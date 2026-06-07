Легендарная игра в НХЛ! Дикий камбэк «Каролины» и чудовищный автогол в овертайме

Были ли люди, которые в преддверии финальной серии между «Каролиной» и «Вегасом» ждали града заброшенных шайб в каждом матче? Наверняка да, но вряд ли таких оптимистов было много.

В первых двух матчах команды разрушили значительную часть стереотипов относительно друг друга: в первой игре «Вегас» частично смог пережить стартовый навал «Каролины», а затем вылез с 0:2 и победил, а во второй геройствовать принялись уже «ураганы», которые перевернули «мёртвый» матч с 0:2 и выиграли в овертайме.

«Вегас» уже на старте предыдущей встречи потерял Брейдена Макнэбба – ему попала шайба в лицо на пятаке. Сомнения насчёт того, примет ли участие защитник в сегодняшней игре, были, однако принцип «в финале Кубка Стэнли не играет только мёртвый» вновь сработал – Макнэбб появился на льду в шлеме с решёткой.

В первом периоде «Голден Найтс» были ужасны в созидании, если называть вещи своими именами. Они в очередной раз продемонстрировали, как долго, муторно и даже мучительно могут они запрягать на старте. Однако к игре в обороне претензий никаких не было – «Каролина», имея игровое и территориальное преимущество ничего не смогла создать у чужих ворот.

После первого периода на лёд вышла совершенно другая команда – кусачая, активная, готовая карать за каждую мельчайшую ошибку. Можно было бы удивляться подобным метаморфозам «Вегаса», однако по ходу этого плей-офф к этому почти все привыкли.

В течение четырёх минут хозяева дважды пробили Андерсена, однако видеотренеры «Каролины» не дремали. Они отменили оба гола, второй, как и два дня назад, вновь был отменён из-за помехи, которую инициировал Иван Барбашёв.

Блестящая работа невидимых героев не вдохновила «Харрикейнз», которые чувствовали себя чужими на игровой площадке. Характерно, что окончательно сломало «Каролину» глупое удаление – за нарушение численного состава. «Вегас» мгновенно реализовал лишнего, отличился Гертл, а уже через 16 секунд удвоил преимущество – Митч Марнер с неудобной руки отправлял шайбу в район дальней штанги, но шайба от защитника срезалась в ворота.

Канадец поймал кураж после курьёзного гола и принялся добивать «Каролину», которая никак не могла оправиться от нокдауна. Марнер в одной атаке дважды выходил «в ноль» и со второй попытки сумел красиво разложить Андерсена и оформить дубль.

А затем вынудил фанатов «Вегаса» расставаться с головными уборами. Гертл сделал передачу под чужую синюю линию, Марнер зашёл с фланга в чужую зону и точно щёлкнул в дальний угол. Шансы у Андерсена были, однако появившаяся неуверенность не позволила датчанину справиться с угрозой.

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Впрочем, исправиться Фредерику не дали – Бриндамор выпустил на третий период Брэндона Басси и не прогадал. Американец на старте третьего отрезка дважды подтащил «Харрикенйз», не дав Стоуну реализовать выход «в ноль», а Марнеру забить штрафной бросок.

Вряд ли бы в другой день это могло бы повлиять на результат при счёте 0:4, но в этом финале надо свыкнуться с одной мыслью – здесь возможно всё!

«Каролина» на ровном месте в течение 39 секунд забросила три шайбы в ворота «Вегаса»! Мартинук, Холл и Стаал мгновенно вернули гостей в игру, а хозяева начали заметно нервничать.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

И в конце третьего периода рвануло – Теодор схватил две минуты, «Каролина» навалилась на ворота и в формате «шесть на четыре» с мясом закопала шайбу с пятака. Андрей Свечников сравнял, «Харрикейнз» вытащили абсолютно безнадёжную игру с 0:4! Невероятно!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В первом овертайме «Каролина» принялась душить оппонента, сил у «Харрикейнз» на дополнительное время явно осталось больше. «Вегас» играл максимально просто и пытался выжить. Хотя пару моментов «рыцари» имели, а создал их, естественно, Митч Марнер.

А во втором овертайме рикошет от борта перечеркнул все старания «Каролины» — Теодор бросил, а шайба от борта попала в Басси и безмолвно закатилась за ленточку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Легендарная игра в истории НХЛ с диким камбэком «Харрикенйз» со счёта 0:4 в финале Кубка Стэнли закончился чудовищным автоголом во втором дополнительном периоде. Бывает и такое.