Как пройдёт финал Кубка Стэнли между Каролиной и Вегасом, кто победит, фаворит серии, прогноз, Свечников, Дорофеев, Барбашёв

Вы можете ненавидеть «Каролину» Бриндамора. Но она заберёт Кубок Стэнли
Рустам Имамов
Приятного просмотра не пожелаем, однако результат команда из Роли обеспечит.

В финале Кубка Стэнли сойдутся едва ли не две самые ненавистные франшизы современной НХЛ. «Вегас» противен многим из-за своей «хищной» политики на трансферном рынке и надменного отношения ко всем вокруг (чего стоит хотя бы выходка Джона Тортореллы – отказ общаться со СМИ после одного из матчей). «Каролину», в свою очередь, недолюбливают из-за их стиля игры, который, на первый взгляд, давит любой креатив.

Над Родом Бриндамором годами смеялась вся лига – тренер «ураганов» ни на шаг не отходил от своего стиля, но так и не мог пройти барьер финала конференции. Однако в этот раз уже он готовится смеяться над скептиками – Роду уже удалось невероятное достижение в виде прохода в финал за 13 матчей, и останавливаться на достигнутом его «Каролина» не намерена. Фаворит финала очевиден?

Что в российской, что в североамериканской прессе большинство экспертов перед финалом Кубка Стэнли отдают преимущество «Вегасу». С одной стороны, это объяснимо – команда ещё до старта сезона после того, как усилилась Митчем Марнером, логично котировалась в числе главных претендентов на чемпионство, регулярный сезон она провела неровно, но Джон Торторелла смог подкрутить коллектив в нужную сторону и вывел «Голден Найтс» на проектные мощности. И всё же, как бы вас ни впечатлял «свип» в серии с победителем регулярного сезона «Колорадо», с таким мощным противником, как «Каролина», команда Тортореллы в этом плей-офф ещё не сталкивалась. За три раунда ребята из Роли потерпели всего одно поражение – и то успех «Монреаля» на старте серии можно списать на рекордную паузу между раундами. «Харрикейнз» потеряли игровой ритм – результатом чего и стали 0:4 в первом периоде.

В финале Кубка Стэнли таких проблем уже не будет, поэтому с первой же игры «Вегас» попадёт под знаменитый каток Рода Бриндамора. Не будем делать вид, что его хоккей — верх эстетики, но всё-таки главное в спорте – результат. А по всем статистическим метрикам «Каролина» — лучшая команда плей-офф. По числу создаваемых моментов, по числу допущенных опасных моментов у своих ворот, по владению шайбой, по времени в зоне атаки, по успешным отборам и выигранным единоборствам. При игре «пять на пять» «ураганам» нет равных – система Бриндамора может дать осечку в конкретном матче, но точно сработает на дистанции. 3,5 ожидаемого гола за встречу без учёта большинства: защита «Вегаса» и вратарь Картер Харт, конечно, здорово себя проявили в этом розыгрыше, однако с такой нагрузкой они ещё не сталкивались. Корси и другую «продвинутую» статистику часто критикуют, но общий тренд очевиден.

Справедливый контраргумент: тактика «больше бросков – больше шансов» ранее к успеху команду не приводила. Но главное отличие «Каролины» этого сезона от прошлых лет – они не просто бросают без передышки, а действительно создают опасность у ворот соперника. Причём речь не только о том, чтобы доработать на пятачке или экранировать вратаря. Наконец-то у команды Бриндамора появилась столь необходимая гибкость в нападении, а ещё кадры, способные решить в одиночку за счёт мастерства. Настоящей находкой стал Логан Стэнковен, попавший в команду в результате саги с обменами Мико Рантанена, отлично вписался Тейлор Холл, но главное – в межсезонье пришёл Николай Элерс. Датчанин был одним из главных лотов на рынке свободных агентов, и второй матч серии с «Монреалем» показал, на что он способен, когда в огне.

