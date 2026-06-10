«Все будут в шоке». 10 россиян в топе лучших игроков сезона НХЛ

Сезон-2025/2026 в НХЛ практически подошёл к концу. В плей-офф уже вовсю идёт финальная серия между «Вегасом» и «Каролиной», поэтому настаёт время подводить итоги года.
И одна из неотъемлемых частей — определение лучших хоккеистов года.
Так, североамериканское издание The Hockey News составило свой топ-100 лучших хоккеистов сезона. В него попали сразу 10 российских хоккеистов, причём трое оказались в топ-10. И что также примечательно, в списке не оказалось Александра Овечкина — впервые за долгие годы.
Кто же попал в топ и почему?
Критерии
Прежде чем приступить к основной части, давайте разберёмся с методологией, в соответствии с которой The Hockey News составляло свой рейтинг.
— Наибольшее внимание уделялось игре в этом сезоне, меньшее — в предыдущем. Результаты двух-трёх сезонов до этого также учитывались, но незначительно. Мы составили список таким образом, потому что не хотели, чтобы в него попали игроки-однодневки. Да и у звёздных игроков иногда бывает неудачный год.
— Мы постарались составить топ-100, отражающий состав из 20 игроков, где 12 хоккеистов — нападающие, шесть — защитники, два — вратари. Таким образом, равномерно распределённый рейтинг из 100 человек должен включать в себя 60 нападающих, 30 защитников и 10 вратарей. Мы стремились сохранить эту структуру неизменной.
— Мы не занимаемся прогнозом блестящего будущего молодых игроков. Если такой хоккеист отлично проявил себя в этом году, он попал в список. Если же он просто был очень хорош, но показал исключительные перспективы на будущее, то, скорее всего, на сей раз не оказался в топе.
Матвей Мичков и Иван Демидов
Фото: Getty Images
— С другой стороны, нас не волнует, приближается ли игрок к концу своей карьеры. Если он провёл выдающийся сезон, то попал в список. Читайте: Сидни Кросби.
— Мы не учитываем достижения игрока за всю карьеру при составлении списка. Кросби и Алекс Овечкин входят в десятку лучших игроков в истории хоккея. Но они не входят в десятку лучших в этом сезоне.
— Зарплата игрока не учитывалась. Мы также не пытались включить хотя бы одного игрока от каждой из 32 команд НХЛ.
Топ-100
Так кто же попал в рейтинг?
|Место
|Игрок
|Клуб
|Позиция
|Возраст
|Место в прошлом сезоне
|1
|Коннор Макдэвид
|«Эдмонтон»
|Центральный нападающий
|29
|2
|2
|Натан Маккиннон
|«Колорадо»
|Центральный нападающий
|30
|1
|3
|Никита Кучеров
|«Тампа-Бэй»
|Правый нападающий
|32
|7
|4
|Кейл Макар
|«Колорадо»
|Защитник
|27
|3
|5
|Леон Драйзайтль
|«Эдмонтон»
|Центральный нападающий
|30
|4
|6
|Андрей Василевский
|«Тампа-Бэй»
|Вратарь
|31
|8
|7
|Маклин Селебрини
|«Сан-Хосе»
|Центральный нападающий
|19
|90
|8
|Куинн Хьюз
|«Миннесота»
|Защитник
|26
|6
|9
|Кирилл Капризов
|«Миннесота»
|Левый нападающий
|29
|10
|10
|Зак Веренски
|«Коламбус»
|Защитник
|28
|14
|...12
|Сидни Кросби
|«Питтсбург»
|Центральный нападающий
|38
|12
|...16
|Александр Барков
|«Флорида»
|Центральный нападающий
|30
|19
|...17
|Мэттью Ткачук
|«Флорида»
|Левый нападающий
|28
|11
|...21
|Коннор Бедард
|«Чикаго»
|Центральный нападающий
|20
|84
|...22
|Илья Сорокин
|«Айлендерс»
|Вратарь
|30
|Не попал в рейтинг
|...44
|Артемий Панарин
|«Лос-Анджелес»
|Левый нападающий
|34
|44
|...47
|Игорь Шестёркин
|«Рейнджерс»
|Вратарь
|30
|35
|...49
|Михаил Сергачёв
