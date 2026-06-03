Лидер «Ак Барса» едет в НХЛ. Какие шансы в «Ванкувере» у Сафонова?

Ещё один игрок КХЛ принял решение перебраться за океан – центральный нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов подписал однолетний контракт новичка с «Ванкувером». В Казани ценили парня и всеми силами пытались убедить Сафонова остаться в России, но Илья твёрдо выбрал путь НХЛ.

Звездой даже на российском уровне Сафонова можно было назвать с натяжкой, и всё же в стане «косаток» у него неплохие перспективы. Команда обновляется и остро нуждается в усилении центральной линии здесь и сейчас. Сможет ли хоккеист зацепиться за свой шанс и каким в целом видится его дальнейшее будущее?

Илья Сафонов Фото: ak-bars.ru

В хоккейном плане Илья Сафонов из «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина не сказать, что сильно выделялся. Более того, как и большинство нападающих казанской команды, он сыграл решающую серию плей-офф неудачно, поскольку она критично нуждалась в заброшенных шайбах, в то время как за игроков атаки отдувался защитник Митчелл Миллер чуть ли не в одиночку. Зато про Сафонова говорили даже те, кто, возможно, сами матчи с «Локомотивом» не смотрел. Всё дело в трэш-токе Ильи. Игрок не стеснялся в выражениях как на льду, так и в интервью под камерами. Подлил масла в огонь его оппонент из Ярославля Егор Сурин, выдавший ставшее мемом: «Сафонов? Кто это такой вообще». Цитата настолько стала популярна, что с ней даже выпустили мерч, а Егор недавно выложил в соцсетях фотографию с худи, где нанесена эта фраза.

Впрочем, есть шансы, что через год так даже шутить не получится и с футболистом Матвеем Сафоновым Илью путать также перестанут. Хоккеист переходит в НХЛ – «Ванкувер» объявил о контракте с 25-летним нападающим на один год. Рядовой контракт новичка его возраста – двустороннее соглашение с максимально допустимой зарплатой в $ 925 тыс. Правда, из этих денег стоит вычесть канадские налоги, которые превышают суммарно 50%, а также учитывать, что в АХЛ Сафонов будет получать меньше – всего $ 87,5 тыс. То есть в самом лучшем случае Илья может рассчитывать на 45-50 млн рублей с учётом всех бонусов и при удобном для себя курсе. В худшем сценарии, где его вообще не вызывают в основу, – меньше 5 млн рублей. Переезд в Америку несёт в себе много сопутствующих трат, поэтому есть риск даже уйти в минус.

Илья Сафонов Фото: ak-bars.ru

В «Ак Барсе», в свою очередь, игроку предлагали двухлетний и даже трёхлетний контракт на 60 млн. рублей. Центральных нападающих его уровня и функционала с российским паспортом крайне мало, поэтому Марат Валиуллин готов был даже торговаться, только споров по зарплате и не было. Илья принял для себя решение об отъезде ещё прошлой зимой, и, хотя немного засомневался по весне, в итоге всё-таки поехал в «Ванкувер». Важно понимать, что это, вероятно, последний его шанс хотя бы оценить свои силы за океаном. Лучшей возможности не будет – он идёт в команду, у которой откровенные дыры в центральной линии. Есть номинальная суперзвезда Элиас Петтерссон, который и близко не играет на свои деньги ($ 11,6 млн), а также талантливый, но легковесный австриец Марко Росси. Дальше – пустота, которую затыкали ребятами из АХЛ.

Конкурировать за место в составе он будет в первую очередь с 23-летним канадцем Таем Мюллером и 26-летним чехом Филипом Хитилом. Позиции последнего, казалось бы, выглядели самыми крепкими, но на самом деле для «касаток» его контракт на $ 4,4 млн ещё на сезон, скорее, удавка. Здорово игравший в «Рейнджерс» чех серьёзно сдал после перехода в «Ванкувер», постоянно травмируется, а когда здоровый, то не выдерживает конкуренции. Есть ещё 23-летний новоиспечённый чемпион мира из Финляндии Аату Рятю, но его чаще используют на фланге, как и 25-летнего американца Макса Сассона. С латвийцем Теодором Блюгерсом, вероятно, не станут продлевать контракт, так что, по идее, для Ильи есть место в третьем звене практически со старта сезона. И по своему стилю игры и габаритам игрок словно создан для Северной Америки.

Аату Рятю на ЧМ-2026 Фото: Daniela Porcelli/Getty Images

«Илья провёл хороший год в России и отлично выступил в плей-офф КХЛ. Нам нравятся его габариты и игровые качества. Ему будут предоставлены все возможности побороться за место в составе по ходу тренировочного лагеря», – сказал генеральный менеджер «Ванкувера» Райан Джонсон. То есть заранее ничего гарантировать в прессе Сафонову не стали, но интерес к игроку был предметный. Разговоры с Ильёй проходили на протяжении всего сезона, «косатки» сами вышли на «Чикаго» с предложением об обмене прав прошлым летом. Напомним, что Сафонов ещё по окончании сезона-2024/2025 размышлял над тем, чтобы переехать за океан, но тогда передумал и остался ещё на год в России. В «Блэкхоукс» на игрока уже махнули рукой и отдали в «Кэнакс» де-факто бесплатно. В то же время в Канаде за вариант зацепились и стали плотно его прорабатывать.

У многих до сих пор в памяти недавний неудачный вояж Виталия Кравцова в «Ванкувер», который обернулся мучениями в фарм-клубе «Абботсфорд» и возвращением в родной «Трактор» ещё до Нового года. Но, во-первых, Кравцов и Сафонов – игроки совсем разного плана. Одно дело креативный крайний нападающий, которого как ни пытался перестроить Бенуа Гру, но тот не особо охотно играл в защите. И совсем другое – габаритный двусторонний центрфорвард, полезный как у своих ворот, так и у чужих. Силовые приёмы, игра на пятачке вкупе с подыгрышем, чувством паса и неплохим броском – такой игрок «Ванкуверу» необходим. И, во-вторых, Сафонов гораздо крепче Кравцова в плане характера и не должен сдаваться при первых неудачах. Отдельные отрезки сезона он может провести в АХЛ, и в этом есть своя польза – лучше освоиться в лиге, обрести уверенность и получить больше игрового времени.

Виталий Кравцов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Хотя Илья себя и подстраховал: в контракте с новой командой есть пункт о возможности возвращения в КХЛ в случае перевода в фарм. Но хочется верить, что он ему не понадобится и в НХЛ будет ещё одна если не звезда, то заметный и полезный игрок с российским паспортом. Особенно это важно в контексте потенциального возвращения сборной на международные турниры. Все хотят видеть Россию на ЧМ и ОИ, но сколько вы наберёте центральных для таких соревнований после ухода из спорта Евгения Малкина? Так что прогресс Сафонова-хоккеиста для страны важен не меньше, чем Сафонова-футболиста.