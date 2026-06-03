Ряд громких сделок в КХЛ, сборная России может сыграть в Дубае. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 3 июня 2026 года.

В НХЛ прокомментировали возможный бойкот турниров в случае возвращения сборной России

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли высказался о возможном участии российских хоккеистов в международных турнирах.

«Сегодня утром я разговаривал с представителями ИИХФ по этому вопросу, поэтому относительно недавно получил информацию. Они не ожидают возникновения проблемы. Что касается России, Швеции и Финляндии, то сейчас мы не находимся на этапе, когда можно говорить о каком-либо бойкоте.

Но, опять же, мы немного забегаем вперёд, потому что пока не принято никаких решений относительно того, будут ли российские команды участвовать в международных турнирах сезона-2026/2027. Очевидно, мы будем внимательно следить за развитием ситуации. Мы не обязаны ориентироваться на решения ИИХФ, но будем учитывать происходящее, поскольку это имеет значение для нашего процесса принятия решений по Кубку мира по хоккею», — сказал Дэйли на пресс-конференции.

Ранее дисциплинарный орган ИИХФ аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027. В Федерации хоккея России пояснили, что это не означает моментального возвращения отечественных команд на турниры. Теперь ИИХФ должна собрать руководящий орган и вновь обсудить этот вопрос.

Александр Овечкин получил награду Национальной премии интернет-контента

Российский хоккеист и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лауреатом пятой Национальной премии интернет-контента, церемония вручения которой состоялась в Москве.

Александр Овечкин Фото: Кадр из трансляции

На мероприятии, собравшем более тысячи представителей медиаиндустрии, государственных структур, культуры и спорта, были отмечены лучшие социально значимые проекты в 22 номинациях. Овечкин получил награду в категории «Мир должен знать» за выдающиеся достижения в мировом хоккее. Организаторы отметили уникальное достижение россиянина — он стал единственным игроком в истории НХЛ, которому удалось на протяжении 20 сезонов подряд забрасывать не менее 30 шайб.

На данный момент на счету Овечкина 1006 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось 10 голов.

«Ванкувер» объявил о подписании контракта с российским нападающим Сафоновым

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Райан Джонсон объявил о подписании контракта с нападающим Ильёй Сафоновым. Соглашение рассчитано на один сезон-2026/2027 и носит двусторонний характер.

25-летний Сафонов в минувшем сезоне провёл 68 матчей за казанский «Ак Барс» в КХЛ, набрав 33 (16+17) очка. Также на его счету 43 минуты штрафа и показатель полезности «+18». По количеству голов он стал шестым в команде, а по показателю полезности занял четвёртое место.

В плей-офф форвард сыграл 20 матчей, записав на свой счёт 9 (2+7) очков и 12 минут штрафа.

На драфте НХЛ 2021 года Сафонов был выбран клубом «Чикаго Блэкхоукс» в шестом раунде под общим 172-м номером.

«Торпедо» подписало контракт с нападающим Майклом Веккионе

«Торпедо» подписало контракт с нападающим Майклом Веккионе. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, соглашение рассчитано на один год.

Сезон-2025/2026 нападающий провёл в «Барысе», за который сыграл 65 матчей и набрал 46 (19+27) очков.

Веккионе в сезоне-2016/2017 был напрямую вызван из NCAA в НХЛ, где дебютировал за «Филадельфию Флайерз», проведя две встречи.

С 2017-го по 2019-й выступал в системе «лётчиков» в АХЛ за «Лихай Вэлли Фантомс». С 2019 года сменил несколько команд в лиге, играя за «Сан Антонио Рэмпейдж», «Колорадо Иглз», а также четыре последних сезона — за «Херши Бэрс». С «медведями» Веккионе два года подряд брал главный трофей лиги — Кубок Колдера (2023, 2024), а также принял участие в Матче звёзд — 2023.

Всего в АХЛ Веккионе провёл 538 матчей и набрал 331 (148+183) очко при показателе полезности «+18».

Защитник Кирилл Готовец покинул московское «Динамо»

Защитник Кирилл Готовец покинул московское «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Срок действия контракта с защитником подошёл к концу.

Белорусский игрок обороны провёл четыре сезона в московском «Динамо». В составе бело-голубых 41-й номер провёл 219 матчей и набрал 33 (6+27) очка. Вместе с динамовцами Кирилл стал обладателем Кубка Континента (2024) и бронзовым медалистом чемпионата КХЛ (2025). В сезоне-2025/2026 Готовец провёл 22 матча без набранных очков. В сезоне-2024/2025 белорусский защитник провёл за москвичей 59 матчей, в которых заработал 15 очков (1+14).

До московского клуба Готовец два года провёл в «Авангарде», с которым в 2021-м выиграл Кубок Гагарина. А до омской команды белорус три сезона провёл в минском «Динамо».

ХК ЦСКА подписал контракт с защитником Робом Хэмилтоном

ЦСКА заключил контракт на два года с защитником Робом Хэмилтоном. Соглашение действует до конца сезона-2027/2028. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

32-летний канадский хоккеист провёл четыре сезона в КХЛ в составе «Трактора» и минского «Динамо». В 247 матчах он набрал 89 (17+72) очков при показателе полезности «+72». В регулярном чемпионате сезона-2025/2026 Хэмилтон занял второе место среди всех игроков лиги по показателю полезности – «+32».

ЦСКА в розыгрыше Кубка Гагарина — 2026 уступил во втором раунде «Авангарду» со счётом 1-4.

Ранее армейцы заключили новые соглашения с вратарём Александром Самоновым и форвардом Денисом Зерновым.

Джон Купер из «Тампы» стал лучшим тренером сезона в НХЛ

Наставник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер стал обладателем «Джек Адамс Эворд» — приза, который вручается лучшему тренеру сезона в НХЛ.

Купер помог «Тампе» в девятый раз подряд выйти в плей-офф, показав статистику 50-26-6 и набрав 106 очков в турнирной таблице. Команда заняла третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Это был первый сезон с 50 победами для организации с сезона-2021/2022. Купер стал вторым тренером в истории Национальной хоккейной лиги по скорости достижения 600 побед.

Напомним, кроме Купера, на приз «Джек Адамс Эворд» претендовали Дэн Мьюз из «Питтсбург Пингвинз» и Линди Рафф из «Баффало Сэйбрз».

Ротенберг заявил, что сборная России по хоккею может провести товарищеский матч в Дубае

Первый вице‑президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что сборная России по хоккею может провести товарищеский матч в Дубае.

«Это всё возможно, чтобы провести там товарищеский матч. Начнём с юниорских турниров. Привезём туда нашу академию «Красная Машина». Хотим сыграть с канадцами и американцами. Именно в Дубае показать высокий уровень российской программы.

Я уверен, что наши дети создадут серьёзную конкуренцию в любом возрасте канадским ребятам. Мы с ними на связи, смотрим их тренировки. И видим, что российские хоккеисты могут успешно с ними играть. И если они будут их побеждать в возрасте 10–12 лет и дальше, то, конечно, они победят их и на взрослом уровне. Эту работу надо вести с самого нуля. Мы должны побеждать канадцев с четырёх лет. А это индивидуальное развитие каждого хоккеиста, которому мы должны дать много льда. Мы дадим им больше и лучше, чем дают в Канаде», — рассказал Ротенберг.