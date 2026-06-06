Кажется, СКА снова гуляет на все деньги. Но к селекции всё равно остаются вопросы

Удивительная способность СКА – находиться в центре внимания даже в те моменты, когда для этого нет никаких поводов. Но этим летом причин поговорить об армейцах хватает – клуб из Петербурга ведёт себя активно практически на всех возможных направлениях.

В составе команды происходит очередная перестройка – руководство не стало предлагать новые соглашения лидерам предыдущих лет Марату Хайруллину и Михаилу Воробьёву, которые продолжат свои карьеры в ЦСКА и «Торпедо» соответственно.

Представители Северной столицы пожертвовали одним из самых ярких новичков завершившегося сезона Матвеем Поляковым, чтобы приобрести у нижегородцев Василия Атанасова – нападающего, прекрасно знакомого нынешнему главному тренеру петербуржцев Игорю Ларионову. Вместе с ним систему клуба пополнил защитник Арсений Варлаков, а на Поволжье вдобавок к Полякову отправилась значительная денежная компенсация.

К слову, о деньгах – похоже, в Петербурге снова решили гулять на полную. Желанием поделиться финансами в обмен на игроков с «Торпедо» в СКА не ограничатся – в ближайшее время армейцами должны стать Данил Аймурзин, недавно подписавший новый двухлетний контракт, и Василий Глотов, которого ещё полтора года назад предыдущее руководство отдало «Трактору».

Основными активами, которые получат в Череповце и Челябинске по итогам этих сделок, должны стать как раз деньги – в «Северсталь», помимо этого, отправятся ещё два молодых хоккеиста из системы СКА. Но даже с ними итоговая компенсация обещает быть приличной – а ведь мы помним, что в прошлом году в Петербурге хотели перейти в режим экономии.

В его рамках (хотя в клубе списали это на трудности логистики) армейцы провели предыдущий сезон в «Ледовом», а на «СКА Арену» трижды приехали в качестве гостей – там хозяйничали «драконы» из Шанхая. Формально и в новой регулярке СКА приедет к китайскому клубу на выезд, только теперь уже в качестве владельца арены – впервые в истории у главной команды Петербурга будет свой полноценный дом.

Таким ходом армейцы окончательно заявили, что вернулись к режиму больших трат. И тратить в Санкт-Петербурге действительно умеют – это известно любому болельщику даже за пределами Северной столицы. Другой вопрос в том, чтобы уметь не только тратить, но ещё и правильно распоряжаться средствами. А с этим у СКА определённо имеются проблемы.

Селекция клуба снова заставляет поклонников армейцев почесать затылок – фан-база явно не оценила решение расстаться с Хайруллиным, который был одной из главных звёзд СКА последних лет. Обмен Полякова в Петербурге тоже восприняли неоднозначно – с одной стороны, Атанасов уже давно зарекомендовал себя на уровне КХЛ и вернулся к знакомому тренеру, с другой – Матвей являлся любимчиком публики и максимально «своим парнем» для болельщиков.

На этом фоне странно выглядит и продление контракта с Андреем Педаном. К игре защитника были вопросы как в регулярке, так и в плей-офф, однако в руководстве приняли решение не только сохранить его аж на три года, но и увеличить зарплату. По сообщениям «СЭ», за каждый из следующих трёх сезонов Педан получит по 55 млн рублей – огромная сумма, которую довольно сложно объяснить.

Андрей Педан Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тем более что СКА решил приобрести ещё одного опытного защитника – последним новичком команды стал уже бывший капитан «Металлурга» Алексей Маклюков. За ветерана «сталеваров» петербуржцы отдали двух молодых игроков – вратаря Егора Заврагина, который проиграл конкуренцию Артемию Плешкову и Сергею Иванову (чья судьба ещё неизвестна), а также защитника Егора Зеленова, который временами неплохо смотрелся в прошлом сезоне, ставшем для него дебютным в КХЛ.

Оборона армейцев стала ещё более возрастной: Маклюкову исполнится 33 в сентябре, Педану – в июле, Тревору Мёрфи вот-вот стукнет 31. И это не считая 34-летнего Никиты Зайцева, которого, похоже, в Петербурге тоже хотят оставить. Недостаточная манёвренность защиты и так стала проблемой для СКА в плей-офф – теперь эту проблему в клубе собственноручно пытаются возвести в абсолют.

Да и в целом с оборонительным корпусом у армейцев явный перебор – помимо упомянутого квартета, в распоряжении Игоря Ларионова остаются Егор Савиков, Сергей Сапего, Бреннан Менелл, а также ограниченно свободные агенты Данила Галенюк и Маркус Филлипс и ещё один новичок клуба Владислав Сёмин. С кем-то СКА совершенно точно придётся попрощаться, но ведь и на этом комплектование защиты не закончится – по слухам, до Петербурга всё-таки доедет Николай Кныжов.

Перемены в Северной столице снова будут большими, и на бумаге тот состав, который вырисовывается у СКА прямо сейчас, как минимум не хуже – а то и лучше – состава прошлого сезона. Пусть и с указанными выше оговорками.

Однако пока абсолютно непонятно, к чему это всё приведёт.

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