|«Юта»
|Защитник
|27
|76
|...50
|Том Уилсон
|«Вашингтон»
|Правый нападающий
|32
|77
|...52
|Джейкоб Чикран
|«Вашингтон»
|Защитник
|28
|95
|...55
|Сэм Райнхарт
|«Флорида»
|Правый нападающий
|30
|25
|...60
|Брок Фэйбер
|«Миннесота»
|Защитник
|23
|73
|...61
|Брэндон Хагель
|«Тампа-Бэй»
|Левый нападающий
|27
|50
|...68
|Лео Карлссон
|«Анахайм»
|Центральный нападающий
|21
|Не попал в рейтинг
|...71
|Морган Гики
|«Бостон»
|Левый нападающий
|27
|Не попал в рейтинг
|...77
|Мика Зибанеджад
|«Рейнджерс»
|Центральный нападающий
|33
|Не попал в рейтинг
|...81
|Евгений Малкин
|«Питтсбург»
|Центральный нападающий
|39
|Не попал в рейтинг
|...84
|Стивен Стэмкос
|«Нэшвилл»
|Левый нападающий
|36
|Не попал в рейтинг
|...91
|Павел Дорофеев
|«Вегас»
|Правый нападающий
|25
|Не попал в рейтинг
|...95
|Иван Проворов
|«Коламбус»
|Защитник
|29
|Не попал в рейтинг
95. Иван Проворов, защитник, «Коламбус»
Возраст: 29
В прошлом году: не входил в рейтинг
Да, этот год в «Коламбусе» был годом Зака Веренски, но он не единственный защитник, проводящий много времени на льду. Проворов играет почти по 25 минут за матч за «Блю Джекетс», и он проводит это время очень эффективно. Когда он патрулирует лёд, «Коламбус» значительно превосходит соперников по количеству забитых голов в формате «пять на пять».
Иван Проворов
Фото: Michael Reaves/Getty Images
91. Павел Дорофеев, правый нападающий, «Вегас»
Возраст: 25
В прошлом году: не входил в рейтинг
Все будут в шоке, когда Дорофеев подпишет свой следующий контракт. За последние два сезона он закрепился в числе 20 лучших снайперов НХЛ. Павел может пробивать вратарей из любой точки площадки, не прибегая к обманным действиям. «Вегас» нечасто полагается на игроков с драфта при строительстве команды, но этот парень, выбранный в третьем раунде в 2019 году, стал настоящим попаданием в яблочко.
84. Евгений Малкин, центральный нападающий, «Питтсбург»
Возраст: 39
В прошлом году: не входил в рейтинг
Малкин провёл впечатляющий сезон, сотворив настоящий камбэк — он улучшил свою игру в обороне и превзошёл личные показатели сезона-2024/2025. В 39 лет Евгений далёк от статуса той суперзвезды, которой был раньше, но Джино всё ещё способен переломить ход игры. Тот факт, что «Питтсбург» неожиданно обеспечил себе место в плей-офф, является тому доказательством.
49. Михаил Сергачёв, защитник, «Юта»
Возраст: 27
В прошлом году: 76
47. Игорь Шестёркин, вратарь, «Рейнджерс»
Возраст: 30
В прошлом году: 35
Несмотря на жалкий сезон «Рейнджерс», Шестёркин оставался тем же надёжным вратарём, каким был на протяжении всей своей карьеры. Конечно, количество побед снизилось, но его процент отражённых бросков впечатляет, а показатель по количеству предотвращённых голов сверх ожидаемого входит в топ-5 лучших в лиге. Поддержите его — и «Рейнджерс» вернутся в борьбу за кубок.
44. Артемий Панарин, левый нападающий, «Лос-Анджелес»
Возраст: 34
В прошлом году: 44
Артемий Панарин в «Лос-Анджелесе»
Фото: Derek Cain/Getty Images
10. Зак Веренски, защитник, «Коламбус»
Возраст: 28
В прошлом году: 14
Назовите любую категорию в «Коламбусе», и Веренски, вероятно, будет на вершине или рядом с ней. Защитнику непросто стать лучшим бомбардиром команды, претендующей на попадание в плей-офф, но именно такое влияние в регулярке оказал этот парень, проводящий свой 10-й сезон в НХЛ. Зак также играл больше 26 минут за матч — второй показатель в лиге после Куинна Хьюза.
