Замена у чемпиона, неопределённость Минска. Весь расклад по главным тренерам в КХЛ

Мы всё чаще начинаем слышать от хоккеистов и их агентов, что конкуренция за возможность играть в КХЛ становится выше по причине того, что стало меньше команд. Справедливое замечание, которое относится ещё и к тренерам, которым сейчас может быть очень сложно найти работу.

Так мы видим, что некоторые главные тренеры больше не стесняются работать ассистентами. Павел Десятков, в прошлом году тренировавший «Ладу», будет в следующем сезоне в штабе Андриевского в «Амуре», Вадим Епанчинцев, который год назад трудился в «Сибири», будет помогать Игорю Ларионову в СКА.

На данный момент у 21 команды КХЛ есть главный тренер, эта позиция вакантна лишь в минском «Динамо» — там после ухода Квартальнова так никого и не назначили.

«Динамо» Москва

Главный тренер — Леонид Тамбиев

В прошедшем сезоне у московского «Динамо» впервые за долгое время произошла смена тренера – место уволенного Кудашова занял Вячеслав Козлов. Вывести команду на новый уровень специалисту не удалось. Как и оставить на прежнем. Бело-голубые попали в плей-офф в седьмого места, где уступили в серии минскому «Динамо» со счётом 0-4.

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Слухи отправляли Романа Ротенберга на пост главного тренера, однако им достаточно неожиданно стал Леонид Тамбиев, который ранее входил в тренерский штаб Игоря Ларионова. Для латвийского специалиста это вторая команда КХЛ, где он будет работать главным.

«Шанхайские Драконы»

Главный тренер — Митч Лав

Эксперимент с приездом Жерара Галлана год назад провалился – «драконы» неплохо выглядели в первый месяц чемпионата, однако затем просто-напросто рассыпались. Канадец не сразу, но команду покинул, а на его место был назначен Митч Лав.

Митч Лав Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Специалист не может работать в Северной Америке, поэтому за место в КХЛ Лав должен вцепиться обеими руками. Хотя сомнений насчёт того, что это умелый тренер, нет – совсем недавно Митч проходил собеседования в клубах НХЛ.

«Лада»

Главный тренер — Павел Зубов

В прошлом чемпионате «Лада» стала первым клубом, в котором произошла смена тренера – вместо Бориса Миронова был назначен Павел Десятков. Специалист доработал сезон, а затем покинул команду.

Ещё в апреле «Чемпионат» сообщал, что Павел Зубов станет главным тренером «Лады», однако финансовые проблемы, которые могли закончиться снятием, оттягивали официальное подтверждение. Когда часть проблем решилась, тольяттинцы представили новый штаб.

«Локомотив»

Главный тренер — Дмитрий Квартальнов

Удивительно, когда в команде-чемпионе два межсезонья подряд меняется главный тренер. Год назад Игорь Никитин покинул Ярославль и поехал в ЦСКА, в этом – Боб Хартли завершил карьеру.

Вариантов, сопоставимых с амбициями клуба, на рынке было не так много. В «Локомотиве» ничего экстраординарного выдумывать не стали и назначили Дмитрия Квартальнова, который ранее закончил работу в минском «Динамо». Специалист уже работал в Ярославле с 2017 по 2019 год.

«Северсталь»

Главный тренер — Андрей Козырев

«Северсталь» при Андрее Козыреве довольно-таки стабильна. Череповецкая команда три сезона подряд уверенно заходит в плей-офф, а в прошлом чемпионате даже забралась на третье место Запада. Стабильны череповчане и в матчах на вылет – больше одной встречи в серии первого раунда не выигрывают.

Андрей Козырев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После окончания сезона «Северсталь» объявила, что тренерский штаб в полном составе подписан на два сезона.

СКА

Главный тренер — Игорь Ларионов

Год назад Роман Ротенберг покинул СКА, а главным тренером был назначен Игорь Ларионов, ранее работавший в «Торпедо». Превзойти результат коллеги по цеху Игорю Николаевичу не удалось – петербуржцы вылетели в первом раунде, уступив в серии со счётом 1-4.

Ходили разговоры, что Ларионов может покинуть СКА, однако этого не случилось. В Петербурге приняли решение видоизменить сам штаб, а также активно поработать на рынке.

«Сочи»

Главный тренер — Дмитрий Михайлов

«Сочи» в прошлом сезоне в очередной раз пролетел мимо плей-офф, где-то к ноябрю распрощавшись с осязаемыми шансами. Дмитрий Михайлов, который сменил на посту главного тренера Владимира Крикунова, продолжит работу с клубом.

Южане проводят основательную трансферную кампанию, не хотят отбывать номер, а Михайлов первый раз в карьере будет готовить команду к сезону КХЛ с начала предсезонки.

«Спартак»

Главный тренер — Алексей Жамнов

«Спартак» в прошлом году впервые за три года не сумел пробиться во второй раунд плей-офф, уступив будущему чемпиону со счётом 1-4. Алексей Жамнов, который по состоянию здоровья какое-то время не мог руководить командой, остался главным тренером.

Но штаб Жамнова претерпел серьёзные изменения, в него вошли Евгений Корешков, а также Петерис Скудра, который долгое время не работал в КХЛ.

«Торпедо»

Главный тренер — Алексей Исаков

В Нижнем Новгороде год назад рискнули, доверились местному тренеру, который никогда не работал в КХЛ, и не прогадали – Алексей Исаков серьёзно изменил «Торпедо» после эпохи Ларионова.

