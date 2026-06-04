«Спартак» усилился Алексом Гальченюком, а у ЦСКА — сразу два трансфера.

Ремпал остался в «Салавате», Матч звёзд едет в Минск. Итоги дня в КХЛ

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 4 июня 2026 года.

ХК ЦСКА заключил контракт с нападающим Маратом Хайруллиным

ЦСКА заключил трёхлетний контракт с нападающим Маратом Хайруллиным. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне Хайруллин стал лучшим бомбардиром СКА, набрав 52 (19+33) очка 72 матчах, из них — 3 (0+3) очка в пяти играх плей‑офф. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 29-летний форвард провёл 590 встреч, где забросил 154 шайбы и отдал 179 результативных передач с показателем полезности «+24».

Защитник Алекс Коттон перешёл из «Лады» в ЦСКА в обмен на денежную компенсацию

«Лада» и ЦСКА совершили обмен, игроком армейцев стал защитник Алекс Коттон, а тольяттинцы получили денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

25-летний хоккеист дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2025/2026. Коттон отыграл за «Ладу» 63 матча, отметившись четырьмя заброшенными шайбами и 21 результативной передачей при показателе полезности «+4».

«Спартак» заключил двухлетний контракт с нападающим Алексом Гальченюком

«Спартак» заключил двухлетний контракт с нападающим Алексом Гальченюком, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

32-летний форвард 2 июня покинул хабаровский «Амур». Гальченюк провёл 111 игр в составе «Амура» за два полноценных сезона, набрал 68 (33+35) очков при общем показателе полезности «- 21». В Континентальной хоккейной лиге Гальченюк дебютировал в составе СКА в сезоне-2023/2024 и набрал в том сезоне 47 (18+29) очков в 70 матчах с учётом плей-офф. Всего в рамках КХЛ Алекс провёл 181 встречу, где записал на свой счёт 115 (51+64) очков.

Нападающий Артур Тянулин стал игроком «Нефтехимика»

«Нефтехимик» заключил годичный контракт с нападающим Артуром Тянулиным, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Воспитанник школы казанского «Ак Барса» в прошедшем сезоне выступал за ХК «Сочи» и «Ладу». В 59 матчах чемпионата КХЛ форвард набрал 39 (8+31) очков. Всего за карьеру в КХЛ Тянулин провёл 258 игр, отметившись 169 (54+115) очками за результативность.

Фонбет Неделя звёзд хоккея — 2027 пройдёт в Минске в феврале 2027 года

Континентальная хоккейная лига сообщила, что местом проведения Фонбет Недели звёзд хоккея — 2027 станет «Минск-Арена» — дом минского «Динамо». Матч звёзд состоится с 5 по 7 февраля 2027 года.

4 июня 2026 года в рамках Петербургского международного экономического форума президент КХЛ Алексей Морозов и генеральный директор «Динамо» Минск Артём Каркоцкий подписали соглашение о проведении Недели звёзд хоккея — 2027 в Минске.

Предстоящий звёздный уикенд станет вторым в истории Беларуси — впервые лучшие игроки КХЛ собрались в Минске в 2010 году. В данный момент билеты не продаются. О старте продаж КХЛ объявит дополнительно.

«Сочи» заключил контракты с защитником Колби Уильямсом, нападающим Спенсером Фу

ХК «Сочи» заключил однолетние контракты с защитником Колби Уильямсом, нападающим Спенсером Фу. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Минувший сезон Уильямс начал в ЦСКА, а продолжил в «Ладе». 31-летний канадец набрал 10 (2+8) очков в 50 матчах регулярного чемпионата. В КХЛ Уильямс также играл за «Адмирал». В 229 встречах Континентальной хоккейной лиги он набрал 51 (5+46) очко.

Фу в КХЛ выступал за «Куньлунь Ред Стар», а затем – за «Шанхайских Драконов». В 330 играх Континентальной хоккейной лиги он набрал 160 (72+88) очков.

Губернатор Челябинской области оценил назначение Скотта Гордона на пост тренера «Трактора»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер высказался о формировании команды ХК «Трактор» к новому сезону и оценил назначение Скотта Гордона на пост главного тренера клуба.

«Идёт процесс формирования новой команды, более молодой, задача поставлена — вовлечь больше нашей перспективной молодёжи. Тренерский штаб знает об этой установке, будут, конечно, и опытные игроки. Те же Виталий Кравцов, Андрей Светлаков, Григорий Дронов, Сергей Телегин. Рассчитываем на то, что команда получит новый импульс, плюс новый тренер, так что идём в новый сезон с таким подходом — вовлечь больше наших молодых игроков.

Кандидатура нового главного тренера? Он опытный, у него достаточно большой опыт в Национальной хоккейной лиге. И не только. Последний год с молодёжью занимался активно. Рассчитываем на то, что этот опыт позволит ему сделать много хороших вещей в Челябинске», — цитирует Текслера ТАСС.