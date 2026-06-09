Экс-игрок НХЛ в «Автомобилисте», «Спартак» представил тренерский штаб. Итоги дня в хоккее

Нападающий Джош Ливо заключил контракт с «Авангардом»

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт с нападающим Джошем Ливо сроком на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

Напомним, ранее 33-летний Ливо покинул «Трактор», с которым подписал контракт летом 2025 года. По итогам сезона форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром команды. На счету Ливо 69 (29+40) очков в 67 матчах. Джош является действующим рекордсменом лиги по голам за один регулярный чемпионат. В сезоне-2024/2025 нападающий побил рекорд Сергея Мозякина, забросив 49 шайб.

Как стало известно «Чемпионату», новичок «Авангарда» Джош Ливо за один сезон может заработать 120 млн рублей. Гарантированно из них 70 млн: 20 млн — оклад, идущий под потолок «Авангарду», ещё 50 млн — рекламная интеграция. И ещё 50 млн — бонус за попадание в топ-3 списка бомбардиров КХЛ в следующем сезоне.

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Вадим Шипачёв покинул минское «Динамо» и стал игроком «Салавата Юлаева»

Минское «Динамо» сообщило об уходе из команды нападающего Вадима Шипачёва, который пополнил состав «Салавата Юлаева». Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Спасибо за всё, маэстро, и до встречи на льду. Желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении минского «Динамо».

Пресс-служба «Салавата Юлаева» дополнительно сообщила, что контракт с 39-летним форвардом рассчитан на один сезон.

В минувшем сезоне 39-летний форвард выступал за минское «Динамо», набрав 47 (16+31) очков в 72 матчах с учётом плей-офф. Всего на его счету 1134 игры в Континентальной хоккейной лиге, 321 заброшенная шайба и 706 результативных передач при показателе полезности «+213».

Экс-защитник клубов НХЛ Кейл Клаг подписал контракт с «Автомобилистом»

Защитник Кейл Клаг подписал контракт на два сезона с «Автомобилистом». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 28-летний Клаг выступал за «Манитобу», которая является фарм-клубом «Виннипег Джетс» в АХЛ. Он набрал 27 (9+18) очков при показателе полезности «–16» в 67 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету две передачи при показателе полезности «-3» в шести играх.

В НХЛ хоккеист выступал за «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Баффало Сэйбрз», проведя в общей сложности 94 встречи в лиге и набрав 21 (2+19) очко за результативность при показателе полезности «–22».

Белорусский защитник Кристиан Хенкель подписал контракт с московским «Динамо»

Кристиан Хенкель подписал контракт с московским «Динамо». Белорусский защитник заключил однолетнее соглашение с клубом. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Хенкель — воспитанник минской школы «Юность». В КХЛ защитник выступал за минское «Динамо», «Ак Барс» и «Барыс». В 2019 году принял участие в Матче звёзд КХЛ, а в составе казанского клуба стал бронзовым призёром чемпионата КХЛ. Всего в КХЛ на счету Хенкеля 562 матча и 78 (18+60) очков. В прошедшем сезоне 30-летний хоккеист принял участие в 60 встречах за минское «Динамо» и набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф на счету Хенкеля две игры без результативных действий.

Голкипер Илья Самсонов расторг контракт с «Сочи» по собственной инициативе

ХК «Сочи» и вратарь Илья Самсонов расторгли контракт по инициативе хоккеиста, за клубом закреплены права на игрока. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне 29-летний Самсонов провёл за «Сочи» 14 матчей, в которых одержал три победы с 90,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,27. Также Илья провёл одну игру «на ноль».

Позднее «Сочи» обменял права на Самсонова в «Металлург» на денежную компенсацию.

Форвард Александр Хохлачёв стал игроком «Сочи»

Нападающий Александр Хохлачёв стал игроком «Сочи», контракт рассчитан на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

32-летний Хохлачёв ранее покинул «Салават Юлаев», к которому присоединился 25 сентября, подписав сначала пробный контракт, а затем и полноценное соглашение. На его счету 15 (9+6) очков в 33 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также три игры в плей-офф.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Хохлачёв сыграл 604 встречи, в которых забросил 135 шайб и отдал 203 результативные передачи с показателем полезности «-8».

Канадский форвард Крис Тирни вновь пополнил состав минского «Динамо»

Канадский нападающий Крис Тирни подписал контракт с минским «Динамо». Срок соглашения рассчитан на два сезона. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Форвард в сезоне-2024/2025 уже выступал за белорусскую команду. Тогда Тирни набрал 28 (12+16) очков в 71 игре при коэффициенте полезности «+7».

В НХЛ игрок выступал в «Нью-Джерси Дэвилз», «Сан-Хосе Шаркс», «Оттаву Сенаторз», «Флориду Пантерз» и «Монреаль Канадиенс». Всего в НХЛ Тирни провёл 649 встреч, набрав 248 (80+168) очков.

ХК «Спартак» представил тренерский штаб на сезон-2026/2027 КХЛ

ХК «Спартак» представил тренерский штаб на сезон-2026/2027 КХЛ. Главным тренером по-прежнему остаётся Алексей Жамнов.

Также в тренерском штабе продолжат работу Евгений Перов и Сергей Климкович. Пополнили тренерский штаб «Спартака» Петерис Скудра и Евгений Корешков. Тренеры по физической подготовке Хассан Саид и Энтони Мур продолжат работу с командой.

53-летний Скудра известен в КХЛ по работе в тренерских штабах «Северстали» и «Сибири», а также в «Торпедо», «Тракторе» и рижском «Динамо» в качестве главного тренера. В последние годы Петерис Янович возглавлял клубы из Словакии и Эрсте Лиги, а также выигрывал чемпионат Казахстана и Кубок страны.

56-летний Корешков трижды становился обладателем Кубка Гагарина, работая в тренерских штабах «Металлурга» и ЦСКА, а в последние годы входил в тренерские штабы СКА и «Трактора». Также Евгений Геннадьевич успешно работал с молодёжной сборной России, став чемпионом, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира.