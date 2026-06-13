Американский отъезд. Что ждёт и где будут выступать за океаном 12 игроков, покинувших КХЛ?

По итогам нынешнего межсезонья Континентальная хоккейная лига недосчитается целого ряда игроков, которые на протяжении последних нескольких лет являлись лидерами своих клубов. Почти со 100-процентной вероятностью уже сейчас можно констатировать, что с точки зрения количественного представительства наибольшие потери из-за отъезда игроков за океан понесёт минское «Динамо». Сразу три белорусских нападающих решили проверить свои силы в Северной Америке, также важных игроков потеряли этим летом в «Ак Барсе» и «Металлурге». До окончания межсезонья ещё несколько хоккеистов планируют отправиться той же дорогой, но пока представляем полный список тех, кто уже уехал из КХЛ и подписал контракт в НХЛ.

«Динамо» Мн: Виталий Пинчук — «Нэшвилл», Вадим Мороз, Егор Бориков — «Юта»

24-летний Виталий Пинчук демонстрировал устойчивый прогресс, с каждым годом всё выше поднимая уровень своей игры. В результате в прошлом сезоне Виталий провёл абсолютно лучший год в карьере, с 31 заброшенной шайбой заняв третье место в снайперской гонке регулярного чемпионата КХЛ. Его тройка с Сэмом Энасом и Алексом Лиможем считалась едва ли не главной ударной силой во всей лиге, особенно после того, как после травмы Дмитрия Силантьева распалось ведущее магнитогорское сочетание. Не затерялся нападающий и в плей-офф (семь очков в восьми матчах), став лучшим бомбардиром своей команды в Кубке Гагарина – 2026.

После отличного сезона Виталий принял решение попробовать свои силы на новом уровне. Пинчук не был задрафтован за океаном, поэтому у него оказалась полная свобода выбора. В итоге нападающий подписал однолетний контракт с «Нэшвиллом». Более точные перспективы игрока станут понятны после того, как «хищники» проведут трансферную кампанию в межсезонье. Но пока есть ощущение, что Виталий должен претендовать на место в топ-6 в американской команде.

Заметно более смутными видятся перспективы Вадима Мороза и Егора Борикова в «Юте». В отличие от «хищников», «Маммот» в этом сезоне вышли в плей-офф НХЛ, где в первом раунде оказали серьёзное сопротивление «Вегасу» (2-4). Тому самому клубу, который сейчас выступает в главной серии сезона. В топ-9 «Юты» высочайшая конкуренция, поэтому вполне вероятно, что Егор и Вадим начнут пробиваться в основу через АХЛ.

22-летний Мороз и сам понимал, что ему объективно рано ехать за океан, но конкретно его отъезд в Америку форсировала заградительная квалификация от минского «Динамо». Белорусский клуб пошёл на принцип и не захотел отпускать своего игрока в другую команду КХЛ, хотя интерес к Вадиму в России был очень большой. Минчане сделали игроку такое предложение, которое фактически лишило его возможности сменить клуб внутри лиги, и тогда Мороз рискнул и уехал в Америку.

«Ак Барс»: Илья Сафонов — «Ванкувер»

25-летний Илья Сафонов в минувшем регулярном чемпионате провёл 68 матчей за казанский «Ак Барс» в КХЛ, набрав 33 (16+17) очка при показателе полезности «+18». В плей-офф Илья отметился выдающейся полезностью «+12», став лучшим нападающим в своей команде по этому показателю. Илья внёс огромный вклад в выход казанского клуба в финал Кубка Гагарина. Неудивительно, что казанцы предпринимали титанические усилия по сохранению игрока в своей команде.

Хорошо известно, что в «Ак Барсе» игроку предлагали двухлетний и даже трёхлетний контракт на 60 млн рублей. Центральных нападающих его уровня и функционала с российским паспортом крайне мало, поэтому Марат Валиуллин готов был даже торговаться, только споров по зарплате и не было. Илья принял для себя решение об отъезде ещё прошлой зимой, хотя немного и засомневался по весне, но в итоге всё-таки поехал в «Ванкувер».

