КХЛ приняла худшее решение за последние годы

После введения жёсткого потолка зарплат в КХЛ можно прочитать множество жалоб на то, что клубы пытаются его обходить. Но именно в этом и заключается работа спортивного менеджера: использовать все легальные механизмы регламента для того, чтобы извлечь максимальную пользу для своего клуба. Как только в НХЛ появился жёсткий потолок, генеральные менеджеры стали искать способы законно обмануть лигу. 15-летние контракты, двойные удержания зарплаты, махинации с травмированными — все легальные методы хороши.

Однако и законодатель делает всё, чтобы закрыть все дырочки в стройном частоколе норм коллективного соглашения. НХЛ, пусть и с большим опозданием, но ограничила срок контрактов, недавно фактически запретила двойное удержание и ввела потолок зарплат в плей-офф. Ничего, менеджеры ещё что-то придумают и найдут метод, а лига будет реагировать уже на новые уловки: это нормальный процесс — и более того, он правильный.

В общем, отношения здесь сводятся к классической цитате: «ты догоняешь, я убегаю». Особенно это видно по изменениям правил хоккея: почти все шаги последних 25-30 лет были направлены на поощрение атаки. Однако уже через два-три года тренеры и игроки понимали, как работать в новых условиях, и результативность снова падала.

КХЛ довольно подвижна в изменениях, и это хорошо — хоккей вообще больше подвержен реформам, чем другие виды спорта. Когда у СКА появились свои негласные фарм-клубы, ввели «правило трёх», которое закончило бесконечную перегонку игроков из «Сочи» в СКА и обратно. В СКА настала новая эра, и такое больше не нужно — после этого правило отменили и наверняка введут снова, если появится такая необходимость. Сейчас лига наконец ввела и штрафы под потолок зарплат за выкуп длинных контрактов.

Президент КХЛ Алексей Морозов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

При этом лига не могла просто взять и переписать коллективное соглашение НХЛ — хотя бы из-за того же драфта, против которого восстают почти все клубы. А отсутствие драфта влияет на очень многие вещи: например, нет лишних активов для обменов, как в Северной Америке. Различаются и экономические условия, и само формирование потолка: в КХЛ сумма потолка продиктована некой абстракцией, а в НХЛ она жёстко привязана к оборотам лиги.

Но в целом КХЛ сделала много правильных вещей за последние годы — и вернее тут будет сравнивать не с НХЛ, а с РПЛ, Лигой ВТБ и другими лигами Восточной Европы. Круг претендентов на чемпионство снова составляет семь-восемь команд, как в эпоху ранней КХЛ, а не три-четыре, как несколько лет назад.

Однако проблема КХЛ в том, что она одной рукой дырки закрывает, а другой рукой отрывает доски в регламентном заборе. Многие возмущались из-за того, что «Локомотив» два года подряд использует безлимитную чемпионскую премию для того, чтобы сохранить свой костяк. Однако в чемпионском бонусе какая-то справедливость есть: выиграть титул сложно, выиграть два подряд — нереально сложно, какое-то вознаграждение за это клуб должен получить.

Однако зачем нужны бонусы за проход первого раунда? Допустим, для команд со средними доходами и особенно ниже среднего это действительно тема, для «Амура» проход первого раунда будет реальным достижением. Но для «Авангарда» и ЦСКА проход первого раунда — это даже не программа-минимум, а первый шаг на пути к этой программе-минимум. Однако даже так эти клубы могут получить 50 млн на круг — и для них это теперь такая веха, чтобы за это вознаграждать?

Впрочем, бонусы за проход раунда — это ещё ничего, чёрной дырой в регламенте становятся «коммерческие выплаты». Инициатива на первый взгляд благая: в хоккей постепенно приходят крупные рекламодатели, федеральные бренды, которые готовы сотрудничать с клубами и использовать хоккеистов для рекламы. Понятно, что всё это не бесплатно, причём выплаты нужно как-то отрегулировать.

Однако поправка в том виде, в котором она появилась в регламенте, выглядит невозможно сырой. Например, по бонусам за проход раунда (при всей их сомнительности) хотя бы есть чёткие и подробные правила: они должны касаться 60% игроков, причём разница между минимумом и максимумом не может быть больше четырёхкратной. Ну а в случае «коммерческих» денег условие одно — просто 50 млн на всех.

Сырое правило камнем врезалось в потолок и пробило в нём дыру. Первым стал ЦСКА, который влил бо́льшую часть этих денег в одного хоккеиста. Чтобы те рекламные деньги, что получил Денис Гурьянов, были рыночными, реклама с ним должна украшать каждую заправку «Роснефти» в европейской части страны. И ЦСКА здесь будет первым, но не единственным: другие клубы тоже будут обходить потолок за счёт поправки. Разумеется, это будут только богатые команды.

Денис Гурьянов станет пионером новой поправки Фото: РИА Новости

Не будем реагировать на упорные слухи, что кое-какие хитрые клубы платят игрокам в серую. Это нужно сначала доказать, да и плательщикам — провести мимо налоговой, которая в наше время старается контролировать все денежные потоки и принести в казну каждый лишний рубль. Однако лига, которая годами пыталась рубить механизмы обхода потолка, подарила клубам роскошную легальную лазейку. Да, они будут её использовать, но виноваты в этом будут не они.

Вот и считаем: тут 50 млн за проход одного раунда, тонким слоем размазанные по команде, вот здесь ещё 50 млн за рекламу. Вот так и освобождаются деньги на одного супертопового по меркам КХЛ игрока для первого звена. Да, это не откат к концу 10-х и «базовым клубам», но это перечёркивает многие усилия, которые сама же лига принимала в последние годы, чтобы уравновесить баланс сил.

И этот шаг могли бы хоть как-то компенсировать шаги в пользу маленьких команд — например, введение правила по образцу НХЛ, когда молодые игроки из фарм-клубов могли бы рано получать статус НСА. Сейчас в лиге есть немало 23-24-летних хоккеистов, которые безнадёжно маринуются в системах топ-команд, а отпускать их не хотят. Однако этого правила мы не видим — как и отмены «заградительных квалификаций», которые вроде как должны оставлять игрока в старом клубе, но зачастую выталкивают его в Северную Америку.

Понятно, что руководство лиги не может быть полностью независимым в своих решениях. Однако рост популярности КХЛ, который мы наблюдаем в последние два-три года, во многом связан с тем, что в лиге больше нет двух-трёх клубов, которые были бы кратно выше всех остальных. И если топ-клубы выигрывают тактически, то стратегически они безнадёжно проиграют.