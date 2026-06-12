Русская перестрелка в финале Кубка Стэнли! «Каролина» — в шаге от трофея

Нет человека в этом мире, который не восхитился бы финалом НХЛ в этом году. Команды дают болельщикам всё: голы, борьбу, драму, сюжетные повороты, тактические хитрости. Тренерам, правда, вряд ли такое нравится: они оба прямо говорят, что не совсем понимают, что происходит в этой серии.

Совсем недавно прошла новость, что Сергея Бобровского могли в дедлайн обменять в «Каролину». Так совпало, что она появилась ровно тогда, когда у «Харрикейнз» начались проблемы с вратарями: Андерсен в третьей игре пропустил четыре шайбы и больше не появился даже в заявке команды, а основным стал человек, никогда до этого не игравший в Кубке Стэнли.

Павел Дорофеев проводит роскошный плей-офф: долгое время он был лучшим снайпером розыгрыша, а также палочкой-выручалочкой для «Вегаса». Однако в финале результативность форварда резко пошла на спад, и, что самое грустное, полезность на площадке – тоже. Павлу досталось немало критики, но пора бы привыкнуть к этому – Дорофеев задрал планку высоко, теперь будут судить по ней и спрашивать, как с лидера.

Но в начале пятой игры россиянин всё-таки прервал безголевую серию – «Вегас» отличился в большинстве. Правда, розыгрыш был очень нестандартный: «рыцари» убежали в молниеносную контратаку, и Дорофеев бросал даже не со своего фланга.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Впрочем, внимание с Павла быстро перешло на героя этого финала – Джордана Стаала. Угадаете с одной попытки, что он сделал? Правильно – забил в пятом матче подряд, вновь с пятака. Оборона «Голден Найтс» наплевательски отнеслась к атаке «Харрикейнз» мелким десантом, а зря. Капитан «Каролины» сыграл на подставлении и повторил рекорд Ришара (1951 год) и Беливо (1956) – больше в пяти финальных встречах подряд не забивал никто.

Второй период неожиданно стал слишком вязким, однако и это продлилось недолго. «Вегас» два раза подряд удалился и сильно поплатился за это – Андрей Свечников пустил шайбу по льду, и Картер Харт не успел опуститься на щитки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В конце отрезка отличился и партнёр Андрея по звену Себастьян Ахо. Финский форвард завершил шикарную трёхходовку «Каролины».

В третьем периоде гостей долгое время не было на льду, а «Харрикейнз» не только хорошо оборонялись, но ещё и опасно атаковали, находясь гораздо ближе к заброшенной шайбе. Но ощущение возможного камбэка, витающее в воздухе в этой серии, не давало списать «Вегас». Однако затем Марк Стоун получил четыре минуты за игру высоко поднятой клюшкой в простой ситуации, и «Каролина» реализовала лишнего.

Николай Элерс классно оценил ситуацию и скинул шайбу на дальнюю штангу, где в ожидании передачи аккуратно постукивал клюшкой Свечников. По пустым воротам Андрей не промахнулся – дубль форварда хозяев.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но как только «Вегас» оказался в безвыходной ситуации, так сразу классно заиграл. Дорофеев мгновенно отквитал одну шайбу, спокойно разобравшись с вратарём на пятаке. Потом гости принялись штурмовать ворота Басси, у которого в последние пять минут матча работы было больше, чем в предыдущие 55. Брэндон не прогнулся под давлением, а ещё один раз его спасла штанга.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Русская перестрелка в исполнении Дорофеева и Свечникова в финале Кубка Стэнли закончилась победой Андрея. «Каролина» — в шаге от трофея!