Сумасшедший финал НХЛ! «Каролина» вытащила безнадёжный матч и сравняла счёт в серии

«Очевидно, если посмотреть на наш сезон, то сейчас мы играем в свой лучший хоккей, который мы когда-либо показывали. В течение большей части регулярного сезона мы были нестабильны. Казалось, что у нас либо серия из четырёх или пяти побед, либо серия из четырёх или пяти поражений. Поэтому, я думаю, любой скажет вам, что сейчас самое время играть на максимуме своих возможностей», — сказал Джек Айкел в преддверии второй игры финальной серии.

Действительно, с лидером «Вегаса» можно согласиться – если в регулярке и на старте плей-офф «рыцари» играли нестабильно, а где-то и вовсе безалаберно, то с конца серии с «Анахаймом» всё изменилось. «Голден Найтс» перестали себе позволять лишние вольности, стали играть более собранно и спокойно. Редко такое преображение встретишь прямо по ходу плей-офф.

«Каролина» в этом розыгрыше – самая стабильная команда. «Харрикейнз» до финала проиграли лишь один матч, со свистом влетев в финал. И сохранили неуёмный запал на начало первого матча, однако опыт соперника игры на этой стадии оказался ценнее голода «ураганов».

Первые минуты второго матча должны были показать, что подготовили команды друг другу в продолжении серии. Если кто-то ждал ураганного начала от хозяев, то он ошибся – «Каролина» играла с преимуществом, но режим сокрушения всего живого включать не стала. «Вегас» же как хамелеон подстраивался под текущие обстоятельства, принимая абсолютно любую среду обитания.

А в конце первого периода взял и ужалил соперника, реализовав первый же момент. Марнер закинул парашют с неудобной руки из своей зоны, Хауден оттеснил Уокера, а затем убежал «в ноль» и открыл счёт.

Уже через несколько секунд Свечников мог вернуть равные цифры на табло, однако Дилан Коглан помог Харту, вытащив шайбу из пустых ворот.

В равных составах «Каролина» почти ничего не могла создать у ворот «Вегаса», особенно отчётливо это можно было увидеть на схематичных обзорах обороны гостей, где показано, как подопечные Тортореллы охраняют дальний и ближний пятак, вытесняя игроков «Харрикейнз» к периметру. Помочь вскрыть плотные «рыцарские» построения могло большинство, однако при игре «пять на четыре» хозяева создавали моментов меньше, чем «четыре на пять».

«Вегас» подобную аморфность соперника простить не мог, во втором периоде «Голден Найтс» начали потихоньку загребать инициативу, а затем лучший снайпер нынешнего розыгрыша плей-офф забросил ещё одну.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

И интересно в этом голе сразу несколько фактов. Во-первых, Бретт забросил уже 13-ю шайбу, в регулярке у него было 12. Во-вторых, форвард гостей разложил лучшего оборонительного защитника НХЛ Джейкоба Славина так, что Бриндамору впору было бы хвататься за голову. В-третьих, Андерсен в очередной раз сыграл неуверенно в ближнем бою.

Половину третьего периода гости образцово оборонялись и не давали «Каролине» даже помышлять об опасных моментах, однако потом команды дружно сошли с ума. А в хорошем или плохом смысле, каждый решит сам.

В течение двух минут «Каролина» перевернула игру и сравняла счёт, в обоих голах косвенное участие принял защитник гостей Жереми Лозон: сначала шайба от него юркнула за спину Харту, а затем Жереми проиграл борьбу Уильяму Каррье, который отметился голевой передачей.

Но позже и это героическое спасение было накрыто одеялом безумия в концовке. Иван Барбашёв затолкал шайбу с пятака ворота, судьи сразу показали, что гол не будет засчитан, однако Джон Торторелла рискнул и взял запрос на отсутствие помехи вратарю. Но опытный тренер прогадал, арбитры оставили принятое решение в силе, и «Вегас» получил две минуты за задержку игры.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Каролина» в предыдущих четырёх попытках в большинстве (за всю серию) лишь раз бросила по воротам. Но сегодня «ураганов» всё-таки прорвало! Стаал подставил клюшку на пятаке и забросил третью шайбу «Харрикейнз».

Запрос Тортореллы ещё долго бы мог обсуждаться в прессе и социальных сетях, однако спецбригада «Вегаса» тренера подстраховала и увела матч в овертайм – Марнер на паузе раскачал оборону, а потом довёл шайбу до пятака, где Марк Стоун сыграл на подправлении. Безумный третий период от обеих команд!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Статистика в овертаймах в нынешнем плей-офф и у тех, и у других была бесподобная. «Каролина» выиграла все пять матчей в дополнительное время, «Вегас» — три. Но кому-то сегодня надо было уступить.

Развязка наступила быстро. Томаш Гертл уже в начале овертайма удалился на две минуты, а «Каролина» реализовала второе большинство подряд – Сет Джарвис пульнул из левого круга в ближний угол аккурат над щитком Харта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Сумасшедший финал НХЛ! «Каролина» вытащила безнадёжный матч, в котором к 50-й минуте уступала 0:2, и сравняла счёт в серии.