Три белорусских звезды уехали из КХЛ в Америку. Каким теперь будет «Динамо»?

Похоже, что минское «Динамо», которое в завершившемся сезоне КХЛ здорово пошумело и добилось лучшего для клуба результата, придётся пересобирать заново. В межсезонье команда распадается буквально по крупицам, что точно не скажется положительным образом на будущей игре.

Про уход Дмитрия Квартальнова сказано многое: ещё по ходу прошлого чемпионата у российского специалиста возникали разногласия с руководством «зубров», был уволен давний помощник главного тренера Игорь Горбенко.

Теперь, после истечения срока действия контракта, сам тренер договорился с «Локомотивом» и покинул столицу Беларуси.

Однако одной лишь потерей тренера в «Динамо» не ограничились. Помимо легионеров (например, отправившегося в ЦСКА Роба Хэмилтона), минчане лишились главных белорусских звёзд лиги.

Виталий Пинчук отныне будет защищать цвета «Нэшвилла», а Вадим Мороз и Егор Бориков отправились в «Юту». При этом, по слухам, Мороз вполне мог остаться в другом клубе КХЛ, где в нём была заинтересованность как со стороны родного «Динамо», так и со стороны богатых топ-команд лиги. Однако «зубры» не дали форварду достойного контракта, вместо этого выставив ему заградительную квалификацию, как это любят делать в «Спартаке» (вспомните, например, историю с Цыплаковым).

Что из этого вышло? «Динамо» лишилось ведущего нападающего, не получив за него ни копейки, а сам Вадим отправился в Северную Америку, где практически наверняка окажется в АХЛ, так как конкуренция среди крайних нападающих в «Юте» очень высокая. В целом же руководству КХЛ нужно что-то делать с заградительными квалификациями в лиге, так как вреда от них с каждым сезоном всё больше.

Виталий Пинчук и Вадим Мороз Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В АХЛ придётся доказывать свою состоятельность и Борикову, зато в Виталии Пинчуке в «Нэшвилле» видят игрока основного состава. Но, опять же, динамовцам от этого не легче, ведь их линия атаки серьёзно потеряла в мастерстве и скорости. Где и как теперь искать новых лидеров подобного уровня?

«У Виталия всё получится, я не сомневаюсь. Это целеустремлённый, одарённый, талантливый парень. Думаю, ему помогут, потому что хоккей другой, надо будет адаптироваться, и он быстро это сделает», — считает уже упомянутый нами тренер Горбенко, успевший поработать с Пинчуком.

Конечно, мы с удовольствием и с большим интересом понаблюдаем за Пинчуком, Морозом и Бориковым в Северной Америке, тем более что у белорусов дела за океаном в последнее время складываются хорошо. Возьмите, например, братьев Протасов или Шаранговича.

В то же время в КХЛ тоже нужны белорусские таланты, как и сильное и конкурентоспособное минское «Динамо». Не хочется, чтобы минский клуб превратился в то, чем нынче является некогда грозный «Барыс», давно забывший, что такое плей-офф и борьба за высокие места. Минскому «Динамо» необходимо как солидное финансирование, так и грамотные менеджерские ходы.