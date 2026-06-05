Герой «Вегаса» в плей-офф — фигурант секс-скандала. Он не играл в хоккей почти два года

У нейтрального американского болельщика есть примерно ноль причин поддерживать «Вегас», если он персонально не болеет за кого-то из бывших игроков своего клуба. «Рыцари» не только стали успешными выскочками (а таких никто не любит), но и открыто демонстрируют отношение в духе «да, мы охренели вкрай, и что вы нам сделаете?». «Вегас» нарушает множество негласных правил и соглашений лиги, однако всё это делается ради того, чтобы побеждать как можно больше и чаще.

Подписание Картера Харта — ещё одно проявление этой политики. Перед законом Картер чист, как и другие фигуранты дела о канадской молодёжке-2018: суд его оправдал. Однако, конечно же, есть множество людей, которые после секс-скандала Харта в НХЛ видеть не хотят – даже с учётом вердикта канадского правосудия. Давайте ещё раз напомним, как развивалась карьера голкипера.

Вратарский кризис начал накрывать хоккейную Канаду ещё несколько лет назад. Пока в форме был Кэри Прайс, об этом говорили не так много, но неприятный тренд уже формировался. Даже голкиперы молодёжных сборных просто не доезжали до НХЛ, а параллельно стремительно рос процент американских и русских голкиперов. На этом фоне Картер Харт несколько лет назад показался спасителем.

Картер изначально высоко котировался по юниорам: в 16 лет он перехватил место основного вратаря в своём молодёжном клубе, через год стал лучшим голкипером всей молодёжной канадской лиги, а потом дважды съездил на МЧМ. На драфте-2016 Картер стал наиболее высоко выбранным вратарём — это была середина второго раунда, однако тогда команды очень осторожничали с тем, чтобы брать голкиперов слишком рано.

В 2018-м Харт вряд ли знал, как МЧМ повлияет на его карьеру Фото: Kevin Hoffman/Getty Images

«У Картера есть особенные качества. Талант и способности — одно дело, но наши скауты отмечали другое: он очень силён психологически. Знаете, я не могу ощутить, что чувствует 17-летний парнишка. Однако, как правило, хоккеистам исполняется 21-22 года, прежде чем они понимают, как необходимо вести себя профессионалам. А Харт это уже знает», — говорил генменеджер Рон Хекстолл после того, как 21-летний вратарь успешно дебютировал в основе «Филадельфии».

В момент дебюта Харта в воротах «Флайерз» царил тотальный хаос: это был тот самый год, когда клуб побил рекорд НХЛ и использовал восемь голкиперов за сезон. В итоге Картер оказался лучшим из этих восьми по проценту сейвов, сыграл больше всех матчей и после регулярки поехал со взрослой сборной Канады на ЧМ. Кстати, дверь в основу Харту открыл нынешний главный тренер «Трактора» Скотт Гордон, который тогда возглавлял клуб в статусе исполняющего обязанности.

Ещё спустя год Харт стал первым номером «Филадельфии», выиграв борьбу у более опытного Брайана Эллиотта. Бывший вратарь «Филадельфии» и телеаналитик Брайан Буше хвалил Картера: «Я не вижу в его игре пробелов. Он никогда не выглядит нервозным, нет чувства, что игровая ситуация шокирует его. Обычно это успокаивает всю команду. Возможно, единственное, над чем ещё надо поработать – это игра с шайбой. Когда Харт проведёт пару сезонов, мы увидим вратаря, очень похожего на Кэри Прайса».

Ковидный год стал коротким пиком карьеры Харта. «Филадельфия» впервые за 20 лет взяла первый посев на Востоке и прошла во второй раунд. Казалось, «лётчики» скоро пошумят, однако укороченный сезон-2021 стал катастрофой для вратаря. Харт отразил 87,7% бросков и занял третье место в НХЛ с конца. Тогда ещё мало кто знал о скандале-2018, который начал раскручиваться как раз в тот момент — и можно представить, что на психологию Харта повлияло именно это.

Потом и сама «Филадельфия» покатилась вниз, подталкиваемая «мудрыми» решениями менеджмента. Небольшой всплеск в игре Харта случился осенью 2022-го, когда в команду пришёл Джон Торторелла, а «лётчики» при сомнительном качестве игры шли в зоне плей-офф. Правда, Харт не мог долго подтаскивать среднюю команду — и зимой 2024-го, когда стало известно, что голкипер фигурирует в деле сборной Канады, он уже не воспринимался как большой талант.

В тот момент возникало ощущение, что Харт больше ни в какой НХЛ не сыграет, да и вообще вряд ли вернётся в хоккей на профессиональном уровне. Детали дела в тот момент были неизвестны, однако по обрывкам информации и довольно жёсткой репутации канадского правосудия можно было сделать вывод, что дело идёт к обвинительному приговору. Даже если бы это был условный срок, никакого камбэка Харта в НХЛ бы не случилось. Но несмотря на то что линия защиты ответчиков сильно страдала, в показаниях истицы противоречий было ещё больше.

Харта, как и Майкла Маклауда, тоже сватали в КХЛ, однако недавно генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал: «Мы разговаривали с его представителем, и нам сразу сказали, что он будет ждать решения, каким бы оно ни было, и в Европу не поедет». Активнее всего обсуждался потенциальный переход Картера в «Эдмонтон» с его перманентным вратарским кризисом, но голкипер сделал выбор в пользу «Вегаса».

Картер Харт Фото: Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

Тогда казалось, что полноценное возвращение Харта в НХЛ — дело нескорое. Всё-таки у «Вегаса» в составе был вратарь главной сборной Канады Эдин Хилл, которого прикрывал швейцарец Акира Шмид. Однако буквально через три дня после подписания Харта Хилл получил травму и вылетел надолго, а Шмид в итоге провалил сезон. Во многом именно плохая игра вратарей стоила места Брюсу Кэссиди, и когда Торторелла вернулся в большую игру, то сделал ставку на давно знакомого ему Харта, который и в хоккей в этом сезоне толком не играл. Что произошло дальше, вы видели.

Кроме того, в возрождении Харта большую роль сыграл и тренер вратарей клуба знаменитый Шон Бурк. Голкипер отмечает его роль в построении правильной атмосферы внутри вратарской бригады клуба. Кроме того, лишившийся статуса первого номера Хилл тоже воспринял ситуацию профессионально.

В сериях с «Ютой» и «Анахаймом» Картер на голове не стоял, но своё брал и проваливался редко, а вот в сенсационных 4-0 с «Колорадо» именно голкипер сыграл ключевую роль. Однако «Вегас», конечно же, не хочет вспоминать о прошлом Харта ни в каком свете. Перед финалом было запланировано 15-минутное общение вратаря с журналистами, и после относительно невинного вопроса, как Харт изменился после приговора (и довольно водянистого ответа), оно было закончено, не дойдя и до половины намеченного срока.

Можно встретить даже людей, которые болеют за «Каролину» только из-за фактора Харта. Болельщики «ураганов» освистывали вратаря и скандировали «нет значит нет»: лозунг всемирного движения против насилия в отношении женщин. Только есть нюанс: «Каролина» тоже называлась в числе претендентов на Харта, а фарм-клуб «ураганов» подписал другого фигуранта процесса защитника Кэла Фута. У него, правда, контракт только на уровне АХЛ, однако вряд ли фарм принял бы такое решение без согласия головной организации.

Впрочем, при любом исходе финала для немалой части фанатов Харт останется злодеем — даже если пожертвует все заработанные деньги на благотворительность и публично покается во всём. Так что приоритет для вратаря сейчас простой – побеждать.