Панарин и Лавиолетт снова вместе! Снимут проклятие «Лос-Анджелеса»?

«Кингз» после 2014 года не могут выйти во второй раунд.

Если описать все последние сезоны «Лос-Анджелеса» одной фразой, то надо непременно обратиться к фильму «Залечь на дно в Брюгге». В один момент главный герой выдал бессмертную цитату: «Дерьмом ты не был, но и до вершин не добрался. Как «Тоттенхэм».

«Кингз» в 2014 году выиграли второй Кубок Стэнли за три года, однако после этого ни разу не выходили даже во второй раунд. За это время на этой стадии поиграли все команды Запада, кроме «Юты». И это при том, что «Лос-Анджелес» последние пять лет неизменно выходит в плей-офф. Но сначала «короли» четыре года подряд спотыкались об «Эдмонтон», абсолютно по-разному проиграв все серии, а пару месяцев назад без единого шанса уступили «Колорадо».

Питер Лавиолетт и Артемий Панарин Фото: Michael Reaves/Getty Images

Оказавшись в ситуации, где команде далеко до качественного прорыва, а также не близко до перестройки, руководство «Лос-Анджелеса» приняло решение назначить главным тренером Питера Лавиолетта, последний год нигде не работавшего.

Это означает, что Артемий Панарин снова получил возможность поработать со специалистом, вместе с которым провёл лучший сезон в карьере. В Нью-Йорке в сезоне-2023/2024 россиянин набрал фантастические 120 очков и был всего в одной шайбе от 50 голов в регулярке.

Ещё перед началом того сезона Артемий отмечал, как изменилась модель игры после прихода Лавиолетта. Такие метаморфозы пришлись Панарину по душе:

«Напоминает русский хоккей. То, что он показал в зоне атаки, мне действительно нравится».

Лавиолетт тогда не только изменил «Рейнджерс», выиграв вместе с ними Президентский кубок и доведя команду до финала конференции, но ещё и стал использовать Панарина в совершенно другом формате, дав ему полную свободу и минимизировав ситуации нахождения бомбардира в своей зоне. Результат себя ждать не заставил.

После увольнения Питера Панарин сказал тренеру слова благодарности, не забыв упомянуть и про роль в команде:

«Отлично работалось. У меня шикарный сезон до этого с ним был. Личные результаты имею в виду. Благодарен за то, как он меня использовал. Мне всё нравилось, но остальное зависит не от меня».

Вырисовывающаяся связка двух старых знакомых, которые три года назад вместе остановились в шаге от финала Кубка Стэнли, уступив чемпиону, выглядит здорово. Лавиолетт найдёт ключи к Панарину, а тот получит, наверное, последнюю возможность провести ещё один 100-очковый сезон. Но так ли всё хорошо у «Лос-Анджелеса» во всём остальном?

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Лавиолетт славится тем, что способен в любой команде («Вашингтон» — исключение) с ходу дать результат, на второй же год часто случается спад. «Кингз» со своим возрастным и разношёрстным ростером будто бы на это и надеются – уже пора бы попробовать шагнуть во второй раунд и снять постчемпионское проклятие.

С учётом того, что «короли» играют в Тихоокеанском дивизионе, который обычно менее конкурентоспособный, чем Центральный, подобная задача выглядит выполнимой. Правда, на большее рассчитывать «Кингз» вряд ли могут – на это банально нет внутренних ресурсов.