«Все будут в шоке». 10 россиян в топе лучших игроков сезона НХЛ

Сезон-2025/2026 в НХЛ практически подошёл к концу. В плей-офф уже вовсю идёт финальная серия между «Вегасом» и «Каролиной», поэтому настаёт время подводить итоги года.

И одна из неотъемлемых частей — определение лучших хоккеистов года.

Так, североамериканское издание The Hockey News составило свой топ-100 лучших хоккеистов сезона. В него попали сразу 10 российских хоккеистов, причём трое оказались в топ-10. И что также примечательно, в списке не оказалось Александра Овечкина — впервые за долгие годы.

Кто же попал в топ и почему?

Критерии

Прежде чем приступить к основной части, давайте разберёмся с методологией, в соответствии с которой The Hockey News составляло свой рейтинг.

— Наибольшее внимание уделялось игре в этом сезоне, меньшее — в предыдущем. Результаты двух-трёх сезонов до этого также учитывались, но незначительно. Мы составили список таким образом, потому что не хотели, чтобы в него попали игроки-однодневки. Да и у звёздных игроков иногда бывает неудачный год.

— Мы постарались составить топ-100, отражающий состав из 20 игроков, где 12 хоккеистов — нападающие, шесть — защитники, два — вратари. Таким образом, равномерно распределённый рейтинг из 100 человек должен включать в себя 60 нападающих, 30 защитников и 10 вратарей. Мы стремились сохранить эту структуру неизменной.

— Мы не занимаемся прогнозом блестящего будущего молодых игроков. Если такой хоккеист отлично проявил себя в этом году, он попал в список. Если же он просто был очень хорош, но показал исключительные перспективы на будущее, то, скорее всего, на сей раз не оказался в топе.

Матвей Мичков и Иван Демидов Фото: Getty Images

— С другой стороны, нас не волнует, приближается ли игрок к концу своей карьеры. Если он провёл выдающийся сезон, то попал в список. Читайте: Сидни Кросби.

— Мы не учитываем достижения игрока за всю карьеру при составлении списка. Кросби и Алекс Овечкин входят в десятку лучших игроков в истории хоккея. Но они не входят в десятку лучших в этом сезоне.

— Зарплата игрока не учитывалась. Мы также не пытались включить хотя бы одного игрока от каждой из 32 команд НХЛ.

Топ-100

Так кто же попал в рейтинг?

95. Иван Проворов, защитник, «Коламбус»

Возраст: 29

В прошлом году: не входил в рейтинг

Да, этот год в «Коламбусе» был годом Зака Веренски, но он не единственный защитник, проводящий много времени на льду. Проворов играет почти по 25 минут за матч за «Блю Джекетс», и он проводит это время очень эффективно. Когда он патрулирует лёд, «Коламбус» значительно превосходит соперников по количеству забитых голов в формате «пять на пять».

Иван Проворов Фото: Michael Reaves/Getty Images

91. Павел Дорофеев, правый нападающий, «Вегас»

Возраст: 25

В прошлом году: не входил в рейтинг

Все будут в шоке, когда Дорофеев подпишет свой следующий контракт. За последние два сезона он закрепился в числе 20 лучших снайперов НХЛ. Павел может пробивать вратарей из любой точки площадки, не прибегая к обманным действиям. «Вегас» нечасто полагается на игроков с драфта при строительстве команды, но этот парень, выбранный в третьем раунде в 2019 году, стал настоящим попаданием в яблочко.

84. Евгений Малкин, центральный нападающий, «Питтсбург»

Возраст: 39

В прошлом году: не входил в рейтинг

Малкин провёл впечатляющий сезон, сотворив настоящий камбэк — он улучшил свою игру в обороне и превзошёл личные показатели сезона-2024/2025. В 39 лет Евгений далёк от статуса той суперзвезды, которой был раньше, но Джино всё ещё способен переломить ход игры. Тот факт, что «Питтсбург» неожиданно обеспечил себе место в плей-офф, является тому доказательством.

49. Михаил Сергачёв, защитник, «Юта»

Возраст: 27

В прошлом году: 76

47. Игорь Шестёркин, вратарь, «Рейнджерс»

Возраст: 30

В прошлом году: 35

Несмотря на жалкий сезон «Рейнджерс», Шестёркин оставался тем же надёжным вратарём, каким был на протяжении всей своей карьеры. Конечно, количество побед снизилось, но его процент отражённых бросков впечатляет, а показатель по количеству предотвращённых голов сверх ожидаемого входит в топ-5 лучших в лиге. Поддержите его — и «Рейнджерс» вернутся в борьбу за кубок.

