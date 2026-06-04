Тренер «Тампы» не сделал ничего выдающегося, а в номинантах были более достойные претенденты.

«Офицеру платят не за работу, а за выслугу». Почему Куперу дали престижную награду НХЛ?

Рулевой «Тампы» Джон Купер стал обладателем «Джек Адамс Эворд» — приза, который вручается лучшему тренеру НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Победитель определяется голосованием ассоциации журналистов лиги.

За первое место начисляют пять очков, за второе — три, за третье — одно. Победителем становится тренер, набравший наибольшее количество баллов.

Купер набрал 226 очков, опередив всего на три очка Линди Раффа из «Баффало» и на 27 – Дэна Мьюза из «Питтсбурга».

Естественно, итоги голосования породили множество недовольных. Некоторые люди всерьёз задавались вопросом: что сделал главный тренер «Тампы», чтобы выиграть эту награду? Давайте разбираться, справедливо ли Джон Купер впервые в карьере выиграл престижную награду НХЛ?

В номинантах были более достойные претенденты

Основными соперниками Джона Купера были Линди Рафф и Дэн Мьюз. Но стоит рассмотреть ещё и Джареда Беднара с Мартеном Сан-Луи, которые заняли четвёртое и пятое место соответственно.

Главный тренер «Баффало» Линди Рафф второй сезон возглавлял команду. Когда руководство «клинков» возвращало самого именитого специалиста в истории франшизы, оно хотело, чтобы молодые игроки, которых в системе за последние годы накопилось с запасом, начали выходить на новый уровень и работать не только на личную статистику, но и на благо команды. В первый год синдром неудачника выбить не удалось – «Сэйбрз» нестабильно играли отрезками и завершили чемпионат в трёх очках от подвала Востока.

Схожим образом начался и нынешний сезон – «Баффало» окопался на последнем месте и рисковал продолжить дурную традицию. Однако смена генменеджера, взросление лидеров и, что наиболее важно, работа Линди Раффа вытащили команду из грязи. «Сэйбрз» заиграли в острый и современный хоккей, поверили в свои силы, прошли закалку в игре характеров как раз с «Тампой», а также не рассыпались на дистанции, как это часто бывало ранее.

Линди Рафф Фото: Joe Hrycych/Getty Images

Дэн Мьюз из «Питтсбурга» проделал работу, схожую с той, что удалось сделать в прошлом сезоне Спенсеру Карбери, а он, напомню, свой «Джек Адамс» в итоге получил. «Пингвинов» перед началом этого сезона всерьёз никто не рассматривал. Команда с дырами абсолютно в каждой линии, кучей откровенно плохих контрактов, а также двумя лидерами, которым в сумме было почти 80 лет, ни на что не могла претендовать, кроме борьбы за первый пик.

Однако Мьюз вместе с генеральным менеджером Кайлом Дубасом смог пересобрать команду, эффективно использовать все имеющиеся ресурсы и почти идеально соединить опыт и молодость, которые в последние годы в «Питтсбурге» не уживались.

Вспомним и о Джареде Беднаре, чей «Колорадо» стал самой доминирующей командой в регулярке со времён сумасшедшего «Бостона» трёхлетней давности. И это всё в самом сильном дивизионе НХЛ на сегодняшний день (по крайней мере, в регулярном чемпионате) – Центральном.

Мартен Сан-Луи год назад смог втащить «Монреаль» в первый плей-офф за долгие годы, а в этом сезоне сделал значительный шаг вперёд. «Канадиенс» до последних дней боролись за победу в Атлантическом дивизионе – в том, где последние семь лет играет финалист Кубка Стэнли.

«Тампа» не провела выдающийся сезон

Стоит ещё раз оговориться – «Джек Адамс» вручается по итогам регулярки, поэтому о серии плей-офф с «Монреалем» речь не пойдёт. Но даже без этого никакого вау-эффекта от «Тампы» в регулярке не было.

Когда «Флорида» и «Торонто», две лучшие команды Атлантического дивизиона прошлого года, дружно начали «слив» сезона, перед «Тампой» открылись широкие перспективы, которые, как тогда казалось, отправляли команду на первое место.

И поначалу так всё и было – «молнии» забронировали за собой верхнюю строчку дивизиона и спокойно ехали к победе. Однако слом после паузы на Олимпиаду не остался незамеченным – «Тампу» начало серьёзно лихорадить, а молодые и голодные «Баффало» с «Монреалем» оказались тут как тут.

С точки зрения итоговой позиции и набранных очков по сравнению с прошлым годом не поменялось почти ничего. То же второе место в дивизионе, только вместо 102 очков «молнии» набрали 106. Правда, в прошлом году Купер занял седьмое место в голосовании на «Джек Адамс».

Забавно ещё и то, что «Лайтнинг» просели по количеству заброшенных и пропущенных шайб, а также лишились монструозного большинства, которое было ещё год назад.

Может быть, в «Тампе» раскрылось множество игроков, которые провели лучший сезон в карьере? Тоже нет. Прорывной чемпионат в активе у Даррена Рэддиша, который стал заменой Виктору Хедману, выбывшему более чем на половину регулярки. Можно, конечно, отметить, что в лигу зашли Шарль-Эдуар Д'Астус и Доминик Джеймс, но сумасшедшего они ничего не продемонстрировали. Подобные примеры есть в любой другой команде, причём не по одному.

«Джек Адамс» всегда вручали за что-то особенное

Так повелось, что в последние годы «Джек Адамс» вручали либо за абсолютное доминирование на дистанции регулярного чемпионата (Монтгомери в 2023-м), либо за резкий прорыв с низов (Токкет в 2024-м и Карбери в 2025-м) – там особенно видна работа главного тренера.

Доминировала ли «Тампа» в регулярке? Нет, по этому критерию больше подходит Джаред Беднар, потому что равных «Колорадо» в чемпионате просто не было.

Был ли у «Тампы» прорыв с низов? Нет, «молнии» с 2017 года не пролетают мимо плей-офф, а в этом сезоне заняли то же место, что и год назад. По этому критерию больше подходят «Баффало» и «Питтсбург».

И всегда есть один характерный штрих, который выделяет тренеров, получающих «Джек Адамс» — каждый из них преображал команду, в каком бы статусе она ни находилась. Такого эффекта у «Тампы» тоже не было – игра та же, лидеры те же, результат тот же. Не будем же мы в здравом уме считать за преображение то, что «Лайтнинг» в этом чемпионате пытались вытрясти дурь из каждого соперника по дивизиону, неумело пытаясь скопировать «Флориду»? Более того, это часто мешало команде – она занималась тем, чем не должна. Кстати говоря, после второго матча серии первого раунда с «Монреалем» Купер это понял. Правда, пройти «Хабс» данное знание не помогло.

Джон Купер и Никита Кучеров Фото: Joel Auerbach/Getty Images

Тот факт, что у Купера до сегодняшнего дня не было в коллекции «Джека Адамса», оскорбителен, потому что Джон – один из величайших тренеров в истории современной НХЛ. Но у рулевого «Тампы» было много сезонов до этого, когда он по-настоящему заслуживал награды. Можно вспомнить хотя бы рекордный сезон-2018/2019, где «молнии» уничтожали каждого.

А сейчас всё выглядит как в известной поговорке: «Офицеру платят не за работу, а за должность, звание и выслугу». Заслужил ли Купер награду по итогам карьеры? Точно да. Заслужил ли он её в этом сезоне? Точно нет.