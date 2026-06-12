Овечкин останется в НХЛ ещё на год! На это есть 5 причин

«Вашингтон» в сезоне-2025/2026 не попал в плей-офф, отстав от «Филадельфии» всего на три очка. Это стало разочаровывающим результатом, особенно если учесть, что буквально за год до этого «столичные» финишировали вторыми во всей НХЛ и даже впервые за долгие годы прошли во второй раунд.

В какой-то момент сезона показалось, что непопадание «Кэпиталз» в плей-офф будет значить, что Александр Овечкин, чей контракт завершается уже в этом июне, вряд ли останется в НХЛ.

Однако не всё так просто.

Капитан «Вашингтона» может задержаться в Северной Америке ещё на годик, и на то есть сразу пять причин. Какие же?

1. Он тянет уровень НХЛ

Овечкин уже не раз заявлял, что не хочет обманывать хоккей. То есть он уйдёт, когда почувствует, что больше не способен конкурировать на высочайшем уровне.

Но что же мы видим? Нападающий, которому перед стартом регулярного чемпионата стукнуло уже 40 лет, стал лучшим снайпером и бомбардиром «Вашингтона» в сезоне — 32 гола и 64 очка. А по количеству ассистов он уступил лишь четырём игрокам — на его счету 32 передачи.

Это сами по себе довольно неплохие результаты, а если учесть возраст Ови и общий кризис команды, то выходит, что Александр и вовсе провёл отличный сезон.

Александр Овечкин Фото: Jamie Sabau/Getty Images

Конечно, его стиль игры и роль несколько изменились, но Овечкин доказал, что он по-прежнему конкурентоспособен, может играть на высоком уровне и является главным лидером «столичных». А это, пожалуй, самый важный фактор: он не будет обманывать хоккей, если подпишет ещё один контракт в НХЛ.

2. «Вашингтон» может быть конкурентоспособен

При заключении предыдущего соглашения в 2021 году одним из основных условий Овечкина было создание конкурентоспособной команды. Судя по тому, что Александр говорил на пресс-конференции по завершении сезона-2025/2026, это станет важным фактором и на сей раз.

Сейчас в ситуации «Вашингтона» много позитива. Практически весь костяк имеет контракты на следующий сезон, включая обоих основных вратарей. Если не брать в расчёты Овечкина и 31-летнего новичка Давида Кемпфа, то остаётся всего четыре игрока без контрактов, причём 25-летний Коннор Макмайкл и 24-летний Хендрикс Лапьер — ограниченно свободные агенты, а 28-летний Брэндон Дьюхейм и 34-летний Тревор ван Римсдайк — НСА. То есть фактически сложностей с сохранением молодых хоккеистов не должно возникнуть, угрозы потерять кого-то важного практически нет.

Кроме того, на следующий сезон у «Вашингтона» свободно под кепкой порядка $ 31 млн, плюс есть 20 пиков на ближайшие три сезона, включая два в первом раунде в этом году, что значит, что у клуба будет шанс значительно укрепить состав.

Стоит также отметить, что под конец регулярки за «Кэпиталз» успешно дебютировали 19-летние Коул Хатсон и Илья Протас, которые, по словам известного инсайдера Эллиотта Фридмана, произвели на Овечкина большое впечатление.

Иными словами, в будущем сезоне «Вашингтон» наверняка предстанет конкурентоспособной командой, а вокруг Алекса будут парни, которые смогут снабжать его шайбой.

Так что в этом плане у Ови особо не должно быть беспокойств.

3. Относительно позитивная концовка сезона

«Кэпс» не попали в плей-офф, из-за чего, конечно, нельзя назвать сезон успешным, однако под конец регулярки команда, кажется, смогла преодолеть кризис, с которым столкнулась в ходе чемпионата — или как минимум сделать большой шаг в сторону его преодоления.

В ходе сезона «Вашингтон» падал довольно низко, но на финише пришёл в себя. С 27 марта до конца регулярки «столичные» проиграли всего два матча, при этом одержав восемь побед. А если за точку отсчёта брать 13 марта, то за этот отрезок команда из 32 очков потеряла всего восемь.

