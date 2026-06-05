Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Капитан Детройта Дилан Ларкин запросил обмен из клуба, что известно, реакция болельщиков

В НХЛ будет громкий обмен? Капитан «Детройта» запросил уход из клуба
Дмитрий Сторожев
Капитан «Детройта» Дилан Ларкин уходит из клуба
Комментарии
Чтобы приобрести Дилана Ларкина, покупателям придётся раскошелиться.

Предполагается, что во время финала Кубка Стэнли всё внимание должно быть обращено только на две команды, которые сражаются за самый престижный клубный трофей мирового хоккея. «Каролина» и «Вегас» делают всё, чтобы это было именно так – пока что решающая серия плей-офф НХЛ получается невероятно интересной.

Вторая встреча получилась даже драматичнее первой:
Сумасшедший финал НХЛ! «Каролина» вытащила безнадёжный матч и сравняла счёт в серии
Видео
Сумасшедший финал НХЛ! «Каролина» вытащила безнадёжный матч и сравняла счёт в серии

Но всё-таки в лиге есть ещё 30 клубов, которые постепенно готовятся к новому сезону. В процесс подготовки входит и формирование состава. И похоже, что у «Детройта» с этим возникла внезапная проблема: капитан «крыльев» Дилан Ларкин подал запрос на обмен.

Об этом сообщил один из главных инсайдеров всея НХЛ Эллиотт Фридман: «По данным нескольких источников, Дилан Ларкин недавно запросил обмен из «Детройта». Здесь много чего нужно обсудить. Во-первых, следует отметить, что никто не стал комментировать ситуацию. Ни Ларкин, ни его агент Пэт Бриссон, ни исполнительный вице-президент и генеральный менеджер «Ред Уингз» Стив Айзерман.

Во-вторых, ценность Ларкина на трансферном рынке огромна. У него есть полный пункт о запрете обмена как в этом, так и в следующем сезоне, поэтому его контроль над ситуацией не изменится 1 июля. Он — центрфорвард первого звена в лиге, отчаянно нуждающейся в таких игроках, поэтому интерес будет огромным. Его игра на Кубке четырёх наций и Олимпийских играх была великолепной. Это, безусловно, заинтересует потенциальных партнёров по обмену.

Дилан Ларкин с золотой медалью Олимпийских игр

Дилан Ларкин с золотой медалью Олимпийских игр

Фото: Vitalii Kliuiev/Getty Images

Поскольку никто не хочет говорить, мы можем только догадываться о причинах, но, похоже, есть два критических фактора: неспособность «Детройта» попасть в плей-офф и несколько натянутые отношения между капитаном и руководством команды. Это также ещё один признак того, как меняется лига. Игроки становятся смелее в своих требованиях. Есть также фактор Айзермана. Его не заставят пойти на уступки, независимо от того, какое давление на него оказывается. Однако трудно поверить, что кто-то не предпримет шаги, чтобы это того стоило».

С учётом того, насколько скудным ожидается рынок свободных агентов, Ларкин наверняка будет одним из самых ценных лотов этим летом. При этом не стоит забывать, что клубную прописку может сменить также и Остон Мэттьюс, а недавние слухи касаются возможного перехода Мэтта Ниса в «Монреаль». В общем, рынок обменов будет выглядеть даже интереснее.

Что касается Дилана, то компенсация за него наверняка должна быть огромной – помимо того, о чём сказал Фридман, у американского форварда есть ещё и очень большой контракт: его нынешнее соглашение с «Ред Уингз» истечёт только в 2031 году. И это только добавляет несколько баллов в копилку несговорчивости Айзермана.

Стив Айзерман

Стив Айзерман

Фото: Carlos Osorio/AP/ТАСС

С другой стороны, полный запрет на обмен у Ларкина всё-таки наверняка вынудит генменеджера «крыльев» немного смягчить свою позицию – клубов, которые смогут всерьёз претендовать на услуги пока ещё капитана «Детройта», будет не так уж и много.

С огромной уверенностью можно предположить, что в гонку за подписание Дилана включится «Миннесота» – Билл Герин готов пойти на многое ради построения чемпионской команды, и едва ли он упустит шанс заполучить столь желанного игрока. Тем более что именно центральную ось в стане «дикарей» называли самой проблемной, а с самим Ларкиным у Герина наверняка остались прекрасные взаимоотношения после совместной работы в сборной США.

В составе «звёздно-полосатых» на Олимпиаде Дилан провёл шесть матчей – на один больше, чем за всё время в «Детройте» в плей-офф НХЛ. Этот фактор, конечно, был одним из ключевых в желании 30-летнего форварда сменить команду – ведь, по его мнению, Айзерман не предпринимал почти ничего, чтобы исправить ситуацию и дать «крыльям» необходимое усиление для успешной борьбы за место в восьмёрке лучших клубов Востока.

Эти слова говорят сами за себя:
«Я в максимальном унынии». Ларкин — о 10-м подряд невыходе «Детройта» в плей-офф

Уход Ларкина может ещё на пару лет отбросить «Детройт» в сторону от борьбы за плей-офф – состав «Ред Уингз» нельзя назвать плохим, но ему постоянно чего-то не хватает. Возможно, дело было и в самом капитане, который не мог должным образом повести за собой команду.

Есть большая вероятность, что в следующем сезоне у нас будет возможность проверить эту теорию.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android