«Случайно задел курок». Трагически оборвалась жизнь молодого хоккеиста

Кошмарные новости пришли из Башкортостана – в результате несчастного случая оборвалась жизнь нападающего ХК «Норильск» Егора Ядыкина. Воспитанник системы «Авангарда», которому в феврале исполнился 21 год, погиб во время отпуска, который он проводил в родном Салавате.

«С глубоким прискорбием и болью в сердце сообщаем о том, что наш игрок Егор Ядыкин ушёл из жизни при трагических обстоятельствах. За время выступлений в ХК «Норильск» он показал себя не просто профессионалом и перспективным игроком, а настоящим самоотверженным бойцом, для которого командные идеалы были превыше всего.

Егор был улыбчивым парнем, который давал партнёрам энергию на площадке и за её пределами. Он был надёжным и отзывчивым другом, внимательным к проблемам каждого. Новость о внезапном уходе Егора стала шоком для всех без исключения в нашем клубе. Все мысли и поддержка ХК «Норильск» сейчас с его родными и близкими. Наш клуб окажет им всю необходимую помощь», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Егор Ядыкин Фото: hcnorilsk.com

По информации портала UFA1.RU, Егор проводил досуг со своим дедушкой, вместе с которым собирался отправиться на рыбалку. Вместе с этим старший родственник хоккеиста планировал научить его обращаться с оружием.

«По предварительной версии, хоккеист находился в салоне автомобиля. Он случайно задел курок ружья, и оружие выстрелило, попав в него. Ядыкин скончался на месте происшествия, это произошло в Салавате», — цитирует источник «РИА Новости».

Сообщается, что дедушка Егора не смог перенести этой трагедии – он оставил голосовое сообщение родственникам, в котором рассказал о случившемся происшествии, а затем свёл счёты с жизнью. Тела обоих мужчин были найдены в гараже, из которого они должны были отправиться на совместный досуг.

К 21 году Ядыкин в составе «Омских Ястребов» успел провести 169 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф МХЛ, в которых набрал 67 (27+40) очков, а также принять участие в Кубке Вызова – 2025, где он был одним из трёх представителей своей команды.

Егор Ядыкин Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Прошедший сезон был для Егора первым полноценным в ВХЛ – год назад он пополнил состав «Норильска», в котором провёл 46 встреч и совершил 4 (2+2) результативных действия. К огромному сожалению, гостевой матч с новокузнецким «Металлургом» 16 марта стал для него последним не только в том чемпионате, но и в жизни.

«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Егора Ядыкина.