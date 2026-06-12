«Ак Барс» продолжит идти с Гатиятулиным. Только кто будет в команде на следующий сезон?

Наконец-то случилось то, чего все и ожидали – Анвар Гатиятулин официально в «Ак Барсе» ещё на два сезона. Ключевой вопрос был именно в сроке соглашения, принципиальное решение о продлении сотрудничества стороны приняли ещё по ходу полуфинала с Магнитогорском.

После «серебряного» сезона уходить в перестройку и менять курс для казанцев было бы глупостью, только вот кем Гатиятулину предстоит играть этой осенью? Уже точно уходят Илья Сафонов и Нэйтан Тодд, одной ногой в Екатеринбурге Александр Барабанов, а про трансферы на вход не слышно вообще ничего. Марат Валиуллин знает, что делает?

Анвар Гатиятулин Фото: ХК «Ак Барс»

Сложно было себе представить сценарий, при котором Анвар Гатиятулин покинул бы «Ак Барс» по итогам этого сезона. Специалисту искренне нравится в Татарстане, где его признали своим, а в клубе полностью довольны работой Анвара Рафаиловича. Карт-бланш Гатиятулину дали ещё осенью: пока тренера отправляла в отставку едва ли не вся страна, генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов лично звонил наставнику «барсов» и заверял, что верит в него. Только вот официального продления контракта пришлось ждать целых две летних недели. Затык был в первую очередь бюрократический: в клубе ждали личной встречи не только с Магановым, но и с Рустамом Миннихановым. Решения подобного рода без прямого и 100-процентного «да» от верхушки республики в «Ак Барсе» не делаются. К тому же после длинного сезона и сам Гатиятулин брал паузу от деловых встреч.

Формальности улажены – два года оптимальный срок как для тренера, так и для клуба. Финансовая сторона вопроса не была ключевой в переговорах, но и обижать специалиста после выхода в финал никто не собирался. По данным казанских СМИ зарплата тренера стала существенно выше, хотя в топ лиги по доходам Анвар Рафаилович всё ещё не входит. Куда важнее Гатиятулину было чувствовать свободу в плане подбора штаба, и здесь ему также идут навстречу. В команде должен остаться тренер вратарей Георгий Гелашвили, о работе которого по ходу сезона были спорные отзывы, однако справедливости ради именно с ним показал прогресс Максим Арефьев и закрепился в КХЛ. При этом останется и Сергей Абрамов, личный тренер Тимура Билялова, а вот Александра Агопеева, отвечающего за вратарей системы, многие отправляют в московское «Динамо».

Георгий Гелашвили Фото: ХК «Ак Барс»

Тренер по защитникам Александр Макрицкий так же, как протеже Гатиятулина, вряд ли покинет клуб, отвечающий за нападающих Денис Ячменёв тоже остаётся, как и легендарная пара видеотренеров Дмитрий Полянчиков — Кирилл Горнов. Уверенности нет только по Константину Шафранову, за которым в прошлом сезоне было большинство. Казахстанский специалист пришёл в «Ак Барс» по ходу сезона, сменив Алексея Тертышного. В моменте его ходы сработали, правда, стабильности при реализации лишнего Казань так и не обрела. В финале во многом именно проблемы с большинством стали причиной поражения. В равных составах «Локомотив» не позволяет ничего создать сопернику, но и с численным перевесом «Ак Барс» часто не мог даже войти в зону ярославцев. Тем не менее в клубе не настроены что-то менять и хотят продлить сотрудничество с Шафрановым – слово остаётся за тренером.

А вот что касается игроков, с которыми в новом сезоне будет работать штаб Гатиятулина, тут ясности пока нет никакой. Вернее, ясно только, что в команде точно не будет Ильи Сафонова, который поехал в «Ванкувер», несмотря на долгие уговоры остаться в России, а также Нэйтана Тодда. Тодда удачно выменяли на дедлайне у «Спартака» и хотели оставить, только на канадца ещё по ходу полуфинала положил глаз тренер «Металлурга» Андрей Разин. В Магнитогорске видят Тодда ключевым центром на следующий сезон и готовы были выписывать максимальный чек, в то время как генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин поставил для агента Нэйтана потолок в 80 млн рублей. Евгений Бирюков предложил за игру на Урале свыше 100 млн рублей – понять решение Тодда о переезде можно, тем более что в турнирном плане Нэйтан ничего не теряет и вновь будет бороться за титул.

Нэйтан Тодд Фото: ХК «Ак Барс»

На этом трудности не заканчиваются: чтобы сохранить другого ключевого игрока нападения Александра Барабанова, казанцам также придётся переплачивать. В Екатеринбурге готовы выдать зарплату для экс-игрока НХЛ в 125 млн рублей с учётом бонусов, сильное предложение есть и от СКА, и от «Шанхайских Драконов», а желание хоккеиста вернуться в родной Санкт-Петербург никто не скрывает. С другой стороны, и в «Ак Барсе» Александр остаться не против – переговоры всё ещё идут. Как и с Дмитрием Яшкиным. Русского чеха больше не видят в качестве полноценного лидера на 95 млн, но готовы оставить с существенным понижением оклада. Пока что Яшкин в отпуске, новостей стоит ждать ближе к июлю. Непонятна и ситуация по Илье Карпухину. В СМИ была информация об интересе «Автомобилиста» и «Трактора», но зарплата в 70 млн рублей смотрится, скорее, как не самый изящный агентский шантаж.

Константин Лучевников уехал в «Адмирал», по Степану Фальковскому, который тоже выходит на рынок, движений вообще нет никаких. Начинает пугать и молчание по ситуации с Тимуром Биляловым. Клубу точно не хочется терять бесплатно одного из лучших голкиперов лиги, ещё и своего воспитанника, но и с желанием агента Тимура подписать долгосрочный контракт в «Ак Барсе» не соглашаются. Разумно оценивают историю травм Билялова, а также прогресс Арефьева, Александра Столпеченкова, возможность возвращения домой ребят из Северной Америки – Амира Мифтахова и Артура Ахтямова, которые сыграют друг против друга в финале АХЛ. Артём Галимов в клубе остаётся, но и ему хочется получить солидный контракт на несколько лет, чтобы уверенно развивать свой ресторанный бизнес. Важно и что решат в Казани по своим ОСА Григорию Денисенко и Алексею Пустозёрову, к которым есть и интерес других команд.

Тимур Билялов Фото: ХК «Ак Барс»

Ситуация с Семёном Тереховым показала, что лишаться активов в клубе не намерены. Попытка оффершита на нападающего от «Сибири» не удалась, «Ак Барс» повторил предложение новосибирцев, хоть и поставил себя в трудное положение. Вопрос не в зарплате в 15 млн, а в одностороннем статусе контракта – отправить в ВХЛ Терехова-старшего больше не смогут. Но вот только если главный тренер не видит игрока в ведущих тройках, какой смысл его удерживать? Нельзя исключать аренду, как уже было с Никитой Евсеевым, правда, судившийся с родной командой защитник не спешит возвращаться в Татарстан после годичной командировки в «Амур». Так или иначе, лето у Валиуллина будет непростым. И главная проблема даже не в том, что уходят игроки. Тревожно, что нет даже подтверждённых слухов об устойчивом интересе к новым хоккеистам, при том что российский рынок фактически пуст, а надежд на ярких лидеров из Северной Америки нет никаких.