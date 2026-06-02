Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Итоги чемпионата мира по хоккею — 2026, как прошёл ЧМ без сборной России, почему ЧМ без России достоин просмотра, плюсы и минусы

Чемпионат мира без сборной России — полное дно? Ничего подобного!
Владимир Лаевский
Итоги чемпионата мира по хоккею — 2026
Комментарии
Турнир в Швейцарии подарил болельщикам всё, чего только можно было пожелать.

Подошёл к концу очередной чемпионат мира по хоккею без сборной России — уже пятый подряд. Поэтому часть болельщиков и экспертов не следила за турниром — ну или в лучшем случае делала это вполглаза.

Понять их можно. Конечно, Россия входит в число топ-сборных, поэтому без неё чемпионат мира теряет ряд крутых хоккеистов и сильного участника. Тем не менее даже без нашей команды ЧМ-2026 прошёл на ура и порадовал тех, кто любит в первую очередь хоккей. Это было достойное зрелище.

На турнире было всё, за что можно любить спорт. Что именно?

Сенсации и неожиданности

Мы уже много говорили о сюрпризах этого ЧМ, поэтому кратко напомним о главных.

Сборная Норвегии сотворила главную сенсацию, финишировав второй в своей группе и попутно обыграв Швецию и Чехию. Тогда же скандинавы едва не нанесли первое поражение канадцам, которые чудом спаслись в концовке. Однако на этом норвежцы не остановились и продолжили удивлять: в четвертьфинале всухую обыграли бронзового призёра ЧМ-2023 Латвию, а в матче за третье место всё-таки справились с Канадой, принеся стране первую в истории медаль в хоккее.

Почему «маленькие» сборные нужны хоккею?
Слабые сборные — это прекрасно! Они нужны на чемпионатах мира
Слабые сборные — это прекрасно! Они нужны на чемпионатах мира

Некоторые сильные сборные тоже удивляли, но со знаком минус.

Мы уже упомянули Канаду, и именно её перформанс на ЧМ-2026 стал одним из главных разочарований. Пройдя групповой этап без поражений и отомстив США за ОИ в четвертьфинале, в полуфинале «кленовые» ничего не сумели противопоставить не самой сильной Финляндии, а в матче за бронзу и вовсе опозорились — всем своим звёздным составом почти всю игру никак не могли взломать оборону Норвегии, спаслись только в две последние минуты, однако провалились в овертайме. Кошмарный год для канадцев.

Глубокий канадский кризис:
Хоккей больше не канадская игра. От них ушла чемпионская ментальность
Хоккей больше не канадская игра. От них ушла чемпионская ментальность

США и Швеция провели ужасный турнир. Обе сборные только в последней встрече группового этапа смогли вырвать путёвку в плей-офф, но лишь для того, чтобы синхронно вылететь уже в четвертьфинале. И если с чемпионов мира — 2025 спрашивать, пожалуй, глупо, поскольку американцы привезли слишком уж слабый состав и, вероятно, изначально не претендовали ни на что серьёзное, то вот шведы с довольно сильными хоккеистами просто провалились.

Словакия и Германия также выступили сенсационно. Сенсационно плохо. Немцы начали турнир с трёх поражений подряд и только под занавес группового этапа взялись за голову — правда, было уже поздно. Словакия же, наоборот, резво стартовала, однако затем проиграла все важные матчи. Обе сборные в итоге не вышли в плей-офф.

Сборные Словакии и Германии

Сборные Словакии и Германии

Фото: Getty Images

Драма

К предыдущему пункту можно было бы отнести и выступление Швейцарии, но финальный аккорд оказался всё же минорным и как будто бы свёл на нет все предыдущие достижения.

Хозяева ЧМ провели на высочайшем уровне групповой этап, выиграв все семь матчей, и даже оказались сильнее одного из фаворитов — Финляндии, нанеся ей единственное поражение на турнире. В четвертьфинале и полуфинале швейцарцы также были хороши, а вот в финале… Финал стал трагедией для всей страны. Это была последняя возможность для «крестоносцев» всё-таки выиграть что-то стоящее с нынешним талантливым поколением. Они даже получили возможность исправиться за предыдущие два финала ЧМ, в которых и забить-то не получилось. А в итоге…

Как Швейцария проиграла важнейший матч в своей истории:
Какая драма! Швейцария проиграла третий финал подряд — Финляндия стала чемпионом мира!
Видео
Какая драма! Швейцария проиграла третий финал подряд — Финляндия стала чемпионом мира!

