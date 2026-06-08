ИИХФ продлила бан России, игрок «Ак Барса» принял оффершит от «Сибири». Итоги дня в хоккее

Брат лучшего вратаря мира перешёл в «Амур», Вадим Шипачёв будет играть в «Салавате», в КХЛ произошли два обмена.

Вадим Шипачёв подписал однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Вадим Шипачёв подписал однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым».

«Вадим Шипачёв и «Салават Юлаев» достигли договорённости о подписании однолетнего контракта, сделка состоится в ближайшее время», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

В минувшем сезоне 39-летний форвард выступал за минское «Динамо», набрав 47 (16+31) очков в 72 матчах с учётом плей-офф. Всего на его счету 1134 игры в Континентальной хоккейной лиге, 321 заброшенная шайба и 706 результативных передач при показателе полезности «+213». Вадим также выступал за «Северсталь», СКА, московское «Динамо» и «Ак Барс».

ИИХФ представила состав групп на ЧМ-2027, Россия и Беларусь пропустят турнир

Международная федерация хоккея (ИИХФ) утвердила состав групп на чемпионат мира 2027 года. Турнир пройдёт в Германии с 14 по 30 мая. Чемпионат мира примут два города, Мангейм и Дюссельдорф. Сборные России и Беларуси вновь пропустят чемпионат мира.

В состав группы А вошли сборные Швейцарии, Финляндии, Швеции, Германии, Латвии, Австрии, Словении и Украины.

В группе B встретятся команды Канады, США, Чехии, Словакии, Дании, Норвегии, Казахстана и Венгрии.

Действующим победителем турнира является сборная Финляндии, которая в финале чемпионата мира 2026 года обыграла страну-хозяйку турнира — команду Швейцарии — в овертайме со счётом 1:0.

«Авангард» подписал новый контракт с защитником Джозефом Чеккони

«Авангард» продлил контракт с защитником Джозефом Чеккони на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

«Для Джозефа этот сезон выдался не самым лёгким из-за полученной травмы летом. Но он проявил характер и адаптировался к лиге очень быстро. Мы довольны тем, как он проявлял себя в команде, поэтому быстро пришли к соглашению по новому контракту. Чеккони всё нравится в КХЛ и в стране. Уверен, что в новом сезоне он станет ещё сильнее и продолжит радовать болельщиков своей игрой», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

В составе омского клуба Чеккони провёл 73 матча, в которых набрал 21 (3+18) очко при показателе полезности «+14».

Экс-защитник «Салавата» Алексей Василевский подписал контракт с «Амуром»

«Амур» подписал контракт с 33-летним защитником Алексеем Василевским. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Василевский — воспитанник уфимского хоккея. За 14 сезонов в КХЛ провёл 702 матча, набрал 163 (59+104) очка. В минувшем чемпионате на его счету 60 игр за «Салават Юлаев», 9 (2+7) очков с показателем полезности «+2» и первое место среди всех игроков команды по количеству заблокированных бросков (177, четвёртое место в КХЛ) как в сезоне-2025/2026, так и за три чемпионата, проведённых в Уфе.

«Алексей Василевский — это настоящий боец, специалист по игре в меньшинстве и блокированным броскам. Опять же, мы учитывали его человеческие качества, потенциальную лидерскую роль в раздевалке и способность позитивно влиять на коллектив. Обратили внимание и на то, что за 14 сезонов в КХЛ Алексей выступал лишь за два клуба. Это многое говорит о его отношении к командам, в которых он играет. Этим подписанием мы однозначно усиливаем нашу спецбригаду меньшинства и добавляем в состав опыт и характер», — заявил генеральный менеджер «Амура» Никита Точицкий.

Московское «Динамо» и «Нефтехимик» совершили обмен нападающими

В результате обмена с «Динамо» в «Нефтехимик» перешёл центральный нападающий Сергей Артемьев, а состав московской команды пополнил Булат Шафигуллин.

20-летний Артемьев родился в Санкт-Петербурге и является воспитанником местной школы «Динамо». Именно в системе «Динамо» прошёл все ступени от ДЮСШ до команды мастеров в КХЛ. Дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне и провёл за динамовцев 47 игр, набрав в них 6 (2+4) очков.

