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Новости дня в хоккее за 10 июня 2026 года: в Швеции, Финляндии и Чехии против возвращения России, новый формат Матча года

В трёх странах против возвращения сборной России, реформы «Матча года». Итоги дня в хоккее
Владимир Лаевский
Новости дня в хоккее за 10 июня 2026 года
Комментарии
Имя российского вратаря могут нанести на Кубок Стэнли, ЦСКА расстался с Виталием Абрамовым.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 10 июня 2026 года.

«Сибирь» представила тренерский штаб на сезон-2026/2027

Сформирован тренерский штаб хоккейного клуба «Сибирь» на следующий сезон-2026/2027. Главным тренером остался Ярослав Люзенков.

Ассистентами главного тренера стали Алексей Кривченков, Альберт Лещёв и Дмитрий Субботин. Тренер вратарей — Егор Подомацкий. За физическую и функциональную подготовку будут отвечать Дмитрий Попов и Ираклий Наскидашвили. Видеотренеры — Олег Куликов и Игнат Савенок.

Тренер по физической подготовке Леонид Дмитриченко и видеотренер Никита Капкайкин покинули клуб.

В прошлом сезоне новосибирский клуб сумел пробиться в число участников плей-офф, заняв восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ. В первом раунде «Сибирь» уступила «Металлургу» в пяти матчах.

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Фамилия Кочеткова будет нанесена на Кубок Стэнли в случае победы «Каролины» в финале

Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков попал в заявку на четвёртый матч серии финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (5:3, 2-2). Россиянин был указан в качестве запасного вратаря, основным матч провёл Брэндон Басси.

Пётр Кочетков не играл за «Каролину» с декабря прошлого года, а количество матчей в сезоне не позволяло ему претендовать на то, чтобы его фамилия оказалась на Кубке Стэнли в случае победы «ураганов». Благодаря попаданию в заявку на матч финальной серии у Кочеткова есть шанс стать обладателем Кубка Стэнли, если «Каролина» его выиграет. В этом случае фамилия россиянина будет нанесена на трофей.

В текущем сезоне Кочетков провёл лишь девять матчей в регулярном чемпионате, пропустив некоторое время из-за травмы и проиграв конкуренцию Басси. В плей-офф россиянин участия не принимал.

Тренерский штаб «Каролины» предоставил отдых основному вратарю Фредерику Андерсену, который не попал в заявку на четвёртый матч серии.

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МХК «Спартак» продлил контракт с главным тренером Александром Барковым

МХК «Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером Александром Барковым на три года.

«Напомним, за три сезона под руководством Александра Эдгардовича МХК «Спартак» стал обладателем Кубка Харламова в 2025 году и серебряным призёром в прошедшем сезоне! Желаем Александру Эдгардовичу новых побед с молодёжной командой московского «Спартака»!» – сказано в сообщении клуба.

Отец форварда «Флориды Пантерз» Александра Баркова в прошлом сезоне временно исполнял обязанности главного тренера «Спартака» в КХЛ, когда Алексей Жамнов восстанавливался после операции. В финальной серии МХЛ красно-белые уступили «Локо» в шести матчах.

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Профсоюз игроков НХЛ попросил лигу начать расследование действий Бэбкока в «Коламбусе»

Как сообщает инсайдер Даррен Дрегер, профсоюз игроков НХЛ попросил лигу начать расследование обвинений в том, что Майк Бэбкок нарушал частную жизнь игроков во время своего пребывания в «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее «Эдмонтон Ойлерз» связался с Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) с целью выяснить, есть ли какие-то вопросы, требующие урегулирования, перед возможным приглашением 63-летнего специалиста.

В 2023 году Бэбкок подал в отставку с поста главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» из-за обвинений во вторжении в частную жизнь игроков.

За свою тренерскую карьеру Бэбкок успел поработать в трёх клубах Национальной хоккейной лиги: «Торонто Мэйпл Лифс», «Анахайм Дакс» и «Детройт Ред Уингз», который под его руководством выиграл Кубок Стэнли в 2008 году. С «утками» канадец дошёл до финала плей-офф НХЛ в 2003 году.

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В Швеции, Финляндии и Чехии высказались против возвращения сборной России по хоккею

Представители хоккейных федераций Швеции, Финляндии и Чехии по-прежнему не хотят допуска российских сборных к международным турнирам, но при этом отказываются комментировать свои действия в случае положительного для России решения. Об этом сообщает SVT.

«В нынешней ситуации мы считаем участие России совершенно немыслимым. Но в уставе ИИХФ таких пунктов [позволяющих отстранить Россию] нет, за исключением тех, которые касаются безопасности», — заявил председатель Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон.

Телеканал SVT также обратился за комментариями в хоккейные федерации Финляндии и Чехии. Обе организации подтвердили позицию, поддерживающую отстранение россиян.

«Мнение Чешской федерации хоккея — в сложившихся обстоятельствах мы не видим возможности сыграть против российской национальной команды», — отметил генеральный секретарь Чешской федерации хоккея Ян Черни.

При этом федерации отказались комментировать свои действия в том случае, если российские хоккеисты вернутся на международные соревнования.

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ЦСКА обменял нападающего Виталия Абрамова в «Амур»

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что нападающий Виталий Абрамов в результате обмена перешёл в хабаровский «Амур». Взамен армейский клуб получит денежную компенсацию. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Благодарим Виталия за отличную игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении ЦСКА.

В сезоне-2025/2026 Абрамов провёл за армейцев в регулярном чемпионате 63 матча, набрав 25 (11+14) очков. В Кубке Гагарина на счету нападающего четыре очка — гол и три результативные передачи в девяти встречах.

Абрамову 28 лет, он выступал за ЦСКА с 2021 года, в составе армейской команды хоккеист стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2022, 2023).

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Впервые в истории Кубка мэра Москвы участие в соревнованиях примут восемь команд

Впервые в истории Кубка мэра Москвы участие в соревнованиях примут восемь команд. Турнир состоится в столице с 27 по 30 августа во Дворце спорта «Мегаспорт».

Впервые в истории Кубка участие в соревнованиях примут восемь команд: московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо», нижегородское «Торпедо», минское «Динамо», казанский «Ак Барс», екатеринбургский «Автомобилист» и китайский клуб «Шанхайские Драконы».

Команды будут разделены на две группы. В группу А войдут ЦСКА, «Спартак», «Динамо-Минск» и «Ак Барс», в группу Б — московское «Динамо», «Торпедо», «Шанхайские Драконы» и «Автомобилист». Решающие матчи за пятое и третье места, а также финал пройдут 30 августа.

Ковальчук и Фёдоров будут генменеджерами в матче между игроками НХЛ и КХЛ

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Фёдоров будут генеральными менеджерами команд «Матча года» между российскими игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

«Стать генеральным менеджером одной из команд на «Матче года» — очень интересный опыт для меня. Я принимал участие в двух прошлых играх, но в качестве игрока. Здесь же передо мной стоят совсем другие задачи. Не менее интересные и амбициозные. Уверен, что вместе приложим все усилия, чтобы зрители запомнили этот матч как один из самых ярких и интересных спортивных событий», — сказал Ковальчук.

«Рад снова принять участие в этом проекте. И надеюсь быть максимально полезным в своём амплуа. Я внимательно следил за минувшим сезоном как и в НХЛ, так и в КХЛ. Поэтому у меня сформировалось своё видение, как сделать игру на льду ещё более зрелищной, порадовать болельщиков на трибунах и у телеэкранов. И, что особенно важно, мы вместе с Ильёй и двумя капитанами будем стремиться скомпоновать обе команды так, чтобы в матче было равное противостояние двух одинаково сильных составов. В Петербурге зрители увидят по-настоящему зрелищный хоккей», — заявил Фёдоров.

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