В своей зоне «Харрикейнз» действуют также образцово-показательно. Фредерик Андерсен проводит выдающийся плей-офф и лидирует по многим метрикам, однако тут куда важнее отметить саму систему игры команды при игре без шайбы. «Каролина» идёт в активный прессинг по всей площадке, они лучшие по допущенным моментам в любых зонах и на первом месте с отрывом по числу бросков по своим воротам с пятака и по голам оттуда. Андерсен — отличный вратарь, но уже возрастной и с историей травм. Работать на износ у него не получится, поэтому защитники стараются как могут, чтобы облегчить ему работу, а Фредерик в ответ благодарит яркими спасениями. Лишние голы он точно не пропускает, а на дистанции серии может и украсть один-два матча. Большего от него, по сути, и не требуется.

«Вегас» с такой системой ещё не сталкивался, ведь сила «Юты», «Анахайма» и даже «Колорадо» прежде всего виделась в действиях в атаке. Недаром «Каролину» часто сравнивают с «Локомотивом» – это идеальная сыгранность пар защиты, в которую удачно вписали сначала Александра Никишина, а затем – и К'Андре Миллера. Свои шансы «Вегас» мог бы найти в большинстве, и 24% реализации лишнего от рыцарей смотрятся внушительно, пока не увидишь показатели при игре в меньшинстве от «Каролины» – 92,5% нейтрализации. Занимательный факт: по итогам серии с «Филадельфией» они даже перебросали соперника в меньшинстве. Важную роль при нейтрализации лишнего играет Джейккоб Славин – лидер этого плей-офф по блокированным броскам. Но главное, даже в меньшинстве «Каролина» старается действовать персонально по каждому и выстраивает плотные заградительные редуты в средней зоне.

Такая игра как в атаке, так и в обороне требует невероятной физической подготовки. За счёт свежести «ураганы» и забрали все пять овертаймов из пяти. Показательны встречи с «Монреалем». Команда Мартена Сан-Луи терпела как могла, однако, начиная с третьего периода, буквально выживала, и когда их дожмёт Бриндамор, было только вопросом времени. Функционалка у Рода всегда на уровне, а сейчас в его пользу ещё играет и невероятно быстрый путь к финалу. По факту – рекордный, поскольку в эпоху четырёхматчевых серий плей-офф дойти до решающей серии с одним только поражением не удавалось никому. Важно и ровное распределение игрового времени для всех четырёх звеньев без потери качества. Даже от четвёртого звена с Уильямом Каррье, Марком Янковски и Эриком Робинсоном стоит ждать опасности.

Третья тройка с Джорданом Стаалом и Николаем Элерсом, которых здорово дополняет Джордан Мартинук, раскрылась в полной мере в финале Востока, а второе сочетание Логан Стэнковен – Джейсон Блэйк – Тайлер Холл – просто лучшее звено этого плей-офф. 19 голов и 43 очка на троих, и ведь забивают парни обычно в самый важный момент. Показательно, что только сейчас мы вспоминаем про номинальных лидеров. Для кого-то низкая результативность Себастьяна Ахо, Андрея Свечникова и Сета Джарвиса – это минус «Каролины», но на самом деле это скрытый резерв, который обязан проявить свои лучшие качества в финале. И ещё одна демонстрация силы «ураганов», которым для побед не нужны сверхусилия от главных звёзд. Ждём и ярких прорывов от Шейна Гостисбера и Александра Никишина. Бриндамор часто выпускает их вместе, что доказывает готовность тренера пойти на эксперименты.

И Никишин, и Гостисбер – парни, которые любят повозиться с шайбой, а главное – умеют это делать, что даёт дополнительные опции в атаке и нагружает соперника в давлении. Голевые подвиги от Павла Дорофеева, Митча Марнера и Джека Айкела, конечно, поражают, однако если «Каролина» примерно понимает, от кого им ожидать особой активности, то «Вегасу» придётся выкладываться в обороне на максимум каждую смену. Важный фактор и преимущество домашней площадки. «Ураганы» здорово действуют в Роли, но что важнее – Бриндамор отлично использует наложения за счёт права первому выставлять своих игроков на вбрасывании. В серии с относительно равныит соперниками чаще всего решают именно такие мелочи. Конечно, история преображения «Вегаса» с Тортореллой смотрится эффектно, но «Каролина» давно шла к своей цели, и этот год должен быть за ней. И кто тогда будет смеяться над Бриндамором?

