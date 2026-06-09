Звёзды НХЛ держат свои клубы в заложниках. Причина — пункт в контракте

В американских соцсетях обмен Дилана Ларкина обсуждают не меньше, а то и больше, чем безумный финал Кубка Стэнли. Фанаты разных клубов прикидывают свои потенциальные обменные «пакеты», а фанаты «Детройта» хотят получить за капитана солидную компенсацию. Центров на нынешнем рынке НХЛ практически нет, и в идеальных условиях Ларкин мог бы принести шикарный куш.

Но этих условий не будет. Ларкин всё-таки решил поставить «Детройт» в нехорошую позу. Согласно вчерашнему сообщению журналистов из Детройта, Дилан готов рассмотреть обмен лишь в три клуба — «Вегас», «Флориду» и «Миннесоту». Так как у форварда в контракте есть пункт о полном запрете на переход, то он становится хозяином своей судьбы и может отклонить любой вариант, который его не устроит.

Логика Ларкина понятна — в списке два претендента на титул из комфортных городов и с нулевой налоговой ставкой. «Миннесота» к таким не относится, но зато там есть целая компания друзей по сборной США — Куинн Хьюз (который ещё и учился в Мичигане), Брок Фэйбер, Мэтт Болди. Да и во «Флориде» (Мэттью Ткачук, Сет Джонс) и «Вегасе» (Джек Айкел) тоже есть товарищи в звёздно-полосатых джерси.

Проблема для «Детройта» одна: ни один из этих клубов не может дать «крыльям» то, что им нужно. Клуб, который и так не может выйти в плей-офф с 2016-го, вряд ли будет делать шаг назад и предпочтёт получить готового к НХЛ форварда, пусть и моложе Ларкина. «Вегас» и «Флорида» свои активы по большей части раздали: «пантеры» могут отдать в обмене Антона Лунделла, но надо ли им это? Финн на хорошем контракте, и вряд ли Александр Барков будет доволен обменом «мини-Баркова».

Американские олимпийцы хотят играть вместе? Фото: Joe Scarnici/Getty Images

Инсайдер Эллиотт Фридман предположил, какой может быть обменная компенсация «Миннесоты»: Данила Юров, Чарли Страмел и пик первого раунда. Вроде бы и неплохо в вакууме, ведь два этих игрока тоже были выбраны в первом раунде — однако это вообще не то, что прямо сейчас нужно «Детройту». Юров неплохо показал себя в первом сезоне в НХЛ, но главное слово — неплохо. Кроме того, второй полноценный сезон в той же «Магнитке» был хуже первого.

В общем, такая позиция капитана «Детройта» максимально вредит его клубу, которому Ларкин клялся в верности. Теперь мы слышим, что контрактные переговоры в 2023-м были трудными, и их такими сделал в том числе обмен в «Бостон» Тайлера Бертуцци, старого друга Ларкина. Но если всё было так плохо, зачем надо было выбивать пункт о полном запрете на обмен? Очевидно, что это не было желанием менеджеров.

Пункты о запрете на обмен потихоньку становятся большой проблемой лиги. В НБА, например, лишь у двух игроков есть такой запрет — у Леброна Джеймса, которого уже осмеливаются называть лучшим игроком в истории, а также у Дэмьена Лилларда, вернувшегося в «Портленд» после травмы. А ведь НБА всегда считалась лигой игроков в гораздо большей степени, чем НХЛ — однако в плане обменов влияния на решения клуба у них не так много.

В НФЛ такое право есть у восьми игроков — все они звёздные квотербеки на больших контрактах. В хоккее же запреты на обмен разлетаются, словно карамельки на стойке ресепшена. Только в составе двух финалистов, «Каролины» и «Вегаса», числится 25 (!) хоккеистов с той или иной формой запрета на обмен, у 12 — полный запрет. Среди этой дюжины есть, например, Уильям Каррье из четвёртого звена, играющий примерно 11 минут за матч, но даже при такой скромной роли он имеет полное влияние на свою судьбу.

Возможно, это компенсация хоккеистам за то, что у них зарплаты меньше, чем у футболистов и бейсболистов. Однако это теперь даёт невероятное преимущество большим клубам и ломает клубы маленькие. Да, зачастую хоккеисты идут навстречу клубам и разрешают поменять их куда угодно, однако чаще встают в позу. Почему цена на Артемия Панарина вышла такой скромной? Потому что он одобрил бы обмен лишь в «Лос-Анджелес». Половина лиги могла бы заплатить больше, чем «короли», но такой обмен просто не прошёл бы.

Панарин не один такой. Можно вспомнить и Патрика Кейна, который в 2023-м хотел перейти лишь в «Рейнджерс», из-за чего нью-йоркцы взяли его с гигантской скидкой. Брэд Маршан хотел уехать только во «Флориду», но здесь клуб уважил легенду с истекающим контрактом. В общем, все последние годы, когда большой игрок хочет сменить клуб, мы слышим одну и ту же колоду: Вегас, штат Флорида, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, перемешать и встряхнуть.

Случайно ли то, что эти клубы не вылезают из финалов? Много говорят о роли налогов, но здесь важны не только налоги: тёплый климат, наличие развлечений вместе с нулевой ставкой создают убойную связку, против которой невозможно устоять. То, что игроки смотрят в сторону больших и хороших рынков, вполне нормально. 99% людей выберут работу в мегаполисе, а не полярную зимовку.

Но это создаёт очередное преимущество для больших клубов. Нью-Йорк и так всегда будет выигрывать у Коламбуса просто из-за географии. Драфт более-менее помогал «Коламбусу» это преимущество нивелировать: добровольно мало кто поедет в тот же «Виннипег», и им надо удачно выбирать в глубоких раундах. Однако пункт о запрете на обмен приведёт к тому, что выловленный игрок может встать в позу и потребовать менять себя лишь в строго определённый клуб.

Кажется, все звёзды лиги хотят играть в двух клубах Фото: Candice Ward/Getty Images

Возьмём ту же НБА: несколько лет назад «Торонто» очень сильно рискнул и выменял суперзвезду Кавая Ленарда. Ленард сразу же обозначил, что в клубе он дольше года оставаться не намерен, однако «Рэпторс» благодаря ставке на зеро выиграли чемпионство, не будучи при этом желанным рынком в НБА. У клубов там сильнее развязаны руки на трансферном рынке, и благодаря этому в баскетболе сейчас каждый год меняется чемпион.

В НХЛ сейчас повторение такой ситуации невозможно. Более того, если у топовых клубов иссякнут ценные активы, то они смогут покупать игроков задёшево — ведь у старых команд зачастую не остаётся выбора: либо продавать за полцены, либо держать недовольную и токсичную звезду в составе. Такая ситуация может позволить «Вегасу» и «Флориде» надолго задерживаться на вершине даже после иссякания высоких драфт-пиков. Эллиотт Фридман пока не называет имён, но уже говорит, что в этом межсезонье могут появиться и другие звёздные запросы на обмен — и вряд ли они будут нацелены на «Юту» и «Калгари».

Возвращаясь к Ларкину: если он действительно так разборчив в своём выборе, то Стиву Айзерману будет проще оставить его в «Детройте», отобрав капитанскую нашивку. Менеджмент будет в своём праве: контракт действует ещё пять лет, Ларкин подписывал его без дула у виска.