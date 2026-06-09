«Авангард» подписал рекордсмена КХЛ! Ливо поможет Омску добраться до Кубка Гагарина?

К его переходу есть вопросы, но, похоже, Ги Буше очень верит в новичка.

То, о чём говорили достаточно давно, свершилось официально – Джош Ливо стал игроком «Авангарда». 9 июня омский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с канадским нападающим, который выступал в КХЛ на протяжении последних трёх сезонов.

За это время Ливо успел переписать историю лиги – в сезоне-2024/2025 в составе «Салават Юлаева» он забросил 49 шайб и побил рекорд Сергея Мозякина по количеству голов в рамках одной регулярки, который ранее составлял 48 точных бросков.

Его следующий год, который канадец провёл уже в «Тракторе», получился не настолько ярким, однако планку в одно результативное действие за игру Джош всё равно держал – неудивительно, что спрос на него в КХЛ был достаточно высоким.

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Интерес «Авангарда» к Ливо и вовсе существовал ещё полгода назад – тогда «ястребы» готовили крупный обмен накануне дедлайна, однако тот сорвался из-за «правила трёх», которое КХЛ уже успела отменить. Сейчас никаких преград для перехода уже не было – и вот омский клуб смог заполучить в свои ряды одного из самых ярких игроков лиги последних лет.

Сухая статистика Джоша за время в России подтверждает его высокий уровень – 183 (90+93) очка за 164 матча в регулярках и 28 (9+19) результативных действий в 25 встречах плей-офф. В среднем более очка за игру как в гладком чемпионате, так и в борьбе за Кубок Гагарина – похвастаться такими показателями могут немногие.

Проблема в том, что за красивыми цифрами прячется кое-что не самое приятное: Ливо успел «прославиться» как далеко не самый трудолюбивый игрок, который выпадает из игры, когда дело касается черновой работы. И если в регулярке на такое ещё можно закрыть (или хотя бы прикрыть) глаза, то в плей-офф подобное бездействие множит на 0 все усилия остальной команды.

Джош Ливо Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Тем удивительнее, что инициатором перехода Джоша в «Авангард» стал лично Ги Буше – тренер, в системе которого каждый хоккеист обязан выкладываться на 200%. Канадский специалист не раз публично говорил о своих требованиях к игрокам по рабочей этике – есть большие сомнения, что Ливо им соответствует.

С другой стороны, раз Буше сам просил подписать своего соотечественника, видимо, у него есть план, как избавиться от его игровых проблем. Или же нивелировать их за счёт чего-либо ещё.

Возможно, благоприятное влияние на Джоша помогут оказать его бывшие партнёры по «Чикаго Вулвз» – вместе с Василием Пономарёвым, Максимом Лажуа и Эндрю Потуральски Ливо в 2022 году стал обладателем Кубка Колдера. При этом новичок «ястребов» исполнял обязанности альтернативного капитана («С» была у Потуральски), а ещё стал лучшим бомбардиром и снайпером «волков» в том плей-офф. Теперь эта банда снова соберётся вместе и попробует привести к чемпионскому титулу уже «Авангард».

Ливо будет делать это за «символические» 70 млн рублей – 20 из них являются его окладом, который будет учитываться под потолком зарплат, а остальные 50 он получит в виде коммерческих бонусов, которые введены в КХЛ с этого сезона.

Однако это не вся сумма, которую Джош может получить за год в Омске – ещё 50 млн предусмотрены за попадание канадца в тройку лучших бомбардиров по итогам регулярного сезона. Как это делать, Ливо прекрасно знает – год назад он с запасом оказался самым результативным хоккеистом КХЛ, да и в последнем сезоне не так уж и сильно отстал от тройки лучших.

Последить за трансформацией Джоша в «Авангарде», если таковая вообще произойдёт, будет довольно интересно – а пока отметим, что в лиге произошёл самый громкий переход межсезонья.