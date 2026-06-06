Ключевые лица КХЛ. Где продолжат карьеру главные звёзды лиги?

В КХЛ продолжается трансферная кампания с участием всех клубов лиги. Однако далеко не все команды могут позволить себе сотрудничество с самыми звёздными хоккеистами нашего чемпионата. Где же продолжат карьеру люди, чьи имена известны во всём мире? Попробуем разобраться и не исключаем сенсационных вариантов.

н. Александр Радулов, 39 лет

Контракт с «Локомотивом» до 31.05.2027

Главная звезда лиги в лице Александра Радулов продолжит выступать в Ярославле. У форварда ещё сезон действующего контракта с железнодорожниками, который никто расторгать не будет. И сторона клуба, и сторона хоккеиста всем довольны. Сотрудничество Радулова с ярославцами приносит свои плоды: дважды подряд «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина, а Александр сыграл в этих победах ключевую роль. Здорово, что в КХЛ есть хоккеисты такого высочайшего уровня.

н. Никита Гусев, 33 года

Неограниченно свободный агент

Очередной однолетний контракт Никиты Гусева с московским «Динамо» завершился, так что теперь мы будем наблюдать за сагой о том, где далее продолжит свою карьеру нападающий. Раньше ходило много разговоров про возможный отъезд в НХЛ, но теперь об этом не может идти и речи. Гусеву нужно найти хорошее место работы в России. При этом сам хоккеист, как и прежде, хочет играть в московском регионе или в Санкт-Петербурге. Сложно представить, что он впишется в схемы требовательного Леонида Тамбиева в «Динамо», в ЦСКА и «Спартаке» Никиты тоже не будет. Ждём Гусева в составе «Шанхайских Драконов»?

Никита Гусев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

н. Вадим Шипачёв, 39 лет

Неограниченно свободный агент

Один из главных рекордсменов лиги провёл отличный сезон в минском «Динамо». Однако Дмитрия Квартальнова в Минске больше нет — тренер возглавил «Локомотив». С большой долей вероятности Шипачёва в составе «зубров» на следующий сезон тоже не будет: свою миссию в столице Беларуси звёздный россиянин выполнил. У Шипачёва есть ряд предложений из российских клубов. Свои деньги и титулы Вадим давно завоевал, так что теперь вместе с семьёй может спокойно выбирать удобное и комфортное место для продолжения карьеры. Мастера подобного уровня нигде не будут лишними.

Информация от агента Шипачёва и Войнова: Эксклюзив Агент Шипачёва и Войнова рассказал о будущем игроков

н. Евгений Кузнецов, 34 года

Неограниченно свободный агент

Каждый может относиться к Евгению Кузнецову по-разному, однако бессмысленно спорить, что этот нападающий оставил весомый след в мировом хоккее. Выступление с Александром Овечкиным в «Вашингтоне», завоёванный Кубок Стэнли, легендарное золото с молодёжкой, два выигранных взрослых чемпионата мира… Для КХЛ мастера подобного уровня на вес золота. Да, лучшие годы Кузи остались позади, есть проблемы с дисциплиной, но талант никуда не делся. Виктор Козлов отлично справился с Евгением в «Салавате Юлаеве», но, по всей видимости, в следующем сезоне в столице Башкирии Кузнецова не будет. Как и в родном челябинском «Тракторе». Неужели грядёт переезд куда-нибудь в Швейцарию или же Евгений всё же останется в КХЛ?

Евгений Кузнецов Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Вячеслав Войнов, 36 лет

Неограниченно свободный агент

Далеко не каждый российский хоккеист является двукратным обладателем Кубка Стэнли, олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Вячеславу Войнову все эти титулы покорились, и он, без сомнений, звезда КХЛ. В «Авангарде» по итогам завершившегося сезона уже официально попрощались с опытным защитником, так что сейчас хоккеист находится в поиске новой работы. Может, пришло время вернуться на родину в Челябинск? Хотя в «Тракторе» планируют пойти на серьёзное омоложение команды. Однако уверен, что без работы такой профессионал, как Войнов, в любом случае не останется.