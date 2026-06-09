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Расписание спортивных матчей 10 июня 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: Кубок Стэнли, ЦСКА в шаге от золота Единой лиги, футбол и волейбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 10 июня 2026 года
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Горячее 10 июня: подготовка Аргентины, Португалии и Англии к ЧМ-2026 и мужская Лига наций. Следите вместе с нами!

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Время в материале указано по Москве.

🏆🏒 3:00: «Вегас Голден Найтс» — «Каролина Харрикейнз», плей-офф НХЛ, финальная серия, четвёртый матч

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
10 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Кубок Стэнли Подробнее

Интрига: опять будет много голов?

Перед серией «Каролины» и «Вегаса» вряд ли кто-то ожидал, что каждый матч будет получаться результативным. Однако меньше семи шайб команды в сумме не забрасывают. Митч Марнер в прошлой встрече оформил хет-трик, набрал четыре очка и сделал внушительный отрыв в гонке бомбардиров. Канадец зажжёт и в четвёртой игре?

Статистика плей-офф НХЛ
Достижения Митча Марнера:
Отдайте ему «Конн Смайт»! Чудо-матч Марнера — хет-трик и два исторических рекорда
Отдайте ему «Конн Смайт»! Чудо-матч Марнера — хет-трик и два исторических рекорда

⚽️ 4:00: Аргентина — Исландия, товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
10 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Исландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Аргентина продлит победную серию?

Заключительный матч сборной Аргентины перед чемпионатом мира. Команда Лионеля Скалони приехала в Северную Америку с целью защиты титула, который она завоевала четыре года назад. Исландцы не отобрались на предстоящий турнир, так что после матча с аргентинцами отправятся на отдых. Победная серия южноамериканской сборной составляет шесть встреч, а соперник ни разу не выиграл в пяти прошлых матчах.

Ждём Месси на поле:
Тренер Аргентины Скалони прояснил, примет ли Месси участие в матче с Исландией

🏐🎦 8:00: Куба — Польша, Лига наций, мужчины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (м) . Предварительный этап
10 июня 2026, среда. 08:00 МСК
Куба
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чьи резервисты сильнее?

И те и другие на первую неделю Лиги наций привезли неоптимальные составы. У поляков из звёзд только Александр Сливка, у кубинцев – сразу шесть дебютантов. Настоящий смотр резервистов! Кто окажется сильнее в этом противостоянии и начнёт турнир с победы?

Статистика Лиги наций (мужчины)
Поляки — действующие победители Лиги наций:
Всё о мужской волейбольной Лиге наций — 2026: формат, расписание и фавориты
Всё о мужской волейбольной Лиге наций — 2026: формат, расписание и фавориты

🏐 18:00: Турция — США, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Лига наций (м) . Предварительный этап
10 июня 2026, среда. 18:00 МСК
Турция
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сыграет ли Мэтт Андерсон?

Любопытное противостояние в первый день Лиги наций. У сборной Турции потеря одна, но какая — травмировалась восходящая звезда Рамазан Мандыраджи. Зато в составе Адис Лагумджия, на которого и выпадет наибольшая нагрузка в атаке.

У сборной США состав смешанный. Есть резервисты, но есть и основные игроки. Так, в составе суперветеран Мэтт Андерсон, позицию либеро закроет Эрик Шоджи, да и вся линия блокирующих уже в строю. Справятся ли американцы без Майки Кристенсона?

Статистика Лиги наций (мужчины)
Андерсон много лет отыграл в нашей лиге, но теперь в России новые звёзды:
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🏆🏀 19:30: УНИКС — ЦСКА, Единая лига, финальная серия, четвёртый матч

Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: армейцы станут чемпионами?

В третьем матче УНИКСу снова не удалось навязать борьбу ЦСКА. Армейцы создали огромный задел уже в первой половине, доведя спокойно дело до победы. У казанцев остался последний шанс показать себя в финале, либо же москвичи в третий раз подряд станут чемпионами Единой лиги.

Статистика плей-офф Единой лиги ВТБ
Обзор третьего матча финала:
УНИКС провалился, потом показал характер, но было уже поздно. ЦСКА — в шаге от чемпионства
УНИКС провалился, потом показал характер, но было уже поздно. ЦСКА — в шаге от чемпионства

⚽️ 22:45: Португалия — Нигерия, товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
10 июня 2026, среда. 22:45 МСК
Португалия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Португалия прервёт впечатляющую серию Нигерии?

Нигерийцы остались без путёвки на чемпионат мира. Португальцы сыграют на турнире, но проведут первый матч одними из последних. Европейская команда одержала девять побед в 12 предыдущих встречах — приличная статистика! Серия Нигерии без поражений в основное время составляет 12 встреч. По такой логике соперники сыграют вничью? Или же кто-то всё-таки одержит победу?

Дзюба поддержит португальцев:
Артём Дзюба рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира — 2026

⚽️🎦 23:00: Англия — Коста-Рика, товарищеский матч

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
10 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Коста-Рика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как завершится заключительный матч англичан перед ЧМ?

Сборная Англии едет на чемпионат мира в статусе одного из фаворитов. По данным Opta, команда Томаса Тухеля занимает третье место по вероятности завоевания трофея. Выше шансы только у Испании и Франции. На очереди — товарищеский матч с Коста-Рикой. Тухель не включил в окончательную заявку на ЧМ-2026 сразу несколько известных фамилий, чем вызвал удивление. Коста-Рика не побеждает на протяжении пяти встреч, а двух предыдущих дважды проиграла.

Некоторые решения Тухеля по составу сильно удивили:
«Шокирован и опустошён решением тренера». Тухель прокатил пачку звёзд Англии мимо ЧМ!
«Шокирован и опустошён решением тренера». Тухель прокатил пачку звёзд Англии мимо ЧМ!
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