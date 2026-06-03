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Кто может стать новым руководителем НХЛ, что происходит в НХЛ

Босс НХЛ задумался об уходе. Беттмэн руководит лигой почти вечность
Родион Власов
Босс НХЛ Гэри Беттмэн задумался об уходе
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В 74 года самый влиятельный человек мирового хоккея готов подвинуться, но не прямо сейчас.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн занимает эту должность уже 33 года. Глава спортивной лиги в Северной Америке — это не президент США, он может оставаться на своём посту очень и очень долго. Легендарный Дэвид Стерн, чьей правой рукой и был Беттмэн до нынешней работы, руководил НБА 30 лет. Роджер Гуделл руководит НФЛ 20 лет и получает от самой богатой лиги мира $ 64 млн в год — больше, чем Эрлинг Холанд в «Манчестер Сити».

Мало кто из глав государств находится на своём посту дольше, чем Беттмэн. НХЛ вполне можно сравнить с государством: ожидается, что её доходы в этом сезоне составят $ 7,5 млрд — побольше, чем номинальный ВВП многих африканских стран. Однако 74-летний комиссионер признаёт, что не вечен — и уже готов рассмотреть план будущей передачи власти.

Это не последний финал Беттмэна:
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Нынешняя НХЛ — это лига Беттмэна в куда большей степени, чем лига Овечкина, Кросби, Макдэвида или кого-то ещё. В 1993-м НХЛ во многом напоминала Дикий Запад и в юридическом, и в экономическом плане. При Беттмэне лига пережила сразу три локаута, потеряла целый сезон (неслыханно для Северной Америки), но сформировала чёткую финансовую систему, которая теперь позволяет всем клубам лиги быть прибыльными. Прибыль эта иногда чисто символическая, зато прибыль — не сравнить с АПЛ, где большинство клубов постоянно в убытках.

Беттмэн вручал Кубок Стэнли ещё Джо Сакику

Беттмэн вручал Кубок Стэнли ещё Джо Сакику

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Беттмэн, в конце концов, это и нынешний состав участников финала. Нынешний комиссионер НХЛ сознательно вёл лигу на юг, уходя от традиционных хоккейных рынков. Это одна из причин ненависти канадцев к главе лиги: Квебек может собрать 18 тысяч хоть на хоккее первоклашек, однако из-за маленького рынка команду себе всё никак не вернёт. Зато «Флорида», «Тампа-Бэй», «Вегас» в финалах прописались.

Ещё одна причина ненависти Канады к Беттмэну — серия без кубковых побед. В 1993-м Гэри вручил Кубок Стэнли в руки капитану «Монреаля» Ги Карбонно, и после этого как отрезало. Конечно, не Беттмэн виноват в том, что параллельно в Канаде разразился финансовый кризис, из-за чего канадские клубы в 1990-х жили очень трудно — и вряд ли виноват в том, что менеджеры этих команд не раз и не два стреляли себе в ногу. Однако совпадение и правда подозрительное.

«Мне 74, и я осознаю тот факт, что не могу заниматься этой работой вечно. В последние пару лет мы обсуждали, каким может быть план перехода власти. Он ещё не был утверждён, это прерогатива совета владельцев клубов. Совет был осведомлён о наших предварительных планах. Однако прямо сейчас ничего срочного не происходит, и слухи о моей грядущей отставке несколько преувеличены», — перефразировал Марка Твена комиссионер НХЛ, которому 74 исполнилось вчера, 2 июня.

Нынешний контракт Беттмэна истекает как раз в конце будущего сезона. Американские журналисты не исключают, что он может передать свои полномочия, но остаться в руководстве лиги на специально придуманном посту, чтобы в этом качестве продолжать работу ещё несколько лет.

Уже давно потенциальным наследником называют заместителя Беттмэна Билла Дэйли. Вы можете знать Дэйли по содержательным и подробным комментариям по разным вопросам, которые появляются на страницах «Чемпионата» и других российских СМИ. Однако Дэйли – в первую очередь юрист. Много лет он возглавлял юридический департамент лиги, вёл переговоры с профсоюзом во время локаута и с ИИХФ по международным трансферам. Судя по условиям этих сделок, Дэйли — отличный переговорщик.

Февральский разговор с Дэйли:
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«Всё хоккейное сообщество скучает по России». Огненное интервью с боссом НХЛ

Именно его, своего давнего заместителя (и вообще единственного в истории заместителя Беттмэна) нынешний шеф НХЛ якобы видит своим преемником. Вот только есть нюанс: Дэйли — тоже не «пионер», в мае ему исполнилось 62. Получается, что его срок будет ограничен «всего» 10-12 годами. Впрочем, дело даже не в этом: в других лигах главными начальниками становятся люди в возрасте около 50.

Интересно, что Дэйли — чуть ли не единственный из нынешних работников лиги, который называется в числе очевидных кандидатов. Например, Sports Business Journal в прошлом году представил свой список кандидатов, и большинство этих людей вообще не работают в хоккее. Своего Алексея Морозова в НХЛ точно не будет: спортивные легенды в Северной Америке постоянно возглавляют клубы, но не лиги — там предпочитают персон, не имеющих чёткой клубной идентичности в своём прошлом.

Билл Дэйли — главный кандидат на роль преемника

Билл Дэйли — главный кандидат на роль преемника

Фото: Brian Babineau/Getty Images

В любом случае у нового комиссионера будет немало задач, требующих решения. Пожалуй, первостепенная из них — рост медийной активности лиги. Мы часто сравниваем КХЛ и НХЛ (не в пользу первой), однако американские болельщики чаще сравнивают НХЛ с НФЛ или НБА — и разрыв в пользу вторых там будет даже значительнее, чем между двумя хоккейными лигами. Весной сайт сатирических новостей The Onion обыграл это: «НХЛ запустила масштабную маркетинговую кампанию с бюджетом в $ 800. Баннер лиги на сайте Yahoo в первый же день привлёк сразу 14 уникальных пользователей!»

Шутки шутками, но если лет 15 назад НХЛ не так сильно отставала от НБА в плане узнаваемости и стоимости медийных прав, то теперь разрыв стал куда серьёзнее. Про американский футбол и говорить не стоит, его догнать просто невозможно: даже межсезонье НФЛ обгоняет по обсуждаемости финалы НХЛ и НБА. Доходы Национальной хоккейной лиги зависят в первую очередь от продаж билетов и заработков непосредственно в день матча, и от нового руководства просят эту ситуацию изменить.

Одно можно сказать точно: нового шефа НХЛ выберет старый. Пусть его формально и будут утверждать владельцы клубов, но они целиком и полностью доверяют Беттмэну, при котором хоккейные клубы стали дорогими и прибыльными. Так что радикальных перемен в лиге ждать не стоит.

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