Алексей Исаков Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

После окончания сезона нижегородский клуб объявил, что контракт с Исаковым был продлён на два года. Абсолютно логичное решение.

ЦСКА

Главный тренер — Игорь Никитин

Игорь Никитин, зайдя год назад в ЦСКА, получил твёрдые гарантии того, что в ближайшее время ему никто не будет мешать работать. А трудиться специалисту пришлось немало, ведь в распоряжение он получил далеко не свою команду.

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Близится второй год проекта Игоря Никитина, намётки стиля мы увидели в конце прошлого сезона, а в следующем ЦСКА может стать полноправным претендентом на трофей.

«Авангард»

Главный тренер — Ги Буше

Омский клуб находился в считаных мгновениях от финала, но Радулов и Шалунов не дали Ги Буше в первом полном сезоне вывести «Авангард» в финал. Впрочем, сами позиции канадского тренера это не пошатнуло.

Ги Буше продолжает оказывать серьёзное влияние на трансферную политику омичей. Имеет ли такой подход перспективу, узнаем следующей весной.

«Автомобилист»

Главный тренер — Алексей Кудашов

Николай Заварухин дольше всех из действующих тренеров работал в одном клубе КХЛ, однако вылет в первом раунде специалисту не простили. «Автомобилист» принял решение расстаться со специалистом, который два года назад привёл Екатеринбург к первым медалям.

На рынке «Автомобилист» сработал быстро и чётко, предложив работу Алексею Кудашову. В следующем сезоне мы увидим совершенно другой екатеринбургский клуб.

«Адмирал»

Главный тренер — Олег Браташ

По ходу прошлого сезона «Адмирал» расстался с Леонидом Тамбиевым, который показал с дальневосточниками лучший результат в истории КХЛ, и назначил на пост главного тренера Олега Браташа.

В плей-офф вытащить команду специалисту не удалось, посмотрим, что получится в предстоящем.

«Ак Барс»

Главный тренер — Анвар Гатиятулин

Прошлой осенью слухи несколько десятков раз отправили Анвара Гатиятулина в отставку, но в клубе на давление общественности не повелись и дали тренеру поработать. Специалист доверие оправдал, выведя «Ак Барс» в финал.

Анвар Гатиятулин Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Лучший тренер КХЛ прошедшего сезона продлил контракт с казанцами и в следующем году сделает ещё одну попытку привезти трофей в Казань. Правда, состав претерпит серьёзные изменения.

«Амур»

Главный тренер — Александр Андриевский

В прошедшем чемпионате у «Амура» произошла смена тренера – Александр Гальченюк покинул команду, Александр Андриевский подхватил. Хабаровчане смотрелись неплохо, однако провальный отрезок после Нового года похоронил надежды на плей-офф.

В следующем сезоне у «Амура» будет хорошая возможность оказаться в восьмёрке – трансферная кампания вкупе с полученным опытом должны помочь.

«Барыс»

Главный тренер — Михаил Кравец

Прошлый сезон оказался для «Барыса» лучшим за последние три года. Звучит хорошо, правда, клуб из Казахстана стал предпоследним в конференции, опередив только «Адмирал».

В Астане остались довольны прогрессом команды и оставили Михаила Кравца главным тренером.

«Металлург»

Главный тренер — Андрей Разин

В прошлом сезоне «Металлург» с запасом выиграл регулярный чемпионат, легко преодолел два раунда, однако в полуфинале споткнулся на «Ак Барсе». Андрей Разин продолжит работу с командой – ещё зимой контракт с ним был продлён до 2028 года.

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Состав «Металлурга» может серьёзно видоизмениться, магнитогорцы учтут урок прошлого сезона и добавят команде габаритов.

«Нефтехимик»

Главный тренер — Игорь Гришин

Год назад, когда Олег Леонтьев покинул «Нефтехимик», многие говорили, что большего с нижнекамскими возможностями добиться тяжело. Однако у Игоря Гришина получилось это в первый же год – уверенный выход в плей-офф, бой с «Авангардом».

«Нефтехимик» активно ведёт себя на трансферном рынке, нижнекамцы намерены не просто повторить, но и превзойти результат прошлого сезона.

«Салават Юлаев»

Главный тренер — Виктор Козлов

Перед началом прошлого сезона стало известно, что у «Салавата» накопились большие долги, которые надо было срочно начинать гасить. В связи с этим уфимцы провели скромные трансферы, а в первый месяц чемпионата скатились на последнее место.

Виктор Козлов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но Виктор Козлов сумел разобраться в тяжёлой ситуации и не только вывел команду в плей-офф, но и преодолел барьер первого раунда.

«Сибирь»

Главный тренер — Ярослав Люзенков

В прошлом сезоне у «Сибири» было сразу три главных тренера. Но после того, как Епанчинцев и Буцаев были уволены, в Новосибирске решили довериться местному специалисту.

Получилось здорово – Люзенков поднял команду со дна и сумел вывести в плей-офф. А после окончания сезона получил новый трёхлетний контракт с клубом.

«Трактор»

Главный тренер — Скотт Гордон

Алексей Волков после внезапного демарша Бенуа Гру не изменил свои предпочтения относительно поиска тренеров, вновь назначив специалиста из Северной Америки.

Скотт Гордон 15 лет назад работал главным тренером в «Айлендерс», однако в прошлом сезоне возглавлял команду «Ватерлоо», которая выступает в главной юниорской лиге США (USHL).