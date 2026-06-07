Бушар как суперзвезда — приговор современному хоккею. Мы ещё помним, кто такой защитник?

В НХЛ постепенно подводят итоги сезона. На днях объявили победителя на «Норрис», и лучшим защитником сезона оказался игрок «Коламбуса» Зак Веренски. Но что важнее – стали известны полные результаты голосования, включающие в себя расширенный список претендентов. И самая спорная позиция в нём – Эван Бушар.

К игроку «Эдмонтона» невозможно относиться без эмоций – одни говорят, что после сезона в 95 очков он обязан был побеждать, вторые напоминают про его ужасную игру в защите, которая с трудом сочетается с, казалось бы, прямыми обязанностями игрока. Однако проблема не в самом Эване, а в общем кризисе восприятия, ведь по-настоящему выдающиеся игроки обороны никогда «Норрис» и не получат.

Зак Веренски Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Не так давно капитан «Ак Барса» Алексей Марченко в интервью выдал яркую фразу: «Кейл Макар – худшее, что случалось в хоккее». Строго говоря, Алексей говорил даже не от себя, а цитировал американские спортивные медиа. Суть его мысли была в том, что Макар своей популярностью задал определённый стандарт действий современного защитника, к которому теперь стремятся все остальные. «Все защитники хотят теперь играть, как Кейл Макар, но больше никто так не может. А все теперь думают: я буду бегать и обыгрывать, а в защите никто уже и не хочет играть», – поясняет Марченко. В моде быстрые, мобильные игроки обороны, которые способны не просто разгонять атаки и помогать впереди нападающим своей команды. Через них полностью ведут игру, они много работают с шайбой, у них право решающего броска.

Одним только Макаром и Куинном Хьюзом дело не ограничивается. Посмотрите на молодое поколение – в прошлом сезоне все восхищались Лэйном Хатсоном, в этом – Мэттью Шефером. Показательны в этом плане результаты последнего голосования на «Норрис». В списке из 15 претендентов бо́льшая часть – остроатакующие защитники, напоминающие своими действиями канадца из «Колорадо». Но у такой игры есть очевидные минусы: тот же Макар был бы куда менее эффективен, не подчищай за ним многолетний партнёр Девон Тэйвз. И тот факт, что Эван Бушар из «Эдмонтона» на четвёртом месте в последнем рейтинге игроков обороны по версии североамериканских журналистов, выглядит уже не просто как тревожный звоночек. Это колокол. С одной стороны, трудно отрицать выдающийся сезон Эвана – 95 (21+74) очков в 82 встречах говорят сами за себя. С другой – подборок с ляпами Бушара не меньше, чем с голами.

Эван Бушар Фото: Harry How/Getty Images

Бушар настолько противоречивый игрок, что о его феномене пишут даже такие издания, как The New York Times. Эван ярко зашёл в НХЛ и даже удостоился сравнений с Полом Коффи, однако работавший тогда в «Эдмонтоне» Дэйв Типпетт крайне осторожно подпускал игрока к основе, отправляя в юниорскую лигу и АХЛ. Во время ковида Бушар даже ездил в аренду в чемпионат Швеции – редкое событие для североамериканского игрока с потенциалом на суперзвёздный статус. Его время на льду в НХЛ было ограниченным, поскольку следом за результативными действиями в атаке следовали чудовищные ошибки в своей зоне. Для оценки полезности Эвана даже не нужны были сложные метрики, такие как корси – всё и так было очевидно. Но очки давали Бушару медийный вес, он разгонял, в свою очередь, востребованность Эвана на рынке.

В результате защитник подписал в прошлом году контракт на четыре года с зарплатой в $ 10,5 млн. Если учитывать серьёзные проблемы «Ойлерз» с платёжной ведомостью, такие соглашения – настоящая удавка для организации и плевок в лицо её капитану Коннору Макдэвиду, добровольно отказавшемуся от рекордных сумм. Однако Бушар на всю эту критику ответит своей статистикой результативности и найдёт немало сторонников, ведь сразу 12 ведущих хоккейных авторов США и Канады и вовсе поставили его на первое место в голосовании на «Норрис». Эван уступил всего лишь на один первый голос Расмусу Далину из «Баффало» и был близок к топ-3. Победил — сенсационно для многих — Зак Веренски, но его выделяют тоже в первую очередь за яркую игру в атаке. Второй – Макар, пятый – немец Мориц Зайдер, также игроки похожего плана.

Кейл Макар Фото: Ethan Miller/Getty Images

Лэйн Хатсон, Куинн Хьюз, Миро Хейсканен, Эрик Карлссон… Первый хоккеист, который хоть чем-то отличается от всех вышеназванных ребят – Джейк Сандерсон из «Оттавы», который на 10-м месте. И, по сути, это единственный защитник в голосовании на «Норрис» этого года, которого мы выделяем за игру непосредственно в обороне, а не за хоккейный IQ, голы и передачи. Джейккоб Славин, который годами наработал себе репутацию надёжного столпа системы Бриндамора и даже стал в каком-то смысле лицом современной «Каролины», не получил вообще ни одного голоса. И это при том, что его команда провела сильный регулярный сезон, он съездил на Олимпиаду и прямо сейчас играет в финале Кубка Стэнли. Понятно, что на это повлияла травма, но ведь и в прошлом году Славин не был в числе номинантов на главный приз своего амплуа.

Важно и как позиционирует хоккеистов сама НХЛ. В рейтинге лучших игроков защиты на сайте лиги Джейккоб стал только восьмым, в то время как в лидерах всё те же Макар, Хьюз, Веренски и Хейсканен. Ладно хоть Бушар там только 10-й, хотя после этого сезона его котировки наверняка станут выше. И нет никакой проблемы в том, что у нас становится больше защитников а-ля Кейл Макар. Это даёт командам бо́льшую тактическую гибкость, возможно, мы наблюдаем сейчас за вторым этапом революции, которую затеял ещё полвека назад Бобби Орр. Но вместе с тем защитники-домоседы остаются без внимания, а значит, меньше молодых ребят будут стремиться развиваться в этой роли. Какой смысл ловить на себя броски и делать всю грязную работу, если для карьерного успеха нужны совсем другие качества?

Митчелл Миллер Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

И ведь это глобальная история. В том же «Ак Барсе» Марченко играет только во второй-третьей паре, а в первой — Никита Лямкин с Митчеллом Миллером. Их игра впереди не может не восхищать, особенно действия Миллера. По сути, Митчелл – переученный нападающий, для которого взять шайбу и пройти с ней через всю площадку не составляет никакого труда. Однако когда нужно закрыть лидеров соперника, отработать в своей зоне, забрать на себя меньшинство, то куда больше пользы от таких как Марченко. И Алексею не нужно конкурировать с Митчеллом, просто важно воспринимать их как представителей разного амплуа. Существует же «Селке Трофи» — приз лучшему нападающему оборонительного плана. Так почему бы не ввести такой же, но уже для защитников? И хотя бы так добавить незаметным героям хоккея медийность.