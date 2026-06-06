Русский вратарь — снова лучший в НХЛ! Василевский взял уже вторую «Везину»

«Тампа-Бэй» придумала очень креативный способ рассказать Андрею Василевскому, что он выиграл вторую «Везину». Клуб договорился с полицией: патрульные с собаками сообщили вратарю, что в его машину якобы кто-то мог пробраться, а потом служебный пёс навёл на след трофея, надёжно упакованного в большой ящик.

«Везина» незаметно стала самым русским трофеем НХЛ: раньше это, несомненно, был «Морис Ришар», но теперь у лиги есть другие снайперы. С 2013-го, когда Сергей Бобровский стал первым россиянином, выигравшим «Везину», она доставалась нашим игрокам пять раз. Последние 10 сезонов в топ-3 премии стабильно попадает россиянин — а в этом году их сразу два, ведь второе место в голосовании занял Илья Сорокин. Победителя «Везины» определяют генеральные менеджеры, и Василевский взял 17 первых мест, Сорокин — восемь, все остальные преследователи — в лучшем случае два.

Со статистической точки зрения сезон Василевского не поражал воображение. На процент сейвов в современной НХЛ смотреть вообще сложно: слишком мы привыкли в тому, что 91% — просто хороший средний показатель, а теперь с ним можно выиграть «Везину». Сейчас более адекватно демонстрирует реальность показатель GSAx — голы, отражённые сверх xG, ведь он учитывает и сложность бросков.

В модели сайта MoneyPuck по этому показателю Василевский идёт четвёртым — впереди и Сорокин, и Логан Томпсон из «Вашингтона», и Джереми Свейман из «Бостона». Отставание небольшое, однако оно всё-таки есть. Зато Василевский — лидер сезона по победам (39): бо́льшую часть года на первом месте шёл Карел Веймелка из «Юты», но чех без достойного дублёра как будто просто наелся в концовке.

Андрей Василевский Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Бо́льшую часть сезона казалось, что на приз идёт Сорокин. Он с отрывом лидировал по показателю GSAx, причём действовал в более слабой команде с более слабой системой игры: команды Патрика Руа традиционно позволяют сопернику куда больше моментов, чем сами создают. Однако финиш сезона для Сорокина получился неудачным: с 1 марта у Ильи семь побед в 18 матчах и 88,6% сейвов. Этот спад стоил места тренера Руа, но и с Питером Дебуром «Айлендерс» в плей-офф не вышли.

Наверное, если бы «Айлс» всё-таки попали в кубковую восьмёрку, то Сорокин взял бы свою первую — и как минимум по совокупности заслуженную — «Везину». Однако присуждение трофея вратарю из команды вне топ-8 — событие экстраординарное, победа Бобровского в 2013-м — один из таких редчайших случаев. Сорокин заслужил трофей и в 2023-м, но ему не повезло пересечься с историческим сезоном «Бостона» и Линуса Улльмарка. Однако выиграть трофей можно даже после 35: спросите Марка-Андре Флёри или Тима Томаса.

У Василевского тоже могло быть больше титулов: например, схожий спад в конце сезона-2017/2018 лишил вратаря приза, на который он претендовал три четверти чемпионата. Однако вторая «Везина» стала вполне заслуженным призом как минимум за то, что Андрей был самым стабильным вратарём сезона. И здесь нельзя сказать лишь о системе игры, которая делает лучше: в этом году у «Лайтнинг» были большие проблемы с Юнасом Юханссоном в воротах.

Кроме того, оборона «молний» в этом году прошла через невероятное количество травм: были моменты, когда одновременно отсутствовали сразу пять защитников основного состава. При этом Василевский совершенствовал свою игру: тренеры отмечали, что он изменил свой стиль уже после 30. «Он один из тех редких парней, которых ты бы поставил в матчах, когда решается вопрос жизни и смерти», — говорил один из бывших голкиперов НХЛ медиа.

Максимальный профессионализм и отличная трудовая этика давно выделяют Василевского — кстати, как и его брата Алексея, одного из самых самоотверженных игроков КХЛ. Даже в момент вручения награды, когда межсезонье вовсю шло, Андрей занимался в зале на арене. «У него вообще способности ко всему. Когда развивался, то компьютеризация начиналась. И в играх шарил, и в настройках телефонов. Сейчас только в потребительских темах – ни игры, ничего. Учёба легко давалась в школе и институте, всё сдавал и успевал», — говорил Андрей Василевский-старший в интервью Sports.ru.

И уже сейчас Василевский попал в очень узкий список. Есть лишь четыре вратаря, которые выиграли одновременно две или больше «Везины», два или больше Кубков Стэнли, а также «Конн Смайт»: Кен Драйден, Берни Парент, Патрик Руа и Василевский. Этого уже достаточно для места в истории, а ведь у Андрея впереди должно быть ещё несколько ярких сезонов.