И что особенно важно — в тот момент тренерский штаб не пытался «заездить» свой костяк, а давал время молодым хоккеистам, экспериментировал и, кажется, нашёл то, что можно перенести в новый сезон.

Конечно, всё ещё есть над чем работать, однако концовка сезона явно оставила позитивные впечатления. Фундамент есть. А помимо этого, есть ещё и работа над ошибками: «Вашингтон» уже расстался с ассистентом тренера Кирком Мюллером, отвечавшим за большинство, которое у «столичных» хромало на обе ноги, и назначило нового специалиста — Рэя Беннетта.

4. Ови всё ещё может рассчитывать на здоровье

В одном из весенних интервью Овечкин заявил, что вопрос здоровья станет ключевым при определении своего будущего. Мы наверняка многого не знаем, но что увидели в этом сезоне?

Нападающий впервые за восемь лет — то есть впервые с чемпионского сезона — не пропустил ни одного матча. Это особенно впечатляет, если учитывать, что Ови уже 40. К тому же, перейдя в преклонный по хоккейным меркам возраст, форвард регулярно брал небольшие выходные и неизменно оставался вне заявки в нескольких матчах, да и мелкие травмы всё-таки в том или ином виде давали о себе знать — но в нынешнем сезоне Овечкин отыграл от звонка до звонка.

Александр Овечкин Фото: Greg Fiume/Getty Images

Конечно, отчасти это связано с изменением его роли и стиля игры, а также с сокращением среднего времени на льду и грамотно проработанной стратегией в плане смен, но невозможно так продержаться весь сезон только за счёт этих факторов. По тому, что мы видим, кажется, что с точки зрения здоровья Александр точно способен поиграть ещё годик.

5. Мотивация

В сезоне-2025/2026 Овечкина периодически критиковали за то, что у него будто нет мотивации, будто играет без огонька в глазах. Но всё же кажется, что эта критика была не особо обоснованной. Радовался голам партнёров так, словно забил сам, заводил одноклубников, вёл команду за собой — в общем, Алекс выглядел почти точно так же, как раньше. Так что в плане мотивации вряд ли к нему могут быть вопросы.

Более того, у нападающего точно будет сразу несколько стимулов продлить контракт.

Во-первых, Овечкин всё ещё любит хоккей и хочет побороться за Кубок Стэнли. В следующем сезоне у «Вашингтона» явно будет больше шансов на трофей, чем было в этом году. Да и завершать карьеру после того, как обиднейшим образом не попал в плей-офф и даже не поборолся за кубок, было бы не в духе Ови. Так что это дополнительный стимул задержаться.

Во-вторых, Александр наверняка думает о суммарном рекорде по количеству голов в НХЛ. Ему осталось всего 10 шайб, чтобы сравняться с Уэйном Гретцки (1006 против 1016), и 11 — чтобы обойти его и стать абсолютно лучшим. До рекорда буквально рукой подать.

В-третьих, первое место Овечкина в командной гонке снайперов и бомбардиров говорит о том, что пока у «столичных» нет другого лидера, другой звезды. Вряд ли Александр оставит родную команду в состоянии, когда ей не на кого положиться в трудный момент. Да и он сам понимает, что у «Вашингтона» есть хорошая молодёжь, которой именно сейчас нужны опытные ребята рядом. Грядущий сезон может быть отличным переходным этапом.

В-четвёртых, есть и чуть более прозаичная причина — финансовый фактор. «Вашингтон» наверняка не обидит свою главную звезду, пространство под потолком есть, а заработать дополнительные $ 8-10 млн никогда не бывает лишним.

***

Конечно, пока ещё совсем непонятно, что ждёт Овечкина, но очевидно, что причины продлить контракт ещё на сезон у капитана «Вашингтона» есть. А насколько они окажутся стоящими, мы узнаем уже в июле, когда Александр, вероятнее всего, объявит о своём решении.

Но вряд ли кто-то откажется от того, чтобы понаблюдать за лучшим голеадором в истории ещё годик.

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».