26-летний Шафигуллин провёл за «Нефтехимик девять сезонов. В 381 матче форвард забросил 49 шайб и отдал 71 результативную передачу с показателем полезности «-54».

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Нападающий Семён Терехов принял контрактное предложение «Сибири»

Нападающий «Ак Барса» Семён Терехов, находящийся в статусе ограниченно свободного агента (ОСА), принял контрактное предложение «Сибири». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, хоккеисты со статусом ОСА имеют право принимать предложения от сторонних команд до 20 июня включительно. Если игрок принимает предложение другого клуба, его прежняя команда имеет право повторить это предложение, сохранив хоккеиста у себя, либо отказаться, получив денежную компенсацию или права за переход в другую команду.

24-летний форвард в прошлом сезоне сыграл 17 матчей, в которых набрал 6 (4+2) очков. Всего в рамках КХЛ на его счету 86 встреч и 19 (12+7) очков.

«Металлург» подписал контракт с защитником Артёмом Минулиным

«Металлург» подписал трёхлетний контракт с защитником Артёмом Минулиным. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2025/2026 27-летний Минулин сыграл за клуб 73 матча, в которых забросил шесть шайб и отдал 16 результативных передач. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги игрок обороны провёл 411 встреч, в которых забросил 20 шайб и отдал 61 результативную передачу с показателем полезности «+82».

Ранее «Металлург» официально объявил о подписании контракта с защитником Владиславом Провольневым. Срок соглашения между игроком и клубом рассчитан на два года – до конца сезона-2027/2028.

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Михаил Котляревский в результате обмена перешёл из «Авангарда» в «Шанхай»

В результате обмена с «Авангардом» состав «Шанхайских Драконов» пополнил нападающий Михаил Котляревский. Омский клуб получил денежную компенсацию. Контракт игрока рассчитан до конца сезона-2027/2028. Об этом сообщает пресс-служба китайской команды.

В прошедшем сезоне форвард провёл 81 матч и набрал 15 (7+8) очков. Всего в КХЛ сыграл 360 встреч за «Салават Юлаев», «Спартак», «Адмирал», ХК «Сочи», «Трактор», «Северсталь» и «Авангард», набрал 91 (46+45) очко.

«Котляревский добавит нашей команде энергии, это форвард, который умеет одинаково полезно работать как в защите, так и в нападении. Михаил действует в силовой манере и вместе с этим хорошо читает игру, может разыгрывать комбинации и вместе с этим продавливать оборону соперника на чужом пятачке», — заявил генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин.

«Амур» представил тренерский штаб на сезон-2026/2027

Пресс-служба «Амура» представила тренерский штаб на сезон-2026/2027 Континентальной хоккейной лиги.

Главным тренером команды в новом чемпионате останется Александр Андриевский, на должность старшего тренера назначен Павел Десятков, а Яков Рылов продолжит работу в качестве тренера защитников.

Также в тренерский штаб войдут: Олег Филимонов – тренер вратарей, Денис Богданов – тренер по физической подготовке, Станислав Басов – видеотренер, Михаил Ждахин – видеоаналитик.

Павел Зубов стал новым главным тренером «Лады»

Павел Зубов назначен главным тренером «Лады», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Также был представлен обновлённый тренерский штаб команды.

Тренеры нападающих — Игорь Горбенко, Николай Золотухин.

Тренер защитников — Владимир Чебатуркин.

Тренер вратарей — Ильдар Давыдов.

Тренер по ОФП — Станислав Колпаков.

Зубов — воспитанник тольяттинского хоккея. В составе «Лады», выступая на позиции защитника, он дважды становился чемпионом России (1994, 1996). Также играл за ЦСК ВВС, «Нефтехимик», «Тупело Ти-Рекс», «Энергию», «Нефтяник», «Металлург-Жлобин», «Зауралье», «Ермак».

Тренерскую карьеру Павел начал в 2009 году. Работал тренером и главным тренером «Металлурга-Жлобин» и «Сибири», а также входил в тренерские штабы «Локомотива» и «Ак Барса».