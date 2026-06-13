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Интервью с генеральным менеджером Авангарда Алексеем Сопиным о трансферах и сделках, кто покинет Авангард

«До старта сезона «Авангард» покинут два игрока». Интервью с Алексеем Сопиным
Лев Лукин
Интервью с Алексеем Сопиным
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Генменеджер «ястребов» отвечает на актуальные вопросы по омскому клубу.

Межсезонье «Авангарда» не обещает получиться бурным, так как у омичей нет необходимости серьёзно обновлять состав. Однако несколько сделок «ястребы» уже оформили, впереди — работа по расчистке платёжной ведомости. Выставлен ли на обмен защитник Блажиевский? Что с поиском второго вратаря и какая ситуация с Фьоре? Предлагали ли Дэйву Барру стать главным тренером минского «Динамо»? Обозреватель «Чемпионата пообщался с генеральным менеджером «Авангарда» Алексеем Сопиным на актуальные темы.

«Авангард» совершил пока самый громкий трансфер межсезонья:
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«Я за Мишурова. Хочу, чтобы он играл, поэтому предпочтительнее найти ему другой клуб»

— Какая ситуация с Джованни Фьоре? У «Авангарда» пять легионеров на контракте, а в случае с Фьоре всё упирается в российский паспорт?
— Да, всё так. У нас уже забита легионерская квота, как бы мы ни хотели Джио сохранить, но это проблема. Думаю, он занимается вопросом получения гражданства, однако это небыстрый процесс, серьёзный государственный момент. И неизвестно, насколько он затянется. Я Фьоре и Ги Буше несколько дней назад сказал, что будет нечестно по отношению к Джио, если мы станем тянуть время, а процесс получения паспорта затянется, и человек останется без работы к началу сезона. Сказал Фьоре, что не могу держать его в подвешенном состоянии, и если у него есть иные варианты, то он может работать в их направлении.

— Что с позицией второго вратаря в «Авангарде»? И какая ситуация с Андреем Мишуровым, у которого пока нет нового контракта?
 — В первую очередь я хочу, чтобы Мишуров играл, причём играл много, прогрессировал. Он должен расти и развиваться, а для этого нужна практика. Существует вариант его трудоустройства, но сейчас всё немного приостановилось. Однако мы работаем в этом направлении. Думаю, в ближайшие пару недель будет информация и по нему, и по бэкапу Никиты Серебрякова.

Считаю, что Мишуров — сильный вратарь, меня он устраивал полностью. Думаю, он даже мог бы играть больше в «Авангарде», приносить больше пользы клубу. Но как сложилось, так сложилось. В этой ситуации я за него, хочу, чтобы он играл.

Андрей Мишуров

Андрей Мишуров

Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

— Выходит, для вас предпочтительнее найти Андрею другой клуб, где бы он играл, а в «Авангард» подписать второго вратаря с рынка?
— Да, именно так.

«Как бы ни было больно и обидно, но «Авангарду» придётся расстаться с хорошими ребятами и хоккеистами»

— Действительно ли «Авангард» ищет варианты обмена защитника Артёма Блажиевского?
— В принципе, понятно, что нам нужно расчищать платёжку и уместиться под потолком, а для этого нужно провести пару обменов. Один защитник и один нападающий до начала сезона покинут коллектив, фамилии пока не буду называть конкретные. Теоретически можно всех обсуждать. У ребят солидные контракты, а правила диктуют такие условия, что как бы ни было больно и обидно, но придётся с хорошими хоккеистами и ребятами расстаться, чтобы остаться в рамках регламента.

— То есть к игрокам из прошлогоднего состава нет вопросов, всё упирается именно в потолок?
— Да. Я бы с удовольствием оставил всех, но такие правила, финансовая составляющая влияет. Поэтому приходится применять такие непопулярные, болезненные методы. У нас нет ребят, которыми бы были сильно недовольны, которых бы мы хотели поменять по спортивному принципу.

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«Слух про Барра в роли кандидата в минское «Динамо» — удивительный момент»

— Как прокомментируете слух, что один из вариантов на пост главного тренера в минском «Динамо» — помощник Буше Дэйв Барр?
— Это, кстати, удивительный момент, мы это прочитали из прессы. Коллеги из Минска на нас не выходили по поводу Барра, у Дэйва действующий контракт, каких-то серьёзных переговоров с его стороны с «Динамо» тоже не было. Поэтому, возможно, это просто слух.

Дэйв Барр и Ги Буше

Дэйв Барр и Ги Буше

Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

— Михаил Гуляев вышел из возраста лимитчика. Есть понимание, кто займёт эту нишу в новом сезоне?
— У нас есть пул игроков, ребята из «Омских Ястребов», на которых мы рассчитываем. Мы проведём лагерь развития за две недели до сборов основной команды, туда приедет Рафаэль Рише (помощник Ги Буше. — Прим. «Чемпионата»). И после него мы определимся, кто из ребят поедет с «Авангардом» на сборы.

— Виталия Черночуба официально назначили главным тренером «Омских Крыльев», но пока нет информации о новом наставнике «Омских Ястребов».
— Хотел бы всех успокоить, не нужно переживать. План есть, в ближайшее время будет объявлен тренер молодёжки. Он будет из клубной системы. Идём шаг за шагом, в межсезонье торопиться некуда, есть время всё подготовить и взвесить.

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