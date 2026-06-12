Кучеров выиграл самую престижную награду НХЛ! Игнорировать достижения Никиты было нельзя

Для россиянина это второй «Харт Трофи», чаще из россиян его брал только Овечкин.

Два дня назад, после четвёртого матча финала Кубка Стэнли, было объявлено, что обладатель «Харт Трофи» станет известен перед пятой игрой между «Каролиной» и «Вегасом».

«Харт» вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата, этот индивидуальный трофей давно считается самым престижным среди личных наград НХЛ. Некоторые пытаются это оспорить, ставя выше «Тед Линдсей», который вручается Ассоциацией игроков лиги, а не местными журналистами, однако восприятие в глазах общественности, наверное, уже не изменить.

Никита Кучеров во второй раз в карьере выиграл «Харт Трофи»! В первый раз эту награду форвард «Тампы» брал ещё в 2019 году, когда набрал 128 очков в регулярке и побил рекорд Александра Могильного по очкам в одном отдельно взятом сезоне для россиян.

Кучеров набрал в голосовании 1436 баллов и опередил Коннора Макдэвида, который стал лучшим бомбардиром регулярки, всего на 10 очков! Третьим стал Натан Маккиннон, тоже не сильно отставший от лидеров «Тампы» и «Эдмонтона».

В XXI веке только три игрока выигрывали приз более одного раза. Это Сидни Кросби (2007, 2014), Александр Овечкин (2008, 2009, 2013) и Коннор Макдэвид (2017, 2021, 2023).

Кучеров – четвёртый россиянин, который брал «Харт Трофи», ранее это достижение покорялось только Сергею Фёдорову, Александру Овечкину и Евгению Малкину. И второй – после Ови, кто выигрывал награду более одного раза.

Если оглянуться назад, всё равно есть ощущение, что Кучеров мог взять «Харт» минимум четыре раза, особенно в прошлом и позапрошлом сезонах, когда становился лучшим бомбардиром регулярки, организовывал почти 50% шайб «Тампы», а также банально дотаскивал «молний» до плей-офф. Но нежелание Никиты уделять время медийной составляющей принесло свои плоды – журналисты годами будто не желали объективно смотреть на достижения Кучерова.

Однако больше игнорировать Никиту было нельзя! Кучеров – лучший игрок НХЛ последних трёх лет, не замечать это оскорбительно. А поэтому и награда абсолютно заслуженная. Да, Никита не стал лучшим бомбардиром, но россиянин провёл на шесть матчей меньше, чем Макдэвид, и по средней результативности форвард «Тампы» опережает капитана «Эдмонтона».