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Джордан Стаал забил в четырёх матчах финала Кубка Стэнли подряд, рекорд с 1982 года

Ветеран «Каролины» сводит всех с ума! Такой результативности НХЛ не видела 44 года
Максим Макаров
Джордан Стаал проводит фантастический финал
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Джордан Стаал проводит фантастический финал.

В этом плей-офф «Каролина» — образец того, как должны работать ближайшие помощники лидеров и нижние звенья. С самого начала розыгрыша Кубка Стэнли второе сочетание «ураганов» с Тейлором Холлом, Логаном Стэнковеном и Джексоном Блейком показывает невероятную игру: тройка форвардов забросила 23 шайбы в 17 матчах, при этом забив все важные голы.

Не сказать, что Ахо, Джарвис и Свечников проваливают плей-офф, однако главная ударная сила команды Бриндамора последних лет отдала пальму первенства своим партнёрам. Выражается это как в игровом времени в равных составах, так и в доверии при игре в большинстве.

Но в финале у «Каролины» нашёлся новый герой, который вышел на авансцену в самый нужный момент. Речь о 37-летнем капитане Джордане Стаале. Канадец с 2012 года не перешагивал отметку в 50 очков за регулярный чемпионат, давно свыкнувшись с ролью игрока боттом-6. Впрочем, там Джордан был достаточно органичен. Даже в этом плей-офф он входит в пятёрку по силовым приёмам, а на точке выигрывает больше 55%. Стаал часто выходит на решающие моменты матча, чтобы помочь удержать счёт, поэтому значение в системе Бриндамора он носит решающее.

Эрик Стаал ярко высказался об игре брата:
Эрик Стаал высказался об игре своего брата Джордана в финале Кубка Стэнли

Даже в этом году роль качественного двустороннего нападающего была оценена лигой – Стаал занял пятое место в голосовании на «Селке Трофи». Этот приз вручается лучшему оборонительному форварду.

В первом матче серии Стаал сравнял счёт шикарным кистевым с ползоны и установил рекорд НХЛ по времени между голами в финалах Кубка Стэнли. Джордан отличился в финале впервые с 2009 года, когда выступал за «Питтсбург Пингвинз». Перерыв между двумя шайбами в финалах стал рекордным в истории лиги – 16 лет 358 дней.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На этом устанавливать достижения капитан «Каролины» не перестал – во втором матче он реализовал большинство, расположившись на любимой позиции на пятаке, и вывел команду вперёд. Стаал (37 лет 267 дней) стал вторым в списке самых возрастных игроков в истории НХЛ с голами в каждой из первых двух встреч финальной серии Кубка Стэнли. Через три дня и этот рекорд был побит.

Оккупировав пятак во второй игре, Джордан не ушёл с него и в оставшихся на данный момент матчах финальной серии. Три дня назад Стаал забросил третью шайбу, полноценно дав «Каролине» шанс на камбэк, и стал самым возрастным игроком НХЛ с голами в первых трёх играх финала.

Когда казалось, что оборонительный форвард выжал из себя с точки зрения результативности всё, что мог, он делает дубль в четвёртой игре, забросив победную шайбу в падении на пятаке в момент, когда «Вегас» был близок к тому, чтобы дожать «Каролину».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Последний раз в четырёх матчах финала подряд забивал Майк Босси – сделал он это в далёком 1982 году. К тому же Стаал стал первым капитаном в истории НХЛ с подобным достижением.

Джордан Стаал забрасывает победную шайбу в четвёртом матче

Джордан Стаал забрасывает победную шайбу в четвёртом матче

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Если бы в НХЛ была награда лучшему игроку финала, то она непременно должна была достаться Стаалу – своей игрой ветеран «Каролины» всех сводит с ума! Больше него очков в серии набрал только Митч Марнер, при этом у Джордана фантастическая реализация бросков (35,7%), невероятный процент на точке (67,9%) и несколько внушительных рекордов, которые неизвестно когда будут побиты.

Главная интрига перед пятым матчем заключается в том, сможет ли отличиться Стаал снова и повторить рекорд НХЛ, который установили Морис Ришар (1951 год) и Жан Беливо (1956 год)? Только эти два человека забивали в финале пять матчей подряд.

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А лучше всего Стаала охарактеризовал после сегодняшней игры его партнёр по тройке Джексон Блейк:

«Он как зверь, честно говоря. Джордан делает всё, мне кажется, это из-за того, насколько сильно он хочет победить. Мы все отчаянно хотим выиграть, но он играет так, будто это его последние матчи прямо сейчас, настолько он хорош».

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