44. Артемий Панарин, левый нападающий, «Лос-Анджелес»

Возраст: 34

В прошлом году: 44

Артемий Панарин в «Лос-Анджелесе» Фото: Derek Cain/Getty Images

10. Зак Веренски, защитник, «Коламбус»

Возраст: 28

В прошлом году: 14

Назовите любую категорию в «Коламбусе», и Веренски, вероятно, будет на вершине или рядом с ней. Защитнику непросто стать лучшим бомбардиром команды, претендующей на попадание в плей-офф, но именно такое влияние в регулярке оказал этот парень, проводящий свой 10-й сезон в НХЛ. Зак также играл больше 26 минут за матч — второй показатель в лиге после Куинна Хьюза.

9. Кирилл Капризов, левый нападающий, «Миннесота»

Возраст: 29

В прошлом году: 10

Капризову потребовалось шесть сезонов и 381 матч, чтобы переписать историю «Уайлд». Он уже является лучшим снайпером в истории франшизы и неуклонно приближается к рекорду Микко Койву по количеству очков. Только пять игроков НХЛ за последние три сезона в среднем забивали больше за матч, чем Капризов.

8. Куинн Хьюз, защитник, «Миннесота»

Возраст: 26

В прошлом году: 6

Самое известное качество Хьюза — его умение создавать моменты. Но он также один из самых трудолюбивых игроков НХЛ. Его среднее игровое время в этом сезоне стало 10-м за всю эпоху после локаута, а нагрузка, которая фактически увеличилась после перехода в «Миннесоту», была больше, чем у любого другого защитника за последнее десятилетие.

Куинн Хьюз и Кирилл Капризов Фото: Andrew Wevers/Getty Images

7. Маклин Селебрини, центральный нападающий, «Сан-Хосе»

Возраст: 19

В прошлом году: 90

19-летний хоккеист прошёл путь от «лифтёра» между основным составом и АХЛ до звезды первого звена сборной Канады на Олимпийских играх. Он значительно опережает график — и это позволяет ему фигурировать в разговорах о «Харт Трофи».

6. Андрей Василевский, вратарь, «Тампа-Бэй»

Возраст: 31

В прошлом году: 8

Несколько лет назад казалось, что Василевский стал проблемой для «Лайтнинг». Но в 31 год он выглядит таким же неуловимым и непробиваемым, как и тогда, когда «Тампа» выигрывала Кубки Стэнли. Вторая «Везина» не удивляет.

5. Леон Драйзайтль, центральный нападающий, «Эдмонтон»

Возраст: 30

В прошлом году: 4

Надежды Германии на олимпийские медали в хоккее были, мягко говоря, призрачными. Но Драйзайтль укрепил свой статус национальной иконы, когда его выбрали знаменосцем на церемонии открытия. После того как в декабре он преодолел отметку в 1000 очков в НХЛ, Леон обогнал Марка Мессье и Яри Курри, став третьим в списке лучших бомбардиров «Ойлерз» за всю историю.

4. Кейл Макар, защитник, «Колорадо»

Возраст: 27

В прошлом году: 3

За семь сезонов в НХЛ Макар доказал, что его влияние выходит за рамки роли защитника, способного переломить ход игры. Он стал определяющим для целого поколения игроков обороны. Бесшабашный и раскованный стиль сделал Кейла образцом для молодых защитников. Он был близок к тому, чтобы стать первым хоккеистом своего амплуа со времён Пола Коффи, который провёл три сезона подряд с 90+ очками.

Кейл Макар и Натан Маккиннон Фото: Harry How/Getty Images

3. Никита Кучеров, правый нападающий, «Тампа-Бэй»

Возраст: 32

В прошлом году: 7

Возможно ли, что Кучеров недооценен? У него нет скорости Коннора Макдэвида или харизмы Натана Маккиннона, но у Куча есть мышление хоккейного гения и трудолюбие пахаря из четвёртого звена. Ему не хватило небольшой горстки очков, чтобы стать лишь седьмым игроком в истории НХЛ, который завершил сезон лидером гонки бомбардиров лиги три сезона подряд.

2. Натан Маккиннон, центральный нападающий, «Колорадо»

Возраст: 30

В прошлом году: 1

С момента своего первого сезона со 100 очками три года назад Маккиннон заставил своих одноклубников глотать пыль где-то далеко позади — он опережает Валерия Ничушкина, следующего по результативности нападающего «Эвеланш», более чем на 300 очков. Погоня Маккиннона за величием превратила его из звезды на старте карьеры в потенциального члена Зала славы, которого изберут с первого захода.

1. Коннор Макдэвид, центральный нападающий, «Эдмонтон»

Возраст: 29

В прошлом году: 2

Если кто-то и может доказать, что хоккей — это в высшей степени командная игра, так это, вероятно, парень с первого места в нашем топе. Несмотря на великолепное выступление на большой сцене, в Милане его постигло очередное разочарование. Если Макдэвид когда-нибудь захочет выиграть всё, ему понадобится помощь друзей.

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