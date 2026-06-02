Чемпионат мира без сборной России — полное дно? Ничего подобного!

Турнир в Швейцарии подарил болельщикам всё, чего только можно было пожелать.

Подошёл к концу очередной чемпионат мира по хоккею без сборной России — уже пятый подряд. Поэтому часть болельщиков и экспертов не следила за турниром — ну или в лучшем случае делала это вполглаза.

Понять их можно. Конечно, Россия входит в число топ-сборных, поэтому без неё чемпионат мира теряет ряд крутых хоккеистов и сильного участника. Тем не менее даже без нашей команды ЧМ-2026 прошёл на ура и порадовал тех, кто любит в первую очередь хоккей. Это было достойное зрелище.

На турнире было всё, за что можно любить спорт. Что именно?

Сенсации и неожиданности

Мы уже много говорили о сюрпризах этого ЧМ, поэтому кратко напомним о главных.

Сборная Норвегии сотворила главную сенсацию, финишировав второй в своей группе и попутно обыграв Швецию и Чехию. Тогда же скандинавы едва не нанесли первое поражение канадцам, которые чудом спаслись в концовке. Однако на этом норвежцы не остановились и продолжили удивлять: в четвертьфинале всухую обыграли бронзового призёра ЧМ-2023 Латвию, а в матче за третье место всё-таки справились с Канадой, принеся стране первую в истории медаль в хоккее.

Некоторые сильные сборные тоже удивляли, но со знаком минус.

Мы уже упомянули Канаду, и именно её перформанс на ЧМ-2026 стал одним из главных разочарований. Пройдя групповой этап без поражений и отомстив США за ОИ в четвертьфинале, в полуфинале «кленовые» ничего не сумели противопоставить не самой сильной Финляндии, а в матче за бронзу и вовсе опозорились — всем своим звёздным составом почти всю игру никак не могли взломать оборону Норвегии, спаслись только в две последние минуты, однако провалились в овертайме. Кошмарный год для канадцев.

США и Швеция провели ужасный турнир. Обе сборные только в последней встрече группового этапа смогли вырвать путёвку в плей-офф, но лишь для того, чтобы синхронно вылететь уже в четвертьфинале. И если с чемпионов мира — 2025 спрашивать, пожалуй, глупо, поскольку американцы привезли слишком уж слабый состав и, вероятно, изначально не претендовали ни на что серьёзное, то вот шведы с довольно сильными хоккеистами просто провалились.

Словакия и Германия также выступили сенсационно. Сенсационно плохо. Немцы начали турнир с трёх поражений подряд и только под занавес группового этапа взялись за голову — правда, было уже поздно. Словакия же, наоборот, резво стартовала, однако затем проиграла все важные матчи. Обе сборные в итоге не вышли в плей-офф.

Сборные Словакии и Германии Фото: Getty Images

Драма

К предыдущему пункту можно было бы отнести и выступление Швейцарии, но финальный аккорд оказался всё же минорным и как будто бы свёл на нет все предыдущие достижения.

Хозяева ЧМ провели на высочайшем уровне групповой этап, выиграв все семь матчей, и даже оказались сильнее одного из фаворитов — Финляндии, нанеся ей единственное поражение на турнире. В четвертьфинале и полуфинале швейцарцы также были хороши, а вот в финале… Финал стал трагедией для всей страны. Это была последняя возможность для «крестоносцев» всё-таки выиграть что-то стоящее с нынешним талантливым поколением. Они даже получили возможность исправиться за предыдущие два финала ЧМ, в которых и забить-то не получилось. А в итоге…

Сухое поражение в овертайме на глазах у своих болельщиков.

Слёзы, опустошение и, вероятно, глубокая рана, залечить которую будет очень непросто. Это, пожалуй, главная драма всего турнира — она разбила сердца тысячам фанатов — и не только в Швейцарии.

Хоккеисты сборной Швейцарии Фото: Daniela Porcelli/Getty Images

Качественный хоккей

Чемпионат мира — 2026 подарил множество интересных матчей. Далеко не все интриговали своей вывеской, но сами игры получались увлекательными. Чего стоит только встреча между Италией и Словенией в предпоследний день группового этапа — волею судеб им довелось разыграть место в элите в очной битве.

Точно войдёт в историю чемпионатов мира матч между Канадой и Норвегией — а точнее, оба их матча. Второй оказался приключенческой драмой со счастливым (для всех любителей андердогов и неожиданностей, конечно) концом, а первый — яркой перестрелкой. Были и другие весёлые перестрелки — между «кленовыми» и «Тре крунур», норвежцами и датчанами, немцами и американцами, чехами и шведами, словаками и словенцами. В общем, увлекательных игр было навалом.

Любители голевого пиршества также могли найти себе зрелище по душе. 9:0, 8:1, 7:3, 7:1, 5:4, 6:5 — чемпионат мира радовал и такими исходами. Причём часть таких матчей прошла в упорной борьбе.

Не всем понравился драматичнейший финал, однако и в нём был свой шарм — Швейцария и Финляндия хоть и забили катастрофически мало, но не отсиживались в обороне и регулярно наносили друг другу уколы — причём взаимные. Напряжение нарастало в геометрической прогрессии. Настоящий триллер — ещё и довольно мрачный, учитывая, что для многих болельщиков он завершился без хеппи-энда. Хоккейное искусство, не иначе.

Неподдельный интерес

Внимания к чемпионату мира было приковано довольно много. Несмотря на некоторые не самые интересные по именам матчи, в целом турнир привлёк немало болельщиков на трибуны. Посещаемость «Би-Си-Эф-Арены» во Фрибуре при вместимости в 7500 зрителей в среднем составила 5452 человека — 72,7%. На «Свисс Лайф-Арене» результаты ещё лучше: в среднем на неё приходили 8575 болельщиков при вместимости в 10 000 — 85,8%.

За ЧМ следили во многих странах, в том числе и по ту сторону океана. В России также турниру уделяли много внимания.

А главное — получилось избежать каких-либо скандалов. Все эти недели самым важным оставался хоккей, и болельщики могли не отвлекаться на околоспорт и наслаждаться исключительно своим любимым видом спорта.

Итоги

Что же мы в итоге получаем? Чемпионат мира был проведён на высоком уровне, в Швейцарии все выложились на полную. У тех, кто любит хоккей, было всё, чтобы по максимуму насладиться турниром — и они это наверняка сделали.

Конечно, российской команды не хватало, и с ней ЧМ действительно мог бы получиться более ярким, однако её отсутствие не повод замыкаться в себе и отказываться от просмотра второго по крутости хоккейного турнира сборных – после Олимпиады. Наоборот, если следить за тем, что происходит, можно понимать нынешние тенденции, открывать для себя новые тренерские мысли, новых хоккеистов. А ещё напоминать себе, что люди из других стран — такие же люди, как и мы, проникаясь их историями, драмой, радостями и болью. В некотором смысле стирая границы между нами — общаясь на языке хоккея.

Отказываться от подобных событий — значит в первую очередь лишать самих себя классного зрелища. Ведь на таких турнирах настоящий любитель хоккея всегда найдёт то, что ему по душе.

Так что спасибо швейцарскому ЧМ за оправданные ожидания и увлекательный хоккей.

