Отдайте ему «Конн Смайт»! Чудо-матч Марнера — хет-трик и два исторических рекорда

Третья игра финала Кубка Стэнли точно войдёт в историю, потому что представить сюжет безумнее просто невозможно. «Вегас» спокойно вёл 4:0 после второго периода, мог на старте третьего периода забрасывать пятую, было как минимум два убойных момента, но пропустил три шайбы за 39 секунд, задёргался и в конце получил четвёртую.

Как могла закончиться такая безумная игра? Конечно же, глупым курьёзом! Тем обиднее должно быть «Каролине», которая в первом овертайме владела преимуществом и была близка к великой победе. Но «Вегас», переведя дух в четвёртом перерыве, нашёл силы провести голевую атаку.

Внутри этого сумасшествия был герой, который заслуживает отдельных слов, исключительно лестных. Речь про Митча Марнера, который сегодня выдал перформанс, который ещё долго никто не сможет превзойти. Будь это другой игрок, можно было бы сказать, что он провёл матч жизни, однако Митч давно является звездой НХЛ, относительно него такие формулировки будут звучать оскорбительно.

В первом периоде Митч не был заметен, как и весь «Вегас», зато во втором Марнер вместе с командой начал вытворять такое, чего порой не увидишь в сводке великих спортивных событий.

В момент, когда «Каролина» посыпалась и уже пропустила один гол, Марнер очень вовремя забил второй, который деморализовал гостей ещё больше. Митч направлял шайбу в сторону дальней штанги, однако она рикошетом от защитника залетела в ворота. Нельзя сказать, что гол получился случайным, потому что Марнер часто проворачивает подобные трюки, причём с неудобной руки, как в этом эпизоде. Можно даже вспомнить невероятный голевой пас «парашютом» на Хаудена во второй игре.

Дальше Марнера было не остановить! Немного погодя он вышел «в ноль» с Андерсеном, но не смог переиграть датчанина. Однако недолго пировал голкипер «Каролины» — через несколько секунд канадец получил ещё одну возможность и разложил вратаря так, что тот едва понял, что случилось.

Охота на хет-трик началась сразу же, казалось, что Митч вообще не уходит с площадки. И первую же возможность Марнер реализовал, исключительно точно бросив с щелчка в дальний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Ти-Мобайл Арена» была усыпана кепками, а Марнер, помимо общекомандного результата, отмечал два исторических рекорда! Во-первых, на три шайбы Митч потратил всего 6 минут и 10 секунд – быстрее три гола в финале Кубка Стэнли не забивал никто. Во-вторых, канадец стал первым игроком за время существования НХЛ, кто набрал четыре очка в финале за один период.

В третьем периоде Марнер продолжил терроризировать «Каролину», которая только с помощью нарушений могла остановить неуёмного канадца. Митч получил право на штрафной бросок, но сделать счёт 5:0 не удалось – Басси потащил буллит.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А потом «Вегас» решил оконфузиться – «рыцари» отдали преимущество в четыре шайбы, а затем буквально выживали в первом овертайме. Характерно, что в первом дополнительном периоде два момента «Вегаса» создал именно Марнер – сначала подставил клюшку на пятаке и сам же сыграл на добивании, а затем угрожал с опасной позиции с правого фланга.

Победу в овертайме принёс не он, однако это никак не умаляет его заслуг – Марнер провёл чудо-матч! Если «Вегас» доберётся до кубка, то дискуссий относительно обладателя «Конн Смайт Трофи» быть не должно – он точно достанется Марнеру. Прямо сейчас он является лучшим бомбардиром плей-офф с 28 (10+18) очками, у ближайшего преследователя только 20 очков.

А ещё сейчас комично выглядят разговоры годичной давности, где фанаты «Торонто» обвиняли Марнера в том, что он не кубковый боец, и призывали к уходу из клуба. Теперь впору посмотреть в зеркало – «листья» со звоном пролетели мимо плей-офф, а Митч феерит в плей-офф и находится в двух победах от трофея.