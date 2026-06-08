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Вадим Шипачёв покинет минское Динамо и перейдёт в Салават Юлаев, окно трансферов КХЛ — 2026

Лучший бомбардир в истории КХЛ едет в Уфу! Шипачёв переходит в симпатичную команду Козлова
Дмитрий Сторожев
Вадим Шипачёв перейдёт в «Салават Юлаев»
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«Салават» подписал однолетний контракт с 39-летним ветераном.

Минское «Динамо» в это межсезонье несёт огромные потери. Команду покинули главный тренер Дмитрий Квартальнов, а также лидеры Виталий Пинчук, Егор Бориков и Вадим Мороз. А теперь из столицы Беларуси уезжает и Вадим Шипачёв.

Как стало известно «Чемпионату», новым клубом 39-летнего форварда станет «Салават Юлаев». Уфимцы подпишут с нападающим однолетний контракт, о котором будет объявлено в ближайшее время.

При этом ещё несколько дней назад агент Шипачёва Станислав Романов рассказывал о переговорах сразу с несколькими клубами КХЛ: «И по Вадиму Шипачёву, и по Вячеславу Войнову идёт активная работа. Оба являются звёздами лиги и хоккеистами с большим опытом. К Вадиму и Вячеславу есть интерес со стороны нескольких клубов КХЛ. Мы находимся в переговорном процессе».

В Минске тоже были заинтересованы в сохранении Вадима, о чём поведал сам форвард: «Пока ждём предложения от Минска, думаю, оно будет в ближайшие дни. Дальше будем смотреть». Судя по всему, условия в Уфе оказались выгоднее – в следующем сезоне Шипачёв будет выступать в команде Виктора Козлова.

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39-летний ветеран провёл в «Динамо» два сезона – в июне 2024 года «Ак Барс» обменял его в минский клуб на денежную компенсацию. В составе «зубров» сыграл 130 матчей в регулярках, где набрал 99 (30+69) очков, а также 17 встреч в Кубке Гагарина, в которых совершил 8 (2+6) результативных действий.

Именно в стане белорусского клуба Вадим добрался до двух крупных отметок – в октябре 2024 года он провёл 1000-й матч в КХЛ с учётом плей-офф, а в январе 2026-го при домашних для «Динамо» трибунах он набрал 1000-е очко в лиге, оформив голевую передачу во встрече с «Адмиралом», и стал первым хоккеистом, достигшим такой отметки.

Путь Шипачёва к рекорду:
Рекорд Шипачёва — один из главных моментов в истории КХЛ! Побить его — почти невозможно
Рекорд Шипачёва — один из главных моментов в истории КХЛ! Побить его — почти невозможно

Подписание Шипачёва стало бы отличным усилением практически для любого клуба КХЛ, и «Салават», естественно, не был исключением. В столице Башкортостана только-только расстались с другим опытным центрфорвардом Евгением Кузнецовым, и уфимцам удалось оперативно найти ему замену.

При этом Вадим, несмотря на более высокий возраст, наверняка принесёт «Салавату» даже больше пользы – и в свои 39 он всё равно демонстрирует хороший уровень хоккея, и претензий в сравнении с Кузнецовым ему можно предъявить гораздо меньше.

Не говоря уже о том, что Шипачёву тоже будет чему научить талантливое молодое поколение уфимцев – он успешно передавал свой опыт плеяде перспективных игроков «Динамо» и теперь наверняка будет делать то же самое в новом клубе. Да и пользу на льду тоже должен приносить большую – стиль, который ставит своей команде Виктор Козлов, кажется для Вадима очень даже подходящим.

Вадим Шипачёв

Вадим Шипачёв

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Следить за «Салаватом» в следующем сезоне должно быть ещё более интересно – Козлов и так построил в Уфе приличную банду, а теперь вместе с переподписавшимися лидерами атаки и приобретением лучшего бомбардира в истории КХЛ у неё есть все шансы показать ещё более привлекательный хоккей и высокий результат.

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