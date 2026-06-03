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Каролина – Вегас – 4:5 – видео, голы, обзор первого матча финала Кубка Стэнли – 2026, плей-офф НХЛ

Финал НХЛ начался с перестрелки! «Вегас» вырвал победу в концовке безумного матча
Дмитрий Сторожев
Отчет «Каролина» – «Вегас» – 4:5
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«Каролина» снова стартовала с домашнего поражения.

После скоротечной стадии полуфиналов Кубка Стэнли и, мягко говоря, невыразительного финала чемпионата мира решающей серии плей-офф НХЛ многие ждали как манны небесной – вывеска главного противостояния сезона обещала активный, напряжённый, плотный и непредсказуемый хоккей.

Кубок Стэнли Подробнее

Появление «Каролины» в финале вполне читалось ещё до начала матчей на вылет – «ураганы» лучше всех команд Востока провели регулярку и заранее были главными фаворитами своей конференции. Казалось, что единственным клубом, который сможет помешать планам «Харрикейнз» выйти в первую за 20 лет решающую серию, станет «Тампа», однако «молнии» были устранены «Монреалем» ещё в первом раунде.

«Канадиенс» оказались теми, кто смог нанести «Каролине» единственное поражение в этом плей-офф – да и то в первой игре после ставшей рекордной в современной истории паузы подопечных Рода Бриндамора. Ни «Оттава», ни «Филадельфия» в первых двух раундах не смогли похвастаться даже этим – к финалу «ураганы» подошли с почти идеальным результатом.

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Показатели «Вегаса» вряд ли можно назвать идеальными, но «рыцари» стабильно прибавляли от серии к серии – апогеем этого прогресса стал сенсационный свип в финале Запада с обладателями Президентского кубка из «Колорадо».

«Голден Найтс» за каких-то два месяца под руководством Джона Тортореллы из команды, многие игроки которой, по слухам, уже мечтали о скорейшем окончании сезона – настолько испортилась атмосфера в раздевалке при Брюсе Кэссиди – превратились в самый крепкий коллектив своей конференции, который наглядно продемонстрировал, почему именно он считался одним из главных фаворитов сезона ещё до его начала.

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
03 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Элерс (Славин, Чатфилд) – 00:25     2:0 Элерс (Чатфилд) – 12:08     2:1 Теодор (Макнэбб, Смит) – 13:28     2:2 Барбашёв (Айкел, Макнэбб) – 20:30     2:3 Карлссон (Марнер, Хауден) – 24:35     3:3 Стаал (Миллер) – 32:42     3:4 Хауден (Теодор, Макнэбб) – 41:21     4:4 Гостисбер – 51:19     4:5 Гертл (Сиссонс, Теодор) – 56:36    

Но «Каролина» на своей площадке – особая сила. И она в очередной раз доказала это уже на первой минуте финала – стремительный прорыв Николая Элерса застал врасплох как оборону «Вегаса», так и Картера Харта, который не смог выручить после броска датчанина под ловушку.

Элерс же удвоил преимущество в середине первого периода – Джейлен Чатфилд ещё раз вывел нападающего на рандеву с Хартом, и Николай вновь сумел блеснуть своим индивидуальным мастерством, аккуратно отправив шайбу в сетку под щитком стража ворот «рыцарей».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

У гостей не было абсолютно никакого желания отпускать соперников далеко вперёд, поэтому одну шайбу они отыграли уже через минуту после дубля Элерса, а вторую — в самом начале второй двадцатиминутки. Первое звено «Голден Найтс», которое было успешно закрыто тройкой Джордана Стаала в стартовой трети, смогло восстановить равновесие в матче — Джек Айкел, совершивший ошибку в эпизоде со вторым голом «Каролины», выдал передачу на Ивана Барбашёва, а россиянин в очередной раз в этом плей-офф продемонстрировал свой точнейший бросок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Не прошло и пяти минут, как «Вегас» и вовсе вышел вперёд! Бретт Хауден, Митч Марнер и Вильям Карлссон образцово задавили игроков «Харрикейнз» в их же зоне, после чего шведский форвард подарил своей команде первое преимущество в счёте в этом финале.

«Рыцари» перехватили инициативу, и период для «ураганов» можно было бы назвать провальным. Если бы не одно но — даже откровенно слабый отрезок не помешал подопечным Бриндамора уйти на второй перерыв при равенстве на табло.

И снова это было вездесущее третье звено. На этот раз при помощи К'Андре Миллера — защитник, ставший одним из ключевых хоккеистов «Каролины» по ходу этого плей-офф, смог сохранить шайбу в зоне атаки и выдал передачу на Стаала, а капитан хозяев на опыте нашёл подходящее место для точного броска.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Больше осторожности в третьем периоде не стало — «Вегас» воспользовался импульсом от добытого в концовке второй трети большинства и быстро вышел вперёд. Очередную шайбу на свой счёт записал Бретт Хауден, который обошёл Павла Дорофеева и поднялся на единоличное первое место в гонке снайперов этого плей-офф. Но и на это у «ураганов» нашёлся ответ — выигранное после проброса вбрасывание в зоне атаки привело к голу Шейна Гостисбера, который поставил всех на грань овертайма в первом же матче серии.

Состояться ему было не суждено — за три с половиной минуты до конца основного времени «рыцари» показали, что и их третье звено находится в большом порядке. Марк Стоун, Колтон Сиссонс и Томаш Гертл при помощи Ши Теодора организовали победную шайбу для «Голден Найтс» в этой перестрелке!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

5:4 — поразить пустые ворота «Вегас» не смог, но этого и не потребовалось. «Каролина» отыграться уже не смогла — безумный матч завершился минимальным поражением хозяев.

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