«Он худший человек, которого я встречал». «Эдмонтон» хочет вернуть Майка Бэбкока в НХЛ

Один из самых титулованных тренеров в истории хоккея может снова получить работу, но этому мало кто рад.

НХЛ давно называется лигой, где все друг у друга списывают. Рецепт успеха одного клуба превращается в рабочую стратегию для большинства остальных команд. Сейчас выход «Вегаса» в финал вполне может помочь тренерам, которых уже давно списали со счетов, — казалось ведь, что после скандального увольнения Джона Тортореллы его дни в роли главного тренера клуба НХЛ закончились.

Главная тренерская вакансия лиги открыта в Эдмонтоне. «Ойлерз» безуспешно пытались попросить у «Вегаса» разрешение на переговоры с уволенным Брюсом Кэссиди, но «рыцари» отказали. Они были в своём формальном праве, ведь «Вегас» будет год платить зарплату уволенному тренеру, но вообще в НХЛ так не принято. Однако на все неформальные правила «Вегасу» давно наплевать.

Вокруг вакансии упоминались все известные имена среди свободных тренеров. До 55 кандидатов, с которыми беседовал «Торонто», не дошло, однако слухов было немало. И вот внезапно на горизонте появилась фамилия Майка Бэбкока — и это вызвало настоящую бурю в американской хоккейной тусовке. Некоторые источники утверждают, что всё уже согласовано и осталось получить разрешение от ассоциации игроков, которая не спешит и хочет провести расследование.

Майк Бэбкок Фото: Carlos Osorio/AP/ТАСС

Уже упоминалось, что ситуация в «Эдмонтоне» такая, что надо идти на очень большой риск. Контракт у Макдэвида двухлетний, но уже следующим летом у менеджмента должны быть очень хорошие козыри для того, чтобы убедить Коннора остаться, ведь его бесплатный уход будет катастрофой для клуба. При этом трансферные возможности у клуба частично ограничены — в этом плане логичным выглядит назначение человека, который выигрывал и Кубок Стэнли, и все крупные международные турниры, имея уникальный багаж наград.

Только за Бэбкоком тянется совсем другой багаж, и не наград. Не просто так «Эдмонтону» придётся спрашивать разрешения профсоюза. В «Коламбусе» Майк ушёл с поста, не проведя ни одного официального матча, из-за скандала: главный тренер попросил некоторых игроков показать ему личные фотографии на телефоне. Историю раздул один из подкастов, и в результате это стоило Бэбкоку работы.

Однако уже в момент прихода в «Коламбус» репутация Бэбкока была плохой. Известен случай в «Торонто», где он попросил Митча Марнера (на тот момент зелёного новичка) составить рейтинг одноклубников по их отношению к работе. Марнер свою задачу выполнил, однако Бэбкок не оставил список в тайне, а огласил его публично. Как отреагировали на такое люди сильно старше Марнера, сложно представить.

Однако и в «Детройте» Бэбкок подмочил свою репутацию, причём обрушивался не только на молодых игроков. Крис Челиос рассказывал: «Он ставил игроков в некомфортные условия. Бывает так, что если ты выигрываешь, то какие-то неудобства можно стерпеть. Но в нашем случае многие игроки не получали удовольствия от того, что приходили на каток даже в те периоды, когда побеждали».

В карьере Бэбкока было множество эпизодов, когда он внезапно усаживал в запас звёздных игроков просто из-за того, что так мог. Тот же Челиос получил лишь одну смену в «Зимней классике» на домашнем льду в Чикаго. Майк Модано остановился в одной игре от 1500 в НХЛ, потому что Бэбкок отправил в его запас во время последних, уже ничего не значащих игр матчей — и если верить Модано, тренер знал об этом юбилее. Наконец, в 2019-м Джейсон Спецца подписал контракт с родным «Торонто», скупил множество билетов для родных и близких на матч, который должен был стать дебютным, — и в последний момент тоже был отправлен в запас.

Особенно тяжёлые воспоминания о Бэбкоке у Юхана Франзена. Швед говорил «Я чувствую дрожь, когда вспоминаю об этом. Инцидент произошел во время серии с «Нэшвиллом» в плей-офф. Он был грубым, неприятным и шокирующим. Это были словесные атаки с его стороны, он говорил ужасные вещи. Но это был лишь один момент из ста. Он ужасный человек, худший из всех, кого я когда-либо встречал. Он просто хулиган, который нападает на людей без видимой причины, будь то игрок или уборщик на арене». Челиос говорил, что момент с Франзеном был одним из худших в его карьере.

Найдутся люди, которые скажут, что хороший человек — это не работа, а игроки стали слишком нежными. Боба Хартли тоже мало кто любил, да и Скотти Боумэна хоккеисты якобы любили лишь в те дни, когда поднимали кубки над головой и получали перстни. Тем более даже тот же Франзен считает, что как тренер Бэбкок классный. Однако есть две проблемы: подобных рассказов о поведении Бэбкока уж слишком много, и сложно записать того же Челиоса (который играл в куда более суровое время) в нытики.

Но вторая важнее — а такой ли уж хороший тренер Бэбкок? Майк ворвался в НХЛ в 39 лет, когда сенсационно вывел скромный «Анахайм» в финал Кубка Стэнли, однако через год команда вообще не попала в плей-офф. Да, в «Детройте» он выиграл Кубок Стэнли — но не кажется ли, что команда с Лидстрёмом, Зеттербергом, Дацюком, Рафальски и кучей других топ-игроков могла выиграть не один кубок за те годы, что Бэбкок руководил «крыльями»? Это же касается и успехов в сборной, где разрыв в классе между Канадой и соперниками был огромным.

Выпьет ли Бэбкок ещё шампанского из кубка? Фото: Andre Ringuette/Getty Images

Когда Лидстрём ушёл, а остальные звёзды стали сильно старше, успех у команд Бэбкока пропал. В «Детройте» он выиграл лишь одну серию плей-офф за четыре сезона, а в «Торонто» ни разу не прошёл дальше первого раунда. Конечно, та команда была довольно молодой, но мы видим, как молодой «Монреаль» уже попал в финал конференции. Тот же Торторелла на этом же отрезке сенсационно выбивал лучшую в историю команду с «Коламбусом» и в регулярке результаты «мундиров» были не хуже «Торонто».

Последний матч Бэбкока в НХЛ датируется 23 ноября 2019-го: за это время лига успела измениться не раз. Как стиль, который после нулевых успеха не приносил, покажет себя в современной лиге? Кроме того, в «Эдмонтон» игрока калачом не заманишь даже с учётом фактора Макдэвида: в «Детройт» в какой-то момент перестали ехать сильные свободные агенты, хотя тогда команда была на коне. А уж что будет, когда там появится Бэбкок?

Возможно, менеджмент «Эдмонтона» рассчитывает на экстраординарную шоковую терапию, чтобы вытащить команду из болотца, в котором она оказалась. Джим Девеллано, вице-президент «Детройта», говорит: «Майк словно автогонщик: он думает только о скорости, нога всегда на педали газа. Он ожидает такого же отношения ото всех остальных, и ему плевать, нравится ли он игрокам или нет. Ему нужен только результат».