Сухое поражение в овертайме на глазах у своих болельщиков.

Слёзы, опустошение и, вероятно, глубокая рана, залечить которую будет очень непросто. Это, пожалуй, главная драма всего турнира — она разбила сердца тысячам фанатов — и не только в Швейцарии.

Хоккеисты сборной Швейцарии

Хоккеисты сборной Швейцарии

Фото: Daniela Porcelli/Getty Images

Качественный хоккей

Чемпионат мира — 2026 подарил множество интересных матчей. Далеко не все интриговали своей вывеской, но сами игры получались увлекательными. Чего стоит только встреча между Италией и Словенией в предпоследний день группового этапа — волею судеб им довелось разыграть место в элите в очной битве.

Точно войдёт в историю чемпионатов мира матч между Канадой и Норвегией — а точнее, оба их матча. Второй оказался приключенческой драмой со счастливым (для всех любителей андердогов и неожиданностей, конечно) концом, а первый — яркой перестрелкой. Были и другие весёлые перестрелки — между «кленовыми» и «Тре крунур», норвежцами и датчанами, немцами и американцами, чехами и шведами, словаками и словенцами. В общем, увлекательных игр было навалом.

Любители голевого пиршества также могли найти себе зрелище по душе. 9:0, 8:1, 7:3, 7:1, 5:4, 6:5 — чемпионат мира радовал и такими исходами. Причём часть таких матчей прошла в упорной борьбе.

Собрали самые важные моменты с ЧМ-2026:
У Канады большие проблемы, площадки пора менять. Краткие итоги ЧМ по хоккею
У Канады большие проблемы, площадки пора менять. Краткие итоги ЧМ по хоккею

Не всем понравился драматичнейший финал, однако и в нём был свой шарм — Швейцария и Финляндия хоть и забили катастрофически мало, но не отсиживались в обороне и регулярно наносили друг другу уколы — причём взаимные. Напряжение нарастало в геометрической прогрессии. Настоящий триллер — ещё и довольно мрачный, учитывая, что для многих болельщиков он завершился без хеппи-энда. Хоккейное искусство, не иначе.

Неподдельный интерес

Внимания к чемпионату мира было приковано довольно много. Несмотря на некоторые не самые интересные по именам матчи, в целом турнир привлёк немало болельщиков на трибуны. Посещаемость «Би-Си-Эф-Арены» во Фрибуре при вместимости в 7500 зрителей в среднем составила 5452 человека — 72,7%. На «Свисс Лайф-Арене» результаты ещё лучше: в среднем на неё приходили 8575 болельщиков при вместимости в 10 000 — 85,8%.

За ЧМ следили во многих странах, в том числе и по ту сторону океана. В России также турниру уделяли много внимания.

О чём нужно помнить российским болельщикам?
Олимпийский урок. Когда сборная России по хоккею вернётся, она не будет всех рвать
Олимпийский урок. Когда сборная России по хоккею вернётся, она не будет всех рвать

А главное — получилось избежать каких-либо скандалов. Все эти недели самым важным оставался хоккей, и болельщики могли не отвлекаться на околоспорт и наслаждаться исключительно своим любимым видом спорта.

Итоги

Что же мы в итоге получаем? Чемпионат мира был проведён на высоком уровне, в Швейцарии все выложились на полную. У тех, кто любит хоккей, было всё, чтобы по максимуму насладиться турниром — и они это наверняка сделали.

Материалы по теме
Смотреть Олимпиаду без России — это не предательство
Смотреть Олимпиаду без России — это не предательство

Конечно, российской команды не хватало, и с ней ЧМ действительно мог бы получиться более ярким, однако её отсутствие не повод замыкаться в себе и отказываться от просмотра второго по крутости хоккейного турнира сборных – после Олимпиады. Наоборот, если следить за тем, что происходит, можно понимать нынешние тенденции, открывать для себя новые тренерские мысли, новых хоккеистов. А ещё напоминать себе, что люди из других стран — такие же люди, как и мы, проникаясь их историями, драмой, радостями и болью. В некотором смысле стирая границы между нами — общаясь на языке хоккея.

Отказываться от подобных событий — значит в первую очередь лишать самих себя классного зрелища. Ведь на таких турнирах настоящий любитель хоккея всегда найдёт то, что ему по душе.

Так что спасибо швейцарскому ЧМ за оправданные ожидания и увлекательный хоккей.

Больше интересного от автора — в его телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android