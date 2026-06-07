Макдэвид повторил рекорд Гретцки, «Металлург» подписал чемпиона КХЛ. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 7 июня 2026 года.

«Полностью заслуженная награда». Шестёркин — о завоевании Василевским «Везина Трофи»

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин заявил, что голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский полностью заслужил приз «Везина Трофи» — награду, вручаемую лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Очень рад за него, полностью заслуженная награда», — приводит слова Шестёркина ТАСС.

В минувшем регулярном чемпионате Василевский одержал наибольшее число побед среди голкиперов — 39. Всего в регулярке он провёл 58 встреч при коэффициенте надёжности 2,31 и 91,2% отражённых бросков. Андрей получил «Везину» во второй раз в карьере, впервые он был удостоен этой награды в 2019 году.

Отметим, что Шестёркин является обладателем «Везина Трофи» 2022 года.

«Сибирь» и «Амур» совершили обмен с участием трёх хоккеистов

«Сибирь» совершила обмен с «Амуром», в результате которого новосибирскую команду пополнил 24-летний нападающий Иван Воробьёв, а в обратном направлении отправились форварды Иван и Егор Климовичи. Об этом сообщает пресс-служба «Сибири».

«Мы благодарим Ивана и Егора за игру в составе нашей команды, а Ивану желаем успешных сезонов за «Сибирь», — говорится в сообщении новосибирского клуба.

На счету Воробьёва 111 матчей в КХЛ за «Витязь», «Спартак» и «Амур», 25 заброшенных шайб и 20 результативных передач. Сообщается, что контракт с нападающим рассчитан до 31 мая 2027 года.

22-летний Иван Климович провёл 153 игры за «Сибирь» и набрал 24 (12+12) очка. На счету 21-летнего Егора 40 встреч за новосибирскую команду и 4 (1+3) очка.

Защитник Владислав Провольнев подписал двухлетний контракт с «Металлургом»

«Металлург» официально объявил о подписании контракта с защитником Владиславом Провольневым. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Срок соглашения между игроком и клубом рассчитан на два года – до конца сезона-2027/2028.

Ранее 31-летний хоккеист расторг контракт с ЦСКА по соглашению сторон. Он выступал за армейский клуб с сезона-2021/2022. Всего за команду Владислав провёл 289 матчей, в которых набрал 69 (18+51) очков при показателе полезности «+35». В 2022 и 2023 годах он вместе с командой выигрывал Кубок Гагарина.

Всего в КХЛ на счету Провольнева 533 встречи, 38 заброшенных шайб и 80 результативных передач.

«Сочи» продлил контракт с форвардом Дмитрием Кагарлицким

«Сочи» продлил контракт с нападающим Дмитрием Кагарлицким, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на два года.

«Дмитрий – опытнейший хоккеист, который совсем недавно преодолел рубеж в 850 матчей в КХЛ, а в его активе сейчас 550 очков. Также он является победителем юниорского чемпионата мира 2007 года в составе юниорской сборной России и серебряным призёром чемпионата России 2020 и 2023 годов», — говорится в сообщении «Сочи».

В минувшем сезоне 36-летний нападающий сыграл 37 матчей за южный клуб, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами при показателе полезности «-4».

Овечкин — о российских хоккеистах: кто первым полезет в потасовку? Ковальчук

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прошёл блиц-опрос о российских хоккеистах.

– Кто самый модный?

– Сергачёв.

– Самый весёлый в раздевалке?

– Кузнецов.

– Кто постоянно опаздывает?

– Давай возьмём Кучерова (улыбается).

– Кто дольше всех отвечает на сообщения?

– Орлов.

– Кто больше всех съедает в ресторане?

– Ковальчук.

– Кто первым полезет в потасовку?

– Ковальчук.

– Кто лучше всех сыграет на «Матче года»?

– Панарин, — сказал Овечкин на видео, опубликованном в телеграм-канале команды Александра.

Коннор Макдэвид стал обладателем индивидуальной награды «Тед Линдсей Эворд»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал обладателем индивидуальной награды «Тед Линдсей Эворд», которая вручается наиболее выдающемуся игроку регулярного сезона НХЛ по итогам голосования среди профсоюза хоккеистов лиги.

В голосовании за «Тед Линдсей Эворд» Коннор обошёл нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова и Маклина Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс».

Для капитана «Эдмонтона» это уже пятый такой трофей в карьере. По этому показателю он сравнялся с легендарным Уэйном Гретцки и повторил рекорд Национальной хоккейной лиги.

В сезоне-2025/2026 Коннор стал лучшим бомбардиром лиги (138 очков) и лидером по передачам (90), а также вошёл в историю как третий самый быстрый игрок НХЛ, достигший отметки в 1200 очков.

Макдэвид трижды выигрывал «Харт Трофи» как самый ценный игрок НХЛ, шесть раз — премию «Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир НХЛ), один раз — премию «Морис Ришар Трофи» (лучший бомбардир) и один раз — награду «Конн Смайт Трофи» (самый ценный игрок плей-офф). В сезоне-2022/2023 он добился редкого достижения, взяв четыре главные награды за один сезон («Арт Росс», «Морис Ришар», «Харт Трофи» и «Тед Линдсей»).

Обладатель Кубка Стэнли Милан Лучич объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет

38-летний бывший форвард клубов НХЛ Милан Лучич объявил о завершении карьеры, сообщает TSN.

Лучич не играл в НХЛ с 2023-го. В ноябре того года хоккеист был задержан в связи с предполагаемым эпизодом домашнего насилия в нетрезвом виде. В феврале 2024 года с него сняли обвинения, так как жена отказалась давать показания.

Лучич попытался вернуться в лигу осенью 2025-го, подписав просмотровый контракт с «Сент-Луисом», но провёл только пять матчей за фарм-клуб, после чего покинул команду и перешел в «Файф Флайерс» из чемпионата Великобритании. На его счету 26 матчей и 12 (5+7) очков в этом турнире при показателе полезности «-14».

Всего в регулярках НХЛ Лучич провёл 1177 встреч, набрав 586 (233+353) очков. В 2011 году Милан стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Бостона».