Впервые с 2022 года россияне сыграют на международном турнире. Но есть нюанс.

«Российским хоккеистам дали зелёный свет». В НХЛ всё же будет крутой турнир с нашими!

Перед стартом финальной серии Кубка Стэнли — 2026 между «Вегасом» и «Каролиной» главные лица НХЛ провели пресс-конференцию, в ходе которой затронули несколько важных тем, касающихся российских хоккеистов.

И вместе с тем сделали своего рода анонс возвращения наших игроков на импровизированную международную арену.

Что же это значит и что вообще сказали представители НХЛ? Давайте разбираться.

«В идеальном мире мы бы хотели видеть возвращение россиян на международные турниры»

Прежде всего комиссионер лиги Гэри Беттмэн и исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш рассказали, как станет проходить Матч всех звёзд в феврале 2027 года.

Мероприятие будет представлять собой турнир «три на три» с участием пяти команд: Канады, США, Швеции, Финляндии и команды остального мира.

Каждая проведёт четыре пятиминутных матча, а две лучшие команды сразятся в 10-минутной финальной встрече, победитель которой получит приз в размере $ 2 млн. В составе каждой будет по девять полевых игроков и по два вратаря, а выбор участников Матча всех звёзд будет осуществляться путём голосования болельщиков.

Именно тут и пришли самые приятные вести. Потому что в эту «команду остального мира» могут войти российские хоккеисты! В качестве логотипа будет использована эмблема НХЛ, а российский флаг не будет использован в рекламной кампании турнира. Поэтому каких-то номинальных проблем возникнуть не должно.

«Мы в Ассоциации игроков всегда занимали чёткую позицию: наши российские хоккеисты хотят играть на турнирах с лучшими. И в идеальном мире мы бы хотели видеть их возвращение на международные соревнования», — рассказал глава профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) Марти Уолш.

«Российские хоккеисты вернутся на международные хоккейные соревнования. В некотором смысле. Хотя НХЛ не объявила Россию в числе пяти команд, которые примут участие в Матче всех звёзд 2027 года, представляющем собой совершенно новый формат «три на три», российским спортсменам дали зелёный свет на присоединение к команде лиги с неуклюжим названием «Остальной мир», — уточнил журналист Sportsnet Люк Фокс.

Сборная России по хоккею Фото: ФХР

Конечно, в России уже успели раскритиковать решение лиги позволить нашим парням выступать только в составе команды остального мира, а не как самостоятельной команде, однако такая реакция, пожалуй, должна вызывать большие вопросы. Всё-таки российские хоккеисты впервые за пять (!) лет — с Олимпиады 2022 года — сыграют на международном турнире. Хоть и импровизированном, но всё же с лучшими из лучших!

Так что, можно сказать, первый шажочек в сторону возвращения на международную арену сделан. И этому можно только порадоваться.

«Не думаю, что можно говорить о каком-либо бойкоте»

Что же касается возвращения российских хоккеистов на другие международные турниры, то тут НХЛ продолжит придерживаться выбранной позиции — ориентироваться на решения ИИХФ. Впрочем, пока всё не так просто. Хоть дисциплинарный орган ИИХФ аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027, это не означает моментального возвращения отечественных команд на турниры. Теперь ИИХФ должна собрать руководящий орган и вновь обсудить этот вопрос.

В НХЛ отмечают, что им важно понимать курс Международной федерации хоккея, поскольку в 2028 году лига проведёт свой Кубок мира. Решение о приглашении российских игроков на КМ нужно принять как минимум за год до турнира.

«Мы, очевидно, будем следить за тем, как в ИИХФ подходят к этому вопрос и что они делают. И мы будем придерживаться тех же действий», — заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Сам комиссионер Гэри Беттмэн добавил: «Я не думаю, что есть полная ясность относительно того, что именно значило то, что в ИИХФ сделали, так что нам придётся подождать и посмотреть, что будет дальше».

Тем не менее есть и однозначно позитивные моменты.

Дэйли задали вопрос, как НХЛ будет справляться с потенциальным бойкотом со стороны таких стран, как Финляндия, Швеция или Чехия, возражающих против возвращения сборной России на международную арену. Хоккейные федерации этих стран давно придерживаются этой позиции и не готовы менять её до тех пор, пока политическая ситуация не изменится.

Как оказалось, ни в НХЛ, ни в ИИХФ не ожидают никаких бойкотов со стороны других стран, когда появятся какие-то изменения в отношении России.

«Сегодня утром я разговаривал с представителями ИИХФ по этому вопросу, поэтому относительно недавно получил информацию. В Международной федерации хоккея не ожидают возникновения проблем со Швецией, Финляндией или Чехией, не думаю, что можно говорить о каком-либо бойкоте с их стороны.

Но, опять же, мы немного забегаем вперёд, потому что пока не принято никаких решений относительно того, будут ли российские сборные участвовать в международных турнирах сезона-2026/2027. Очевидно, мы будем внимательно следить за развитием ситуации. Мы не обязаны ориентироваться на решения ИИХФ, но будем учитывать происходящее, поскольку это имеет значение для нашего процесса принятия решений по Кубку мира. Однако, думаю, решение, которое было принято сейчас, вероятно, может оказаться полезным в долгосрочной перспективе, если конечная цель заключается в возможном возвращении России к участию в турнирах», — сказал Дэйли.

Сборная России по хоккею Фото: ФХР

Ситуация действительно становится всё лучше. Это отметил и помощник главы профсоюза игроков НХЛ Рон Хэйнси. Функционер рассказал про голосование осенью 2025 года по вопросу возможного участия российской сборной в турнире формата «лучшие против лучших». Позитивные изменения есть.

«Профсоюз игроков НХЛ провёл очное голосование среди своих членов по вопросу участия России в турнире «лучших против лучших» осенью прошлого года. Конечно, были игроки и их страны, которым в тот момент было некомфортно.

Несколько месяцев назад многие быстро подняли руки и сказали: «Это не для меня и не для нашей страны. Мы не будем участвовать». За пять месяцев ситуация изменилась. Уверен, через несколько месяцев всё будет немного по-другому. Но когда игроки говорят такое, мы, конечно, прислушиваемся и поступаем соответствующим образом. До 2028 года у нас ещё есть время. Мы будем общаться дальше», — рассказал Хэйнси.

Получается, допуска сборной России всё ещё нет, но уже сейчас мы видим первые чёткие шаги к её возвращению. Начало положила НХЛ. Российские хоккеисты смогут сыграть в международном мини-турнире — пока что в рамках Матча всех звёзд, но с лучшими из лучших. Впервые за пять лет мы вновь увидим противостояния россиян в матчах с другими топ-хоккеистами, и это однозначно позитивный момент.

И хочется верить, что это только начало.

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