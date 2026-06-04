В КХЛ наступила пора трансферов! Всё самое главное о первых мощных сделках

С 1 июня в КХЛ официально открыто трансферное окно, а это значит, что межсезонье будет изобиловать новостями о переходах, обменах и заключении контрактов. Рассказываем о главных сделках, случившихся в нашей лиге за первые несколько дней.

н. Александр Кадейкин

Из «Автомобилиста» в «Трактор»

Хорошее усиление для уральцев. Новый главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов знает Кадейкина ещё по работе в «Атланте». Александр — сильный центральный нападающий, который умеет здорово играть на точке вбрасывания и на чужом пятаке. Кроме того, он хорошо влияет на атмосферу в коллективе и умеет расположить к себе людей, что тоже важно.

н. Василий Атанасов

Из «Торпедо» в СКА

н. Матвей Поляков

Из СКА в «Торпедо»

Яркий обмен молодыми нападающими между СКА и «Торпедо». Атанасов долго работал с Игорем Ларионовым в «Торпедо», а Поляков по итогам завершившегося сезона оказался в числе номинантов на приз лучшему молодому хоккеисту сезона. Это равноценная сделка для обеих команд, но посмотрим по ходу следующего чемпионата, кто в итоге окажется в более выгодном положении.

н. Михаил Воробьёв

Из СКА в «Торпедо»

«Торпедо» сейчас один из самых активных клубов КХЛ. Нижегородцы имеют в своём составе отличную центральную ось в лице Ткачёва, Воробьёва, Веккионе (о нём расскажем немного позднее), Кручинина и Белевича. Видно, что «Торпедо» хочется двигаться дальше и улучшать свои спортивные результаты.

Михаил Воробьёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

з. Роб Хэмилтон

Из минского «Динамо» в ЦСКА

Хэмилтон хорошо зарекомендовал себя в минском «Динамо», став одним из лидеров команды Дмитрия Квартальнова. Игорь Никитин предъявляет к игрокам не менее строгие требования, поэтому в ЦСКА с канадца тоже будет повышенный спрос. Роб однозначно усилит оборону армейского коллектива, это хорошая сделка для обеих сторон.

н. Дерек Барак

Из «Металлурга» в ЦСКА

Помимо обороны, в ЦСКА не забывают и про атаку. Дерек Барак не смог как следует закрепиться и проявить себя в «Металлурге». Американский нападающий может играть намного сильнее, поэтому смена обстановки точно должна пойти ему на пользу. Игорь Никитин должен вписать Барака в тактические схемы армейского коллектива, а сам Барак – ответить результативной и полезной игрой. ЦСКА обновляет свою легионерскую линию, что выглядит вполне оправданно.

Дерек Барак Фото: РИА Новости

н. Евгений Свечников, н. Алекс Гальченюк

Из «Амура» в «Спартак»

Хабаровск в следующем в сезоне наверняка снизит клубный бюджет и постарается омолодить свою команду. Опытные нападающие Евгений Свечников и Алекс Гальченюк в эти планы не вписываются, зато должны укрепить атакующую линию «Спартака». Посмотрим, как с ними справится Алексей Жамнов, так как к обоим хоккеистам нужен определённый подход.

з. Даррен Диц

Из минского «Динамо» в «Сибирь»

Доводилось слышать, что лучшие годы Дица давно позади, но «Сибири», которая давно не хватает звёзд с неба, этот опытный защитник с хорошим броском должен помочь. Даррен стал в КХЛ своим человеком, выучил русский язык, ему не нужна адаптация. При нынешней конкуренции на трансферном рынке Диц стал для новосибирцев лакомым кусочком.

н. Майк Веккионе

Из «Барыса» в «Торпедо»

Веккионе, как мы уже упоминали ранее, стал ещё одним усилением в линейке центральных нападающих нижегородского клуба. Майк был одним из наиболее ценных кадров на рынке свободных агентов, поэтому для «Торпедо» подписание контракта с американским нападающим является большой удачей. Самому форварду переезд в Нижний Новгород тоже должен пойти на пользу. Майк точно будет получать много игрового времени.