Илья Сафонов Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Соглашение с «Кэнакс» рассчитано на один сезон-2026/2027 и носит двусторонний характер. Как сообщает портал PuckPedia, зарплата игрока на уровне НХЛ составит $ 950 тыс. Из них $ 100 тыс. являются подписным бонусом и будут выплачены сразу. На уровне АХЛ зарплата россиянина составит лишь $ 87,5 тыс. Если Сафонов не сможет закрепиться в НХЛ и застрянет в АХЛ, в его контракте вписан пункт о возможности вернуться в Россию, где права на игрока закреплены за «Ак Барсом».

«Металлург»: Роман Канцеров — «Чикаго», Илья Набоков — «Колорадо»

В минувшем сезоне Роман Канцеров стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ, набрав 64 (36+28) очка за 63 матча. В плей-офф эффективность Канцерова просела: в главных встречах сезона 21-летний форвард отметился 8 (4+4) очками в 15 матчах. Здесь стоит заметить, что Андрею Разину так и не удалось найти адекватную замену тяжело травмированному Силантьеву. После вылета Дмитрия сочетание Канцерова с Владимиром Ткачёвым в целом заметно поблекло, так как никому из других игроков «Металлурга» не удалось полноценно заменить 14-го номера.

В «Чикаго» давно следили за игроком, которого они выбрали во втором раунде драфта НХЛ – 2023 под общим 44-м номером. В американском клубе знают об универсальности российского нападающего, который в «Металлурге» получил навыки игры в центре нападения. Главный тренер «Блэкхоукс» Джефф Блэшилл хорошо осведомлен об этом компоненте игры нападающего и уверен, что знает, как будет его использовать.

«В «Детройте» у меня были Павел Дацюк и Хенрик Зеттерберг, но иногда они играли вместе, и тогда не имело значения, кто из них центр. С кем бы я ни поставил Романа, не будет иметь значения, кто будет центром. Оба будут проводить время в зоне защиты.

Думаю, Канцеров обладает навыками, позволяющими ему играть одинаково хорошо как на фланге, так и в центре. Здорово иметь возможность добавить в команду игрока с такой универсальностью и набором скиллов», – цитирует Блэшилла The Athletic.

В свою очередь, 23-летний Илья Набоков едет в НХЛ после очень неприятного сезона. Несколько лет назад российский вратарь ураганом ворвался в КХЛ, за считаные матчи сумев застолбить пост первого номера в «Металлурге». В том же сезоне Набоков с ходу привёл родной клуб в победе в плей-офф, став самым молодым MVP в истории Кубков Гагарина. После феерического выступления в сезоне-2023/2024 Набокова и задрафтовали в НХЛ, а спустя год «лавины» заключили контракт с голкипером. При этом сезон-2025/2026 Илья отыграл на родине на правах аренды.

И отыграл его неудачно. Долгое время Илья был вынужден заново бороться за статус основного голкипера «Металлурга». Конкуренция с Александром Смолиным давалась Набокову настолько сложно, что минувший плей-офф он начинал в роли запасного голкипера. Только в серии с «Ак Барсом» Илья полноценно вернулся на последний рубеж «Металлурга», но вытащить партнёров в финал Кубка Гагарина он не сумел. Теперь голкипер отправляется в систему «Эвеланш», где ему практически наверняка придётся пройти обкатку в АХЛ, прежде чем он сможет закрепиться в основе клуба НХЛ.

Илья Набоков Фото: РИА Новости

«Автомобилист»: Никита Новосёлов — «Колорадо»

Интересно, что в это межсезонье в систему «Эвеланш» поехал и ещё один российский вратарь. 22-летний Никита Новосёлов в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ, отыграв три матча за «Автомобилист» при 87% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 5,33. Летом уральцы сохранили вратарский тандем в лице Евгения Аликина и Владимира Галкина, которые продолжат делить игровое время между собой и в новом сезоне.

По всей видимости, Никита не увидел реальной перспективы закрепиться в главной команде системы екатеринбургского клуба и подписал контракт новичка с «Колорадо». Соглашение рассчитано на два года, но перспективы Новосёлова за океаном видятся крайне туманными. Вероятнее всего, Никите придётся начинать свой американский путь даже не с игры в АХЛ, а с выступления в лиге Восточного побережья.

«Торпедо»: Антон Силаев — «Нью-Джерси»

20-летний игрок обороны является воспитанником нижегородского «Торпедо», за который выступал с 2023 года. В минувшем регулярном чемпионате Антон Силаев провёл 61 матч, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. В плей-офф на его счету 10 игр и два голевых паса.

