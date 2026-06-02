Дмитрий Квартальнов вернулся в «Локомотив». Этого шага ждали давно

И всё-таки «Локомотив» пошёл по самой очевидной дороге. Редко бывает так, что слухи, которые появляются ещё в середине зимы, потом воплощаются в жизнь — однако с назначением Дмитрия Квартальнова это случилось. Местные источники уже успели опровергнуть это чуть позже, однако Ярославль всё равно выбрал тренера, назначение которого было чуть ли не единственным логичным вариантом в нынешней ситуации.

«Локомотив» не может резко перейти на стиль игры условной «Магнитки», потому что годами работал в условиях одного и того же стиля. Преемственность тренеров «Локомотива» в этом плане тянется очень давно, если вычесть разве что неудачный сезон-2019/2020 с тремя главными. Хоккей, где главное — организация, работа, «чёткое выполнение игрового задания», пестовался и при Кудашове, и при первом сроке Квартальнова, и при Скабелке.

При этом надо уточнить: оборонительный хоккей не равно хоккей пассивный. Можно думать в первую очередь про оборону, но при этом провоцировать ошибки соперника и наказывать за них — а можно играть от обороны и ждать ошибок соперника. «Локомотив» даже в самых скучных матчах последних лет чаще выбирал первый вариант. Так что назначение Квартальнова с его стилем идеально вписывается в эту стратегию.

Повторим то, что писалось чуть раньше: никаких других очевидных вариантов на тренерском рынке России нет. Есть молодые тренеры в МХЛ и ВХЛ, которые заслужили поработать в главной лиге, но невозможно представить, что им дали бы шанс в составе двукратного чемпиона. Американские топовые тренеры есть — однако почти все они ждут возможности поработать в НХЛ, где главные не стесняются на какое-то время стать ассистентами. Тренеры с опытом работы в АХЛ по большей части — одинаковые чёрные ящики, хотя какие-то разговоры о том, что в Ярославль приедет американец, были.

Чем интересно назначение Квартальнова? «Локомотив» и конкретно Юрий Яковлев не раз и не два возвращали тренеров, которые уже успешно там работали. Владимир Вуйтек спустя семь лет после чемпионского дуплета вернулся в Ярославль и взял бронзу, но тогда у «Локо» был суперсостав и его поражение от «Атланта» оказалось скорее сенсацией. Возвращение Дэйва Кинга спустя полгода после отставки ничем хорошим не обернулось, но весь сезон-2014/2015 у Ярославля был смятым. Пётр Воробьёв дважды возвращался к тренерству, однако впервые это было после 7.09 на уровне ВХЛ, а второе возвращение обернулось первым приходом Кинга.

Дмитрий Квартальнов работал в Ярославле почти два года Фото: РИА Новости

С турнирной точки зрения два вылета во втором раунде от СКА оценивать сложно. Во-первых, это был допотолковый СКА, где даже в четвёртом звене мог выходить Виктор Тихонов. Во-вторых, «Локомотив» тогда относительно затихарился в трансферном плане и мало вкладывался в подписание русских топовых игроков: некоторые даже считали, что Яковлев уже не так вкладывается в команду, как это было до сентябрьской трагедии. При этом возникало ощущение, что «Локомотив» где-то близко, но не совсем.

В игровом плане Квартальнов делал то же, что и во многих других клубах: подтягивал молодёжь на фоне странных ситуаций с легионерами. Например, летом 2018-го Ярославль подписал Давида Деарне, опытного форварда из НХЛ, однако он не провёл ни одного матча за «Локомотив», его контракт расторгли перед стартом сезона, как и соглашение Максима Тальбо. Потом эта пара перешла в «Авангард» и помогла клубу дойти до финала. Были слухи, что у Квартальнова не заладились отношения с капитаном клуба Стаффаном Кронваллем.

Но легионеры не будут играть ключевую роль в этом «Локомотиве». Другое дело, что без них всё равно не обойтись: хоккеистов с функционалом Байрона Фрейза среди россиян будет найти крайне сложно. А в этом плане и в минском «Динамо» якобы не всё было гладко — другое дело, что кандидатов на нынешнем рынке тоже будет подобрать сложно. Зато с молодёжью всё в порядке: «Локо» только что выиграл Кубок Харламова, и игроки оттуда явно готовы заходить в основу.

Но значит ли это, что «Локомотив» можно короновать уже сейчас? Ярославль провёл иезуитскую комбинацию и издевательски переподписал сразу 10 хоккеистов на понижение контракта благодаря безлимитной чемпионской премии. Запрет на такие переподписания вступал в силу с 1 июня, но лига почему-то оставила «дедушкину оговорку», которая позволила цинично обойти регламент. Почти весь костяк «Локо» сохранён на месте, и освободились очень приличные деньги, которых хватит на пару топ-трансферов.

Только вот примеры клубов, которые несколько лет подряд выходили в финал (как в КХЛ, так и в НХЛ) показывают, что хоккеист не железный, а усталость имеет накопительный эффект. «Локомотив», несмотря на школу, был одним из самых возрастных клубов этого сезона, и сохранение большинства действующих хоккеистов не сделает ярославский состав моложе — а тут ещё и очень энергозатратный хоккей Квартальнова, который будет даже требовательнее двух последних тренеров.

Ну и главный вопрос к Квартальнову: сможет ли он уйти от своей «некубковой» истории? Параллельно в НХЛ в свой первый финал вышел тренерский брат-близнец Дмитрия Вячеславовича Род Бриндамор — и это вроде бы показывает, что если долго мучиться, что-нибудь получится. Только вот у «Каролины» из-за сенсационной регулярки и своеобразной сетки плей-офф не было топовых соперников, в отличие от прошлых лет, да и проблемы «ураганов» связаны в первую очередь с тактикой.

У нового тренера «Локомотива», кажется, проблемы другие. Один из американских экспертов НБА предложил любопытную теорию: команда перенимает характер своего лидера, если он спокоен — то и коллектив спокоен, а если нервничает — начинаются ошибки и споры. В плане характера что Никитин, что Хартли (несмотря на судейские ремарки по поводу Боба) всегда были спокойны. Вы вообще можете себе представить эмоционального Никитина?

Увидит ли Ярославль кубковый хет-трик? Фото: РИА Новости

Проблемы «Динамо» в последних двух плей-офф были в первую очередь психологическими. Проиграть «Трактору» на последней минуте встречи, упустить 3:0, выйти вперёд с «Ак Барсом» в концовке и чуть ли не в следующей смене снова пропустить — это за два года многовато. 0-4 во втором раунде этого года вообще заставили вспомнить бессмертный футбольный баннер «Ваше безволие станет легендой». Имеет ли это отношение к тому, что Квартальнов на скамейке и на многих пресс-конференциях часто похож на натянутую струну?

Но в любом случае «Локомотив» сделал самый логичный выбор, который только мог быть в нынешней ситуации. Роскоши ситуаций прошлых лет, когда можно было посреди сезона подписать игравшего в трёх финалах тренера, в лиге теперь нет. Точно можно сказать одно — скучно в Ярославле не будет.