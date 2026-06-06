«Не знал, что Овечкин — лучший снайпер в истории хоккея». Мощное интервью с боссом НХЛ

Билл Дэйли ответил, ждать ли россиян на мини-турнире лиги, оценил шансы на участие в Кубке мира, а также высказался о Малкине и Ови.

Сезон в НХЛ стремительно близится к завершению. Осталось самое интересное — определить нового обладателя Кубка Стэнли. Как раз в самом разгаре финальная серия между «Вегасом» и «Каролиной».

За последнее время накопилось много вопросов, поэтому корреспондент «Чемпионата» связался с боссом и вторым человеком в НХЛ, вице-комиссионером Биллом Дэйли и обсудил с ним несколько важных тем.

В первую очередь хотелось получить разъяснения по поводу недавно анонсированного мини-турнира в рамках Матча звёзд — 2027. В нём примут участие пять команд: Канады, США, Швеции, Финляндии и остального мира. В ходе пресс-конференции поднимался вопрос о российских хоккеистах, и журналисты трактовали ответы главных лиц НХЛ так, что наши парни смогут сыграть на этом турнире в составе команды остального мира.

Тем не менее прямо это высказано не было. Поэтому прежде всего мы узнали, действительно ли россияне смогут выступить на этом мини-турнире.

— Правильно ли я понял, что российские игроки могут принять участие в Матче всех звёзд — 2027 в составе команды остального мира?

— Да, всё верно, — ответил Дэйли.

Не получилось обойти стороной и тему предстоящего Кубка мира. Турнир состоится в 2028 году, но пока подробностей о том, допустят ли до него российских хоккеистов, нет.

— Как бы вы оценили шансы российских хоккеистов на участие в Кубке мира 2028 года на данный момент?

— До Кубка мира ещё далеко. Пока не готов делать прогнозы, — сказал вице-комиссионер НХЛ.

Получается, какого-то решения по Кубку мира ещё не принято, но при этом россияне точно примут участие в мини-турнире в рамках Матча звёзд уже в следующем году. Наконец-то получится посмотреть на наших парней на международной арене — хоть пока и несколько импровизированной.

Игроки сборной России по хоккею Фото: ФХР

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В конце мая в НХЛ произошло знаковое событие — Евгений Малкин продлил контракт с «Питтсбургом» и официально связал себя с «Пингвинз» ещё на год. А заодно погасил все слухи и разговоры о возможном переходе в другой клуб или возвращении в Россию.

Джино заключил соглашение сроком на один год и с кэпхитом $ 5,5 млн. Нападающий, который в июле отпразднует своё 40-летие, на высоком уровне провёл сезон-2025/2026, в 56 матчах с учётом плей-офф набрав 61 (19+42) очко.

— Евгений Малкин подписал новый контракт с «Питтсбургом», приблизившись к тому, чтобы провести всю свою карьеру в одной команде. Рады ли вы, что такой мастер останется в НХЛ как минимум на один сезон?

— Да, конечно, рады, — ответил Дэйли.

В ходе регулярного чемпионата Джино достиг важной отметки — 1400 очков в НХЛ. Да ещё как — 5 апреля Евгений оформил хет-трик в ворота «Флориды»! Нападающий «Питтсбурга» стал лишь 23-м игроком в истории НХЛ, добравшимся до такой планки, и только вторым россиянином, сделавшим это, — после Александра Овечкина.

— Малкин достиг важной вехи — 1400 очков в НХЛ. Что вы думаете об этом достижении?

— Евгений — отличный хоккеист, он долгое время играет на высоком уровне в НХЛ. Я рад видеть, что он получает заслуженное признание за такое выдающееся достижение, — признался босс Национальной хоккейной лиги.

На данный момент у Малкина в активе 1407 (533+784) очков в 1269 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф лидер «Пингвинз» имеет довольно красивую статистику — 183 (69+114) очка в 183 встречах.

Евгений Малкин Фото: Emilee Chinn/Getty Images

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Конечно, мы также поговорили о, вероятно, главном российском хоккеисте в НХЛ — об Александре Овечкине. В ходе сезона-2025/2026 капитан «Вашингтона» стал лучшим голеадором в истории хоккея. 1 апреля Великая восьмёрка оформил дубль в ворота «Филадельфии» и довёл свой общий снайперский счёт до отметки 1107 шайб.

Овечкин обошёл Яромира Ягра, на счету которого 1106 точных бросков.

— Благодаря дублю в ворота «Филадельфии» Овечкин обогнал Ягра и стал лучшим голеадором в истории хоккея (с учётом голов за национальную команду и в главных хоккейных лигах). Вы знали об этом? Примечательно, что Гретцки — третий в этом списке.

— Я не знал этого. Интересно узнать, какое место в этом списке занимает Горди Хоу.

— По имеющейся у меня информации, Горди — четвёртый.

— Мне интересно, почему Хоу не получает признание за семь сезонов во Всемирной хоккейной ассоциации (WHA). Особенно если Ягру отдают должное за голы в чешской лиге, — подытожил Дэйли.

За оставшуюся часть сезона Ови отличился ещё один раз, и теперь его общий показатель составляет 1108 шайб.

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