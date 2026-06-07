«Эмоции подтолкнули его к завершению карьеры». Что в Америке говорят о будущем Овечкина?

В середине мая Александр Овечкин наконец вернулся в Россию. Очевидно, именно здесь он и примет решение о своём будущем.

Ови уже даже раскрыл, когда сделает это.

«Решил ли я? Ещё нет. Когда определюсь? В июле», — заявил нападающий «Вашингтона» в конце мая.

Решения Овечкина ждут — причём как в России, так и в Северной Америке.

Так, ещё в конце апреля известный инсайдер Эллиотт Фридман поделился своей информацией о том, чего стоит ждать от 40-летнего форварда в дальнейшем.

«Если Александр Овечкин принял своё решение сразу после того, как «Вашингтон» обменял Джона Карлсона и Ника Дауда, то эмоции, вероятно, подтолкнули его к завершению карьеры. Но две причины, почему я думаю, что он рассматривает идею с новым контрактом, — это Коул Хатсон и Илья Протас.

Эти 19-летние ребята произвели впечатление и, похоже, могут стать ключевыми игроками команды. Я по-прежнему считаю, что всё сводится к тому, сможет ли он выдержать сезон из 84 матчей и необходимую для этого летнюю подготовку, но он также хочет играть в команде, которая способна на что-то, которая может чего-то добиться. Хатсон и Протас-младший показали Овечкину (и другим), что они достойны места в составе», — сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts.

Илья Протас и Коул Хатсон Фото: Chris Tanouye/Getty Images

И правда, Илья Протас, младший брат Алексея, был задрафтован «Вашингтоном» в 2024 году в третьем раунде под общим 75-м номером, но дебютировал только в сезоне-2025/2026. 19-летний нападающий, способный сыграть как в центре, так и слева, неплохо показал себя, за четыре матча набрав 4 (1+3) очка.

Коул Хатсон, которому также 19 лет, ушёл на том же драфте, но повыше — во втором раунде под общим 43-м номером. Защитник, считающийся большим талантом, также оформил свой дебют в этом сезоне и суммарно отыграл за «столичных» 14 встреч, в которых записал себе в актив 10 (3+7) очков.

У «Вашингтона» действительно растёт неплохая молодёжь, которую наконец-то подводят к основе. Этот фактор может сыграть важнейшую роль в решении Овечкина.

Впрочем, это далеко не единственное, о чём говорят в Америке.

Есть ещё как минимум один важный стимул, который может оставить Великую восьмёрку в НХЛ ещё на сезон.

«Капитан «Вашингтона» всё ещё решает, каким будет его будущее в НХЛ, но у него есть стимул остаться ещё на годик, поскольку он может рассчитывать на бонусы за результативность.

Поскольку 40-летний Овечкин вскоре потенциально станет неограниченно свободным агентом, которому не менее 35 лет, он имеет право на бонусы за результативность, если согласится на однолетнее соглашение на предстоящий сезон. То же самое касается и бывшего защитника «Кэпиталз» Джона Карлсона.

По данным PuckPedia, хотя бонусы за результативность в конечном итоге учитываются под потолком зарплат, они не занимают место в течение сезона, если потенциальные бонусы команды не превышают 7,5% от потолка. После сезона бонусы добавляются к итоговому кэпхиту, и, если эта сумма превышает потолок, она переносится на следующий год как перерасход», — написала журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер.

Александр Овечкин Фото: Jamie Sabau/Getty Images

Несмотря на свой ветеранский статус, Овечкин провёл хороший сезон. Нападающий не пропустил ни одного матча и суммарно набрал 64 очка, забросив 32 шайбы и отдав 32 результативные передачи. Он стал лучшим снайпером и бомбардиром «Вашингтона». Так что нет сомнений, что и в 41 год Александр будет способен принести пользу команде.

Судя по всему, Овечкин и руководство «Кэпиталз» даже сейчас находятся в процессе диалога. По крайней мере, общение между ними не прекращается.

«Алекс Овечкин вернулся в Москву несколько недель назад, и, судя по всему, в его ситуации мало что изменилось. Похоже, он решает, завершить ли карьеру в НХЛ или подписать с «Вашингтоном» однолетний контракт. Мать Овечкина, Татьяна — одно из его ближайших доверенных лиц — также находится в России, пока он обдумывает дальнейшие шаги.

Последний срок, о котором мне сообщали, относится к периоду драфта — до или вскоре после него, когда многие игроки начинают активную межсезонную подготовку. Но если Овечкину понадобится больше времени, «Кэпиталз», похоже, готовы его предоставить Алексу. Общение между капитаном и организацией остаётся открытым, поскольку обе стороны продолжают работать над ключевыми вопросами, включая то, какой будет его роль в следующем сезоне. Этот разговор особенно примечателен после того, как «Вашингтон» нанял тренера по игре в большинстве Рэя Беннетта», — отметила журналистка ESPN Эмили Каплан.

Тем не менее решение пока не принято. Но его очень ждут. И в России, и в Америке. И наверняка по обе стороны океана хотели бы посмотреть на игру Овечкина ещё хотя бы годик.

Вот только что решит сам Александр?

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».