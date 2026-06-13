От работы в фастфуде до финала НХЛ за шесть лет. Сказочная история вратаря «Каролины»

Брэндон Басси стал одной из главных сенсаций сезона, а теперь может войти в историю.

Этот финал Кубка Стэнли можно назвать самым ярким как минимум за последние 10 лет. Хотя «Каролина» и «Вегас» долгое время делали ставку на прагматичную игру, игроки обеих команд неожиданно начали забивать и подарили нам несколько очень ярких матчей. Даже жаль, что их осталось в лучшем случае два.

Однако у голевого парада есть и оборотная сторона: вратарская слабость. В плане имён в воротах финал Кубка изначально выглядел сильно бледнее, чем в прошлые годы. Картер Харт провёл превосходную серию с «Колорадо», но всё-таки главной вратарской надеждой Канады он не является уже лет шесть. Фредерик Андерсен все последние годы куда больше лечился, чем играл в хоккей.

Бывает, что скромные по статусу вратари начинают стоять на голове. Тот же Эдин Хилл в финале-2023 отразил 92,3% бросков — и теперь пресса атакует Джона Тортореллу вопросами, не стоит ли вернуть Хилла в ворота, ведь у Харта в финале-2026 лишь 85,6% сейвов. А вот Род Бриндамор свою замену вратаря уже сделал: после 0:4 в третьей встрече Андерсен покинул ворота во втором перерыве. Его сменил Брендон Басси, история которого стала одной из самых удивительных в этом сезоне НХЛ.

Что лучше всего это показывает? На днях журналисты раскопали старый аккаунт Басси в соцсети для офисного планктона Linkedin. Его Брэндон завёл ещё во время учёбы в университете, когда Басси не котировался будущим игроком НХЛ (он так и остался незадрафтованным) и обучался в Университете Западного Мичигана на бухгалтера. Несостоявшийся белый воротничок в своём резюме честно указал работу на кухне фастфуда ковидным летом 2020-го, когда 21-летний Басси только закончил первый курс.

Брэндон Басси Фото: Richard T Gagnon/Getty Images

До учёбы в университете хоккейное резюме Басси было максимально скромным. Он играл в подэлитных юниорских лигах США до 20 лет и лишь после этого провёл один год в USHL — лиге, которая считается куда более слабой, чем три канадских юниорки. Однако там его приметили тренеры из NCAA. «Мы сразу поняли, что он тот, кто нам нужен. Он словно губка, с ним легко работать, Брэндон постоянно оттачивает свою технику. Он никогда не скажет «я не буду делать вот так, потому что делаю это иначе», Басси всегда готов учиться и впитывать новую информацию», — говорил тренер университета Западного Мичигана Джей Джей Крю.

В общем-то, это стандартная история для хоккейных Золушек современности: суперталанта в наше время проспать крайне сложно, поэтому аутсайдерам приходится вкалывать и брать своё за счёт работы. Басси отмечает, что его рабочая этика заложена в первую очередь родителями. На третьем курсе Басси стал четвёртым по количеству побед вратарём NCAA и привлёк внимание «Бостона», с которым подписал контракт новичка.

В первом же сезоне в АХЛ Басси выиграл конкуренцию в фарме, отражая 92,4% бросков. Голкипер стал одним из топов фарм-лиги, но матчей за основу «Брюинз» не провёл: было сложно выиграть конкуренцию у более опытных и дорогих вратарей, а значимых травм в составе не случалось. Прошлым летом Брэндон подписал контракт с «Флоридой», которая ставила на него как на вратаря фарма — однако перед стартом сезона вмешалась «Каролина», забравшая Басси из списка отказов.

«Ураганам» пришлось пойти на это в последний момент, ведь Пётр Кочетков получил травму перед стартом чемпионата, а конкуренты не смогли впечатлить на предсезонке. Так что первым номером стал Андерсен, а Басси был его сменщиком. В октябре Брэндон провёл дебютный матч в НХЛ (в 27 лет): «Каролина» одолела «Сан-Хосе» 5:1. Но это было лишь началом.

Из первых 11 встреч голкипер забрал 10 и установил рекорд НХЛ по наиболее быстрому достижению этого показателя. «Каролина» просто не проигрывала с Басси в воротах, одержав 23 победы в 27 матчах. Можно скептически сказать, что со стилем игры «Каролины» это было сделать легко, ведь из-за удушающих действий команды Бриндамора до её голкиперов долетает не так много бросков. В половине матчей сезона Басси не сделал и 20 сейвов.

С другой стороны, зачастую вратарю играть так даже сложнее — ведь голкипер с малой загрузкой может «замёрзнуть», да и броски «ураганы» из-за своего стиля допускали более опасные, они чаще пропускали контратаки. Так что в олимпийскую паузу Басси получил заслуженное трёхлетнее продление контракта на $ 1,9 млн в год.

Брэндон Басси Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Однако в этот момент и произошёл резкий спад в игре Басси. После возобновления сезона он выиграл восемь встреч из 12, но процент отражённых бросков на этом отрезке рухнул до 86,5%. В результате в матчах Кубка первым номером стал Андерсен, хотя март-апрель датчанин провёл не сильно лучше. Однако в плей-офф Андерсен был великолепен, вплоть до финала отражал 93,1% бросков и назывался претендентом на «Конн Смайт». В финале, впрочем, игроки «Вегаса» нашли ключик и к нему.

Басси появился в третьем периоде третьего матча финала, где «Каролина» проигрывала 0:4 и вышла из раздевалки в состоянии грогги. «Ураганы» в большинстве умудрились «привезти» буллит, однако Басси не дал забить Митчу Марнеру. В тот момент казалось, что между 0:4 и 0:5 нет большой разницы, однако «Каролина» совершила невозможное и отыгралась. В овертайме Брэндон был надёжен и пропустил только после пары неудачных рикошетов.

За две с половиной игры Басси отразил 2,5 шайбы сверх xG – считай, по голу за матч. При этом голкипер не играл почти два месяца, но смог «холодным» войти в финал в критический момент и помочь команде превратить 1-2 в серии в 3-2, сделав несколько важных сейвов в ключевой момент.

Басси превратился в нового любимца фанатов: хоккейные болельщики любят аутсайдеров, а комичное звучание фамилии вратаря (в контексте английского языка) позволяет каламбурить. Особенно за Басси болеют на фоне его оппонента по финалу: перед канадским правосудием Картер Харт чист, но для очень многих болельщиков нейтральных клубов является нежелательной фигурой.

Одна победа — и мы увидим чуть ли не самого неожиданного вратаря-чемпиона XXI века. Интересно, в этом случае Басси захватит Кубок Стэнли в ту мексиканскую забегаловку, где работал три месяца?