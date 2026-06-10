Безумный финал НХЛ продолжает удивлять! «Каролина» не допустила конфуза и сравняла счёт

Этот финал Кубка Стэнли рискует получить звание лучшего в истории. То, что показали команды в первых трёх играх, тяжело укладывается в голове. «Каролина» и «Вегас» в каждом матче придумывают какой-то невероятный сюжет, который прежде всего зиждется на преодолении.

После такой эмоциональной бури всегда наступает спад, нельзя ведь провести всю серию на таких оборотах. Нельзя же?

Перед четвёртой встречей из стана «Каролины» пришла хорошая новость для российских болельщиков. Пётр Кочетков впервые в этом плей-офф попал в заявку на матч. Да и вообще это первое участие Петра в игре НХЛ с 20 декабря. Благодаря этому, в случае победы «Каролины», Кочетков будет считаться обладателем Кубка Стэнли.

Как сказали в клубе, у Фредерика Андерсена нет никакой травмы, просто тренерский штаб принял решение предоставить отдых возрастному голкиперу. Но правды в этот период сезона относительно здоровья игроков мы не услышим.

В воротах вышел заканчивавший прошлую встречу Басси, который впервые в карьере вышел в плей-офф в старте. А «Каролина» решила успокоить голкипера, к четвёртой минуте оформив комфортное преимущество. Важно отметить, что вторая тройка «Харрикейнз», которая просто роскошна в этом розыгрыше, вновь организовала обе шайбы. Сначала отлично на пятаке сыграл Логан Стэнковен, а затем отличился и Джексон Блейк.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Обе команды привыкли к мысли о том, что преимущество в две шайбы в этой серии не значит ничего. Тем более, что «Вегас» почти сразу же одну отыграл – Теодор отрезал передачей всю пятёрку «Каролины», а Марк Стоун шикарно разложил Басси.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но какой-то островок стабильности в этом хаосе всё же есть – капитан «Каролины» забивал в каждой встрече до этого. И все его голы были третьими в конкретном матче для «ураганов». Сегодня Стаал продолжил традицию, реализовав большинство.

«Вегас» традиционно хорошо играет во втором периоде в этом плей-офф. Достаточно вспомнить, как три дня назад «рыцари» забросили сопернику четыре безответные шайбы. Сегодня такого преимущества у хозяев не было, однако добиться своего у них получилось – «Голден Найтс» сравняли счёт, нанеся за двадцатиминутку всего шесть бросков. Один из голов забил Бретт Хауден, для которого он стал уже 14-м в нынешнем розыгрыше. Невероятное преображение форварда «Вегаса».

На старте третьего периода «Каролине» пришлось пережить натиск хозяев, которые были близки к тому, чтобы впервые в этой встрече повести в счёте. Но ни один момент реализован не был, а «Каролина» нашла редкую в третьем периоде атаку и забила-таки четвёртую – Джордан Стаал сделал дубль, в падении отправив шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вегас» попытался вернуться ещё раз, однако все старания были прерваны Николаем Элерсом, который по-бильярдному, стоя за лицевой линией, отправил шайбу в пустые ворота и поставил точку.

Безумный финал НХЛ не перестаёт нас удивлять! «Каролина», быстро получив преимущество в две шайбы, едва не допустила конфуз, но всё-таки смогла сравнять счёт в серии.