9. Кирилл Капризов, левый нападающий, «Миннесота»
Возраст: 29
В прошлом году: 10
Капризову потребовалось шесть сезонов и 381 матч, чтобы переписать историю «Уайлд». Он уже является лучшим снайпером в истории франшизы и неуклонно приближается к рекорду Микко Койву по количеству очков. Только пять игроков НХЛ за последние три сезона в среднем забивали больше за матч, чем Капризов.
8. Куинн Хьюз, защитник, «Миннесота»
Возраст: 26
В прошлом году: 6
Самое известное качество Хьюза — его умение создавать моменты. Но он также один из самых трудолюбивых игроков НХЛ. Его среднее игровое время в этом сезоне стало 10-м за всю эпоху после локаута, а нагрузка, которая фактически увеличилась после перехода в «Миннесоту», была больше, чем у любого другого защитника за последнее десятилетие.
Куинн Хьюз и Кирилл Капризов
Фото: Andrew Wevers/Getty Images
7. Маклин Селебрини, центральный нападающий, «Сан-Хосе»
Возраст: 19
В прошлом году: 90
19-летний хоккеист прошёл путь от «лифтёра» между основным составом и АХЛ до звезды первого звена сборной Канады на Олимпийских играх. Он значительно опережает график — и это позволяет ему фигурировать в разговорах о «Харт Трофи».
6. Андрей Василевский, вратарь, «Тампа-Бэй»
Возраст: 31
В прошлом году: 8
Несколько лет назад казалось, что Василевский стал проблемой для «Лайтнинг». Но в 31 год он выглядит таким же неуловимым и непробиваемым, как и тогда, когда «Тампа» выигрывала Кубки Стэнли. Вторая «Везина» не удивляет.
5. Леон Драйзайтль, центральный нападающий, «Эдмонтон»
Возраст: 30
В прошлом году: 4
Надежды Германии на олимпийские медали в хоккее были, мягко говоря, призрачными. Но Драйзайтль укрепил свой статус национальной иконы, когда его выбрали знаменосцем на церемонии открытия. После того как в декабре он преодолел отметку в 1000 очков в НХЛ, Леон обогнал Марка Мессье и Яри Курри, став третьим в списке лучших бомбардиров «Ойлерз» за всю историю.
4. Кейл Макар, защитник, «Колорадо»
Возраст: 27
В прошлом году: 3
За семь сезонов в НХЛ Макар доказал, что его влияние выходит за рамки роли защитника, способного переломить ход игры. Он стал определяющим для целого поколения игроков обороны. Бесшабашный и раскованный стиль сделал Кейла образцом для молодых защитников. Он был близок к тому, чтобы стать первым хоккеистом своего амплуа со времён Пола Коффи, который провёл три сезона подряд с 90+ очками.
Кейл Макар и Натан Маккиннон
Фото: Harry How/Getty Images
3. Никита Кучеров, правый нападающий, «Тампа-Бэй»
Возраст: 32
В прошлом году: 7
Возможно ли, что Кучеров недооценен? У него нет скорости Коннора Макдэвида или харизмы Натана Маккиннона, но у Куча есть мышление хоккейного гения и трудолюбие пахаря из четвёртого звена. Ему не хватило небольшой горстки очков, чтобы стать лишь седьмым игроком в истории НХЛ, который завершил сезон лидером гонки бомбардиров лиги три сезона подряд.
2. Натан Маккиннон, центральный нападающий, «Колорадо»
Возраст: 30
В прошлом году: 1
С момента своего первого сезона со 100 очками три года назад Маккиннон заставил своих одноклубников глотать пыль где-то далеко позади — он опережает Валерия Ничушкина, следующего по результативности нападающего «Эвеланш», более чем на 300 очков. Погоня Маккиннона за величием превратила его из звезды на старте карьеры в потенциального члена Зала славы, которого изберут с первого захода.
1. Коннор Макдэвид, центральный нападающий, «Эдмонтон»
Возраст: 29
В прошлом году: 2
Если кто-то и может доказать, что хоккей — это в высшей степени командная игра, так это, вероятно, парень с первого места в нашем топе. Несмотря на великолепное выступление на большой сцене, в Милане его постигло очередное разочарование. Если Макдэвид когда-нибудь захочет выиграть всё, ему понадобится помощь друзей.