Всего хоккеист провёл в КХЛ 206 встреч, в которых набрал 30 (6+24) очков. Антон был выбран «Нью-Джерси» в первом раунде под общим 10-м номером на драфте НХЛ 2024 года. Два года назад карьерные перспективы Антона виделись в куда более радужном свете, однако объективно в последнее время Силаев перестал прогрессировать.

Сложно представить, что молодому россиянину сейчас будет по силам сразу попасть в основной состав «Дэвилз». При этом габариты игрока (рост 201 см, вес 94 кг) должны помочь Силаеву справиться с силовым стилем игры в АХЛ, после чего в ходе сезона может состояться дебют игрока в НХЛ.

Антон Силаев Фото: РИА Новости

ЦСКА: Матвей Шуравин — «Флорида»

Защитник Матвей Шуравин подписал контракт новичка с «Флоридой». 20-летний игрок обороны был выбран «пантерами» на драфте НХЛ 2024 года в третьем раунде под 97-м общим номером. В сезоне-2025/2026 Матвей провёл 21 матч за ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ, получая в среднем за встречу меньше восьми минут игрового времени. Шуравин дебютировал в КХЛ ещё несколько лет назад, после чего прогресс игрока замедлился. Отъезд Матвея за океан выглядит как попытка перезапустить карьеру.

«Северсталь»: Михаил Ильин — «Питтсбург»

Череповецкая «Северсталь» завершила выступление в плей-офф КХЛ уже в первом раунде, поэтому 21-летний Михаил Ильин ещё в начале апреля отправился за океан. Воспитанник «Северстали» сразу был переведён в расположение фарм-клуба «Питтсбурга» в АХЛ и сыграл очень заметную роль в текущем плей-офф. Его команда добралась до полуфинала Кубка Колдера, где в шестиматчевой серии уступила «Торонто Марлиз». Сам же Ильин набрал 9 (2+7) очков в 15 встречах плей-офф, войдя в топ-5 лучших бомбардиров своей команды.

«Динамо» М: Даниил Прохоров — «Нью-Йорк Айлендерс»

Аналогичным образом из московского «Динамо» в АХЛ уехал и 19-летний Даниил Прохоров, но его игровой опыт в фарм-клубе «Нью-Йорк Айлендерс» в этом сезоне ограничился всего одной игрой. Интересно, что в новом сезоне Даниил продолжит выступление за фарм-клуб «островитян», только делать это он будет уже в иной локации. И даже в иной стране. В 2026 году фарм-клуб «Айлендерс» был переведён из Бриджпорта в Гамильтон (Онтарио, Канада), где получил название «Гамильтон Хаммерс».

«Трактор»: Арсений Коромыслов — «Сент-Луис»

Интересное решение принял Арсений Коромыслов, последние полтора сезона отыгравший за «Трактор». На данный момент в составе челябинской команды нет ни одного легионера и ни одного новичка. Понятное дело, что в будущем они появятся, а легионерские квоты будут заполнены, но в любом случае понятно, что в межсезонье челябинцев ждёт серьёзная перестройка, а ключевой упор будет делаться на российских хоккеистов.

Арсений Коромыслов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

К тому же 21-летний Коромыслов и в прошлом сезоне не мог жаловаться на недостаток игрового времени. В регулярке он проводил на льду 17 минут, а в плей-офф (из-за овертаймов) — 20,5 минуты. В новом сезоне роль игрока могла возрасти ещё сильнее, но Арсений решил зацепиться за шанс попасть в «Сент-Луис».

«Долго решал, складывал все плюсы и минусы. Было хорошее предложение от «Трактора», все обсудил с руководством и с агентом. Решил, что такой шанс бывает не у многих и надо попробовать себя, получить этот опыт. Как характерный человек, который умеет цепляться, могу забрать свой шанс», – сказал Коромыслов в интервью «РБ Спорт».

P. S. Также контракты в НХЛ уже подписали белорусский вратарь Павел Мойсевич («Вегас») и российский нападающий Илья Паутов («Филадельфия»), но они в прошлом сезоне в КХЛ не играли, поэтому и не попали в текст. У 20-летнего Паутова и вовсе нет в активе ни одной игры на уровне КХЛ, тогда как 21-летний Мойсевич провёл за СКА 31 матч в сезоне-2023/2024 и сезоне-2024/2025. Покинувший «Спартак» и заявивший о желании вернуться в Северную Америку Александр Георгиев пока остаётся без клуба.