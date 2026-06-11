«Амур» на пути к лучшему результату в истории КХЛ?

«Ставлю хоккейному клубу «Амур» задачу – завоевание Кубка Гагарина до 2026 года», — сказал в 2021 году тогда ещё губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Что произошло за эти годы? Эта цитата Дегтярёва превратилась в один из самых долгоживущих мемов в российском хоккее, о котором после прошедшего чемпионата можно уже и позабыть. Ну, максимум ностальгически хихикнуть.

За эти годы «Амур» несколько раз менял концепцию, однако итог был приблизительно одним и тем же – невыход в плей-офф. Исключением стал сезон-2023/2024, когда команда Андрея Мартемьянова дала бой будущему чемпиону в первом раунде, уступив только в овертайме шестого матча.

В прошлом сезоне у «Амура» были превосходные шансы на плей-офф, до начала января казалось, что всё хорошо. Экстренная и отложенная смена главного тренера была пройдена спокойно, Максим Дорожко дал надёжность на последнем рубеже, которую в Хабаровске не видели очень давно, первая пара защитников в лице Мищенко и Евсеева провела прорывной сезон, Лихачёв зажигал, а Олег Ли пережил вторую молодость.

Максим Дорожко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако после наступления нового календарного года хабаровчане надломились, отчасти ментально. Множество упущенных побед в концовках матчей (даже там, где «Амур» играл с заметным преимуществом) и напирающая снизу «Сибирь» заставили дальневосточников дёргаться. К тому же ко второй половине сезона заметно устал основной вратарь команды Дорожко, который играл практически без замен.

О потере уверенности на том отрезке сезона сказал и Олег Ли в недавнем интервью «Чемпионату».

«Одна из ключевых игр была в плане уверенности – вели 2:1, а проиграли 2:4 в основное. С этого, думаю, началось всё у нас в другую сторону. Дожали бы ту игру – была бы у нас ещё бо́льшая уверенность в себе, яркие эмоции».

Изменения после такого сезона были нужны, однако ломать фундамент не стоило – всё-таки «Амур» остановился в шаге от плей-офф, бо́льшую часть сезона находясь в восьмёрке на Востоке.

На пост генерального менеджера назначили Никиту Точицкого, для которого этот опыт новый. Конечно, многие тут увидели протекцию влиятельного отца, и переубедить таких людей крайне сложно. Да пока и не надо этого делать – хочется увидеть первые итоги работы специалиста. Хотя первые шаги в новой должности выглядят по-хорошему интригующе.

О неопытности тренерского штаба Александра Андриевского вслух говорили не так громко, однако периодически от специалистов эта мысль проскакивала. «Амур» здорово решил эту проблему, дав в помощники Александру Леонидовичу человека, который последние два года работал главным в КХЛ.

Павел Десятков три года назад в «Ладе» помогал Олегу Браташу выйти в плей-офф, тольяттинцы при этом не обладали широкими возможностями. Так что, думаю, вопрос, как два главных тренера по натуре уживутся в одном штабе, не возникнет.

Павел Десятков Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

Но самое интересное в нынешнее межсезонье даже не перечисленное выше. «Амур» очень грамотно и точечно ведёт трансферную политику, к которой возникает ровно один вопрос, да и тот следует из высказывания губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.

В конце мая он выступил в прессе, где сказал следующее:

«Абсолютно убеждён, что в хоккей должны играть наши хоккеисты. Поэтому мы прекратили отношения с легионерами и стали поддерживать выходцев из наших российских молодёжных команд.

Зарубежные легионеры получали по контрактам больше, чем наши не сильно избалованные парни. Во-вторых, они стали более мотивированны, поэтому выигрышей стало больше».

Предположить, почему Демешин пришёл к такому выводу можно: всё-таки в последние сезоны с легионерами «Амур» откровенно не попадал. Гальченюк больших авансов не оправдал, Бродхёрст чаще лечился, чем играл, Броссо два года назад провалился, а про Джурасика и натурализованного Кэмерона Ли и говорить нечего.

Однако в данных условиях отказ от легионеров – слегка популистская позиция. Но, может быть, что-нибудь ещё изменится.

Зато в остальном у Хабаровска пока всё выглядит логично и грамотно. Увидели, что Дорожко не может весь сезон проводить на высоком уровне, играя без замен? Нашли достойного бэкапа Александра Трушкова, который разгрузит основного вратаря.

На самом деле, это важное приобретение ещё и в том смысле, что голкиперам на Дальнем Востоке приходится гораздо сложнее, потому что нагрузка на их нервную систему значительно выше. Это отчасти объясняет спад Дорожко после Нового года – играть в режиме нон-стоп в команде, которая базируется в Хабаровске, часто летает и очень сильно зависит от состояния вратаря, тяжело.

Не смогли удержать Евсеева (пусть у него и была аренда) и Мищенко? Выменяли Мачулина и Василевского, которые точно дадут основательности в своей зоне. Да и подписание Алексея на рынке – удача и показатель хорошей работы. Такой защитник точно не остался бы без работы, удивительно, как «Салават» отпустил воспитанника.

При этом формирование обороны вряд ли закончено: есть небольшой количественный пробел, а также отсутствие защитника под первое большинство. С учётом больших сложностей «Амура» при игре «пять на четыре» в прошлом году проблему эту надо решать, причём оперативно.

Топ-6 нападения у хабаровчан вырисовывается очень интересный. Первоначальная задача – выкуп у «Локомотива» Ярослава Лихачёва – ещё официально не решена, но ходят слухи, что клубы уже договорились. Также в первый день после открытия рынка свободных агентов был подписан Кирилл Пилипенко, который неубедительно провёл прошлый сезон, однако два года до этого зажигал в «Северстали». В топ-клубе у Кирилла не получилось, но в Хабаровске форвард получит и время, и доверие. Вчера «Амур» громко выступил на рынке, выменяв у ЦСКА Виталия Абрамова, так и не вписавшегося в игровую модель Игоря Никитина.

Наличие трёх твёрдых игроков в верхние звенья, снайпера Чеховича, которому, правда, нужно найти грамотное применение, а также молодых Кузьмина, Климовича, Филатьева, готовых взять на себя новые роли, говорит о том, что в Хабаровске настроены серьёзно.

Да и ответственные за раздевалку и опыт в такой компании есть – это и Олег Ли, который продлил контракт с клубом, и Александр Дергачёв, пополнивший команду в июне.

В следующем сезоне «Амур» точно пойдёт к лучшему результату в истории, состав команды не выглядит фантастическим, однако он укомплектован умелыми хоккеистами, чья роль примерно понятна. Смущает пока лишь их количество – на Дальнем Востоке нужно иметь возможность проводить ротацию.

А о каком лучшем результате идёт речь? На второй раунд плей-офф «Амур» вряд ли будет претендовать, но попасть в восьмёрку и потрепать нервы фавориту – вполне. Для команды, у которой за всю историю лишь три победы в играх на вылет в КХЛ, это будет отличным результатом.