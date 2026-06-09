Топ-матчи среды: Кубок Стэнли, ЦСКА в шаге от золота Единой лиги, футбол и волейбол

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Посмотреть все события 10 июня в Матч-центре
- 🏆🏒 3:00: «Вегас Голден Найтс» — «Каролина Харрикейнз», плей-офф НХЛ, финальная серия, четвёртый матч
- ⚽️ 4:00: Аргентина — Исландия, товарищеский матч
- 🏐🎦 8:00: Куба — Польша, Лига наций, мужчины, предварительный этап
- 🏐 18:00: Турция — США, Лига наций, мужчины, предварительный этап
- 🏆🏀 19:30: УНИКС — ЦСКА, Единая лига, финальная серия, четвёртый матч
- ⚽️ 22:45: Португалия — Нигерия, товарищеский матч
- ⚽️🎦 23:00: Англия — Коста-Рика, товарищеский матч
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Время в материале указано по Москве.
🏆🏒 3:00: «Вегас Голден Найтс» — «Каролина Харрикейнз», плей-офф НХЛ, финальная серия, четвёртый матч
Интрига: опять будет много голов?
Перед серией «Каролины» и «Вегаса» вряд ли кто-то ожидал, что каждый матч будет получаться результативным. Однако меньше семи шайб команды в сумме не забрасывают. Митч Марнер в прошлой встрече оформил хет-трик, набрал четыре очка и сделал внушительный отрыв в гонке бомбардиров. Канадец зажжёт и в четвёртой игре?
⚽️ 4:00: Аргентина — Исландия, товарищеский матч
Интрига: Аргентина продлит победную серию?
Заключительный матч сборной Аргентины перед чемпионатом мира. Команда Лионеля Скалони приехала в Северную Америку с целью защиты титула, который она завоевала четыре года назад. Исландцы не отобрались на предстоящий турнир, так что после матча с аргентинцами отправятся на отдых. Победная серия южноамериканской сборной составляет шесть встреч, а соперник ни разу не выиграл в пяти прошлых матчах.
🏐🎦 8:00: Куба — Польша, Лига наций, мужчины, предварительный этап
📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией
Интрига: чьи резервисты сильнее?
И те и другие на первую неделю Лиги наций привезли неоптимальные составы. У поляков из звёзд только Александр Сливка, у кубинцев – сразу шесть дебютантов. Настоящий смотр резервистов! Кто окажется сильнее в этом противостоянии и начнёт турнир с победы?
🏐 18:00: Турция — США, Лига наций, мужчины, предварительный этап
Интрига: сыграет ли Мэтт Андерсон?
Любопытное противостояние в первый день Лиги наций. У сборной Турции потеря одна, но какая — травмировалась восходящая звезда Рамазан Мандыраджи. Зато в составе Адис Лагумджия, на которого и выпадет наибольшая нагрузка в атаке.
У сборной США состав смешанный. Есть резервисты, но есть и основные игроки. Так, в составе суперветеран Мэтт Андерсон, позицию либеро закроет Эрик Шоджи, да и вся линия блокирующих уже в строю. Справятся ли американцы без Майки Кристенсона?
🏆🏀 19:30: УНИКС — ЦСКА, Единая лига, финальная серия, четвёртый матч
Интрига: армейцы станут чемпионами?
В третьем матче УНИКСу снова не удалось навязать борьбу ЦСКА. Армейцы создали огромный задел уже в первой половине, доведя спокойно дело до победы. У казанцев остался последний шанс показать себя в финале, либо же москвичи в третий раз подряд станут чемпионами Единой лиги.
⚽️ 22:45: Португалия — Нигерия, товарищеский матч
Интрига: Португалия прервёт впечатляющую серию Нигерии?
Нигерийцы остались без путёвки на чемпионат мира. Португальцы сыграют на турнире, но проведут первый матч одними из последних. Европейская команда одержала девять побед в 12 предыдущих встречах — приличная статистика! Серия Нигерии без поражений в основное время составляет 12 встреч. По такой логике соперники сыграют вничью? Или же кто-то всё-таки одержит победу?
⚽️🎦 23:00: Англия — Коста-Рика, товарищеский матч
📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией
Интрига: как завершится заключительный матч англичан перед ЧМ?
Сборная Англии едет на чемпионат мира в статусе одного из фаворитов. По данным Opta, команда Томаса Тухеля занимает третье место по вероятности завоевания трофея. Выше шансы только у Испании и Франции. На очереди — товарищеский матч с Коста-Рикой. Тухель не включил в окончательную заявку на ЧМ-2026 сразу несколько известных фамилий, чем вызвал удивление. Коста-Рика не побеждает на протяжении пяти встреч, а двух предыдущих дважды проиграла.