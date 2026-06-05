«Салават» расстался с лидером, «Динамо» покинул ряд игроков. Итоги дня в хоккее

В НХЛ определились ещё два обладателя престижных наград.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 5 июня 2026 года.

Московское «Динамо» заключило контракт с нападающими Ником Меркли и Максимом Летуновым

Московское «Динамо» заключило однолетний контракт с нападающим Ником Меркли и двухлетнее соглашение с форвардом Максимом Летуновым.

Канадский форвард стал лучшим бомбардиром «Шанхайских Драконов» в прошедшем сезоне, набрав 45 (24+21) очков в 68 матчах чемпионата КХЛ. Ранее в КХЛ 28-летний канадец также выступал за «Автомобилист» и минское «Динамо». Всего в лиге на его счету 277 встреч с учётом плей-офф, в которых он забросил 76 шайб и отдал 70 результативных передач.

30-летний Летунов играл за нижегородское «Торпедо» с 2022 года. В сезоне-2025/2026 чемпионата КХЛ он провёл 60 матчей и набрал 28 (12+16) очков. В Кубке Гагарина — 2026 на его счету 10 встреч и 6 (1+5) очков. Всего в КХЛ Летунов набрал 154 (68+86) очка в 285 матчах.

Агент Шипачёва и Войнова рассказал о будущем игроков

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы защитника Вячеслава Войнова и нападающего Вадима Шипачёва, ответил на вопрос о будущем своих клиентов.

«И по Вадиму Шипачёву, и по Вячеславу Войнову идёт активная работа. Оба являются звёздами лиги и хоккеистами с большим опытом. К Вадиму и Вячеславу есть интерес со стороны нескольких клубов КХЛ. Мы находимся в переговорном процессе», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

36-летний Войнов ранее покинул омский «Авангард», за который сыграл 54 матча в минувшем регулярном чемпионате и набрал 11 (6+5) очков. В плей-офф он провёл 11 игр.

39-летний Шипачёв с сезона-2024/2025 выступает за минское «Динамо». В прошедшем регулярном чемпионате на его счету 64 встречи и 42 (15+27) очка. В плей-офф он провёл восемь игр, в которых отметился одной заброшенной шайбой и четырьмя результативными передачами.

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В НХЛ объявили имена обладателей «Леди Бинг Трофи» и «Селке Трофи»

Национальная хоккейная лига назвала имя обладателя «Леди Бинг Трофи» — индивидуальной награды, которая ежегодно вручается хоккеисту, показавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Им стал нападающий «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд.

В списке финалистов также значились американский защитник Джейк Сандерсон из «Оттавы Сенаторз» и словенский нападающий Анже Копитар из «Лос-Анджелес Кингз».

В минувшем регулярном чемпионате 25-летний Кофилд провёл 81 матч, в которых отметился 51 заброшенной шайбой и 37 результативными передачами при показателе полезности «+29». В плей-офф на его счету 19 игр и 13 (6+7) очков.

Нападающий и капитан «Монреаля» Ник Судзуки выиграл «Селке Трофи» — приз, ежегодно вручаемый лучшему нападающему оборонительного плана в Национальной хоккейной лиге.

В числе финалистов также были форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Энтони Чирелли и нападающий «Колорадо Эвеланш» Брок Нельсон.

26-летний Судзуки стал первым игроком «Канадиенс», выигравшим трофей, со времён Ги Карбонно в сезоне-1991/1992.

В минувшем регулярном чемпионате Ник провёл 82 матча, в которых набрал 101 (29+72) очко. В плей-офф на его счету 19 игр, четыре заброшенные шайбы и 12 результативных передач.

Ларионов: по моей информации, Овечкин планирует ещё поиграть в «Вашингтоне»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился информацией о будущем российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Срок действующего договора 40-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года. Хоккеист сообщил, что летом он примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

«По моей информации, Овечкин планирует ещё поиграть в «Вашингтоне». Я только рад за него, рад его достижениям и долголетию. Будет двигаться дальше и ставить новые рекорды», — рассказал Ларионов.

40-летний Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016). В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх.

Четыре хоккеиста покинули московское «Динамо»

Московское «Динамо» официально объявило об уходе нападающих Павла Кудрявцева, Артёма Чернова, Анселя Галимова и защитника Фредрика Классона в связи с истечением сроков контрактов.

«Хоккейный клуб «Динамо» Москва благодарит хоккеистов за игру и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении бело-голубых.

В минувшем сезоне 28-летний Кудрявцев провёл 28 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами. Павел выступал за «Динамо» с 2022 года. На счету 29-летнего Чернова 27 игр в прошедшем сезоне и 2 (1+1) очка. Артём играл за бело-голубых с 2024 года.

35-летний Галимов сезон-2025/2026 начинал в «Авангарде». Всего в минувшем регулярном чемпионате он провёл 47 матчей, в которых набрал 9 (6+3) очков. В плей-офф на его счету две игры. 33-летний Классон сыграл в минувшем сезоне 50 встреч, где отметился одной заброшенной шайбой и шестью результативными передачами.

«Салават Юлаев» объявил об уходе Алексея Василевского

«Салават Юлаев» официально объявил об уходе защитника Алексея Василевского в связи с истечением срока контракта.

«Клуб благодарит Алексея за самоотверженную игру и желает удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.

Василевский дебютировал в системе «Салавата Юлаева» в 2009 году. В сезоне-2012/2013 в составе «Тороса» защитник стал чемпионом ВХЛ. В сезоне-2024/2025 он стал бронзовым призёром КХЛ вместе с уфимским клубом.

В минувшем регулярном чемпионате 33-летний Василевский провёл 50 матчей и набрал 7 (3+4) очков. В плей-офф на его счету 10 игр и две результативные передачи. Всего Алексей провёл за «Салават Юлаев» 254 встречи и набрал 38 (14+24) очков.

Демидов: я хочу остаться в «Монреале», команда способна выиграть не один Кубок Стэнли

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов заявил, что хотел бы остаться в клубе на долгий срок. Его действующий контракт новичка рассчитан до лета 2027 года.

«Мне нравится город, команда, все ребята в ней. Наш менеджмент довольно хорош, так что меня всё устраивает. Да, я хочу остаться. Мы [с руководством клуба] немного говорили об этом. Просто сказали друг другу, что важно остаться надолго, потому что наша команда способна выиграть Кубок Стэнли. И не один, а на парочку больше», – цитирует Демидова Sportsnet.

В минувшем регулярном чемпионате Демидов провёл 82 матча, в которых забросил 19 шайб и отдал 43 голевые передачи. В плей-офф на его счету 19 игр и 9 (3+6) очков. 20-летний нападающий был выбран «Монреалем» под пятым номером на драфте НХЛ 2024 года.