«Ак Барс» сохранил тренера, один из лидеров «Эдмонтона» просит обмен. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных хоккейных новостей за 11 июня.

«Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиятулиным

«Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиятулиным. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, новое соглашение рассчитано до 31 мая 2028 года. Гатиятулин работает в «Ак Барсе» с 2024 года.

50-летний специалист возглавляет казанский клуб с 2024 года. По итогам минувшего регулярного чемпионата «Ак Барс» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф казанская команда дошла до финала, где проиграла в серии ярославскому «Локомотиву» со счётом 2-4.

В 1/8 финала «Ак Барс» оказался сильнее челябинского «Трактора» (4-1), на стадии четвертьфинала казанский клуб победил минское «Динамо» в серии со счётом 4-0. В серии 1/2 финала казанцы одержали победу над магнитогорским «Металлургом» (4-1).

Нападающий Артём Ильенко подписал контракт с «Авангардом»

«Авангард» заключил контракт с нападающим Артёмом Ильенко сроком на три сезона. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

Ранее 30-летний Ильенко провёл три сезона в стане московского «Динамо», стал обладателем Кубка Континента (2024) и бронзовым медалистом чемпионата КХЛ (2025). На счету форварда 221 игра за бело-голубых и 70 (28+42) набранных очков.

«Ещё один новичок нашей команды, который не нуждается в представлении. Артём Ильенко – центральный нападающий с характером, боец и универсал. При надобности может сыграть и в большинстве. Последние сезоны больше ассоциируют Артёма как игрока разрушительного плана, но его скорость и нацеленность на ворота позволяют другим звеньям поддерживать атакующий порыв первых звеньев. Уверен, что Артём Ильенко станет любимцем омских фанатов. Желаю удачи на новой карьерной ступеньке!» — заявил генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин.

Защитник Дарнелл Нурс запросил обмен из «Эдмонтона» — Sportsnet

31-летний канадский защитник Дарнелл Нурс запросил обмен из «Эдмонтон Ойлерз», сообщает Sportsnet со ссылкой на источники.

У Нурса есть пункт о полном запрете на обмен до 1 июля 2027 года, до этого времени ничего не может произойти без его одобрения. Дополнительно источники указали, что Нурс предоставил список из трёх-пяти команд, которые он мог бы рассмотреть.

В минувшем регулярном сезоне игрок обороны провёл 82 встречи, в которых Дарнелл забросил семь шайб и отдал 17 результативных передач. В составе сборной Канады Нурс сыграл 10 матчей на чемпионате мира — 2026. В этих играх он набрал 6 (0+6) очков.

«Есть реальный шанс, что это новый Кучеров». Эксперт — о Маккенне

Директор скаутингового департамента на правах анонимности в интервью изданию The Athletic высказался о главном претенденте на первый номер драфта лиги 2026 года Гэвине Маккенне.

«Я понимаю, что насчёт его характера есть сомнения — я тоже их разделяю. Но есть реальный шанс, что это новый Патрик Кейн или Никита Кучеров. Его хоккейный IQ и ловкость рук действительно впечатляют», — заявил директор скаутингового департамента одной из команд НХЛ.

18-летний форвард в сезоне-2025/2026 выступал за команду университета Пенсильвании в NCAA и набрал 51 (15+36) очко в 35 матчах.

«Адмирал» представил тренерский штаб на сезон-2026/2027

ХК «Адмирал» представил тренерский штаб на сезон-2026/2027. Главным тренером остаётся Олег Браташ, возглавивший команду в середине прошлого сезона.

Помогать ему продолжат тренер вратарей Денис Черепанов, тренер по ОФП Кирилл Легчаков, а также тренер Валерий Кулибаба. К штабу «моряков» также присоединятся Дмитрий Кокорев и Андрей Шайдуллин на должность видеотренера. Ранее Шайдуллин три года работал в системе казанского «Ак Барса».

Прошлый год Дмитрий Кокорев провел у руля самого северного профессионального клуба страны — ХК «Норильск». В КХЛ он был главным тренером ХК «Сочи», а также работал ассистентом в тольяттинской «Ладе» в 2025 году.

Новый тренер «Лос-Анджелеса» прокомментировал предстоящую работу с Артемием Панариным

Питер Лавиолетт после назначения главным тренером «Лос-Анджелес Кингз» заявил, что рад воссоединению с российским форвардом Артемием Панариным.

«Панарин — один из самых талантливых игроков, которых я когда-либо тренировал, и я очень рад снова с ним работать», — приводит слова Лавиолетта пресс‑служба НХЛ.

9 июля Лавиолетт возглавил «Кингз», где выступает Панарин. Вместе они работали в «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2023-2025 годах.