подпитка далеко не такая звёздная. Ключевая проблема швейцарцев – ментальность, они так и не поверили, что могут стать хоккейной элитой, они испугались сами себя и своего триумфа. Это погубило их в феврале на Олимпиаде, это же сломило в очередной раз на ЧМ. И неужели кто-то рискнёт теперь подписывать Патрика Фишера, который требует 160 млн рублей